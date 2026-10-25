https://anlatilaninotesi.com.tr/20261025/yeni-arastirma-akdeniz-diyetinin-kalp-ve-beyin-sagligina-etkisi-ortaya-cikti-1109837519.html

Yeni araştırma: Akdeniz diyetinin kalp ve beyin sağlığına etkisi ortaya çıktı

Yeni araştırma: Akdeniz diyetinin kalp ve beyin sağlığına etkisi ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

ABD'de yapılan yeni bir araştırma, Akdeniz diyetinin kalp ve beyin sağlığını destekleyebilecek bir etkisini ortaya çıkardı. Bilim insanları, bu beslenme... 25.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-25T15:31+0300

2026-10-25T15:31+0300

2026-10-25T15:31+0300

sağlik

akdeniz

akdeniz diyeti

yaşlanma

zeytinyağı

besin zinciri

protein

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ABD'deki Güney Kaliforniya Üniversitesi (USC) araştırmacıları, Akdeniz diyetinin yaşlanma süreci üzerindeki etkilerini inceledi. Araştırmada, zeytinyağı, balık, baklagiller, meyve ve sebze ağırlıklı beslenen kişilerde kalp ve beyin sağlığıyla bağlantılı bazı proteinlerin daha yüksek seviyelerde olduğu görüldü.Hücreleri koruyan iki protein öne çıktıAraştırmacılar, Akdeniz diyetine daha fazla bağlı kalan yaşlıların kanında 'humanin' ve 'SHMOOSE' adlı iki küçük proteinin daha yüksek seviyelerde bulunduğunu belirledi.Daha önce yapılan çalışmalarda bu proteinler, kalp-damar hastalıklarına ve Alzheimer gibi nörolojik hastalıklara karşı koruyucu etkilerle ilişkilendirilmişti.Özellikle zeytinyağı, balık ve baklagil tüketiminin humanin seviyeleriyle bağlantılı olduğu görüldü. Zeytinyağı tüketen ve beyaz ekmek ile şekerli yiyecekler gibi işlenmiş karbonhidratları daha az tüketen kişilerde ise SHMOOSE seviyeleri daha yüksekti.Araştırmada ayrıca Akdeniz diyetine daha fazla bağlı kalan kişilerde hücrelere zarar verebilen oksidatif stresin daha düşük olduğu tespit edildi.Yaşlanma sürecine ilişkin yeni bulguAraştırmanın başındaki USC Gerontoloji Bölümü Öğretim Üyesi Roberto Vicinanza, söz konusu proteinlerin beslenme alışkanlıkları ile hücrelerin yaşlanma süreci arasında bağlantı kurabileceğini belirtti.Araştırmanın kıdemli yazarı ve USC Leonard Davis Gerontoloji Okulu Dekanı Prof. Pinchas Cohen ise bulguların, Akdeniz diyetinin hücrelerin işleyişini nasıl etkilediğinin anlaşılmasına yardımcı olabileceğini ifade etti.Bilim insanları, araştırmanın sınırlı sayıda katılımcıyla gerçekleştirildiğini ve doğrudan neden-sonuç ilişkisini kanıtlamadığını vurguladı.Akdeniz diyetinin söz konusu proteinleri gerçekten artırıp artırmadığının ve bunun kalp hastalıkları ile zihinsel gerileme riskini azaltıp azaltmadığının yeni araştırmalarla belirlenmesi gerekiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/yeni-arastirma-sosyal-yasam-yaslilarda-hafizayi-olumlu-etkiliyor-1109810751.html

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akdeniz, akdeniz diyeti, yaşlanma, zeytinyağı, besin zinciri, protein