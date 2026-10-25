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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261025/yeni-arastirma-akdeniz-diyetinin-kalp-ve-beyin-sagligina-etkisi-ortaya-cikti-1109837519.html
Yeni araştırma: Akdeniz diyetinin kalp ve beyin sağlığına etkisi ortaya çıktı
Yeni araştırma: Akdeniz diyetinin kalp ve beyin sağlığına etkisi ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
ABD'de yapılan yeni bir araştırma, Akdeniz diyetinin kalp ve beyin sağlığını destekleyebilecek bir etkisini ortaya çıkardı. Bilim insanları, bu beslenme... 25.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-25T15:31+0300
2026-10-25T15:31+0300
sağlik
akdeniz
akdeniz diyeti
yaşlanma
zeytinyağı
besin zinciri
protein
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ABD'deki Güney Kaliforniya Üniversitesi (USC) araştırmacıları, Akdeniz diyetinin yaşlanma süreci üzerindeki etkilerini inceledi. Araştırmada, zeytinyağı, balık, baklagiller, meyve ve sebze ağırlıklı beslenen kişilerde kalp ve beyin sağlığıyla bağlantılı bazı proteinlerin daha yüksek seviyelerde olduğu görüldü.Hücreleri koruyan iki protein öne çıktıAraştırmacılar, Akdeniz diyetine daha fazla bağlı kalan yaşlıların kanında 'humanin' ve 'SHMOOSE' adlı iki küçük proteinin daha yüksek seviyelerde bulunduğunu belirledi.Daha önce yapılan çalışmalarda bu proteinler, kalp-damar hastalıklarına ve Alzheimer gibi nörolojik hastalıklara karşı koruyucu etkilerle ilişkilendirilmişti.Özellikle zeytinyağı, balık ve baklagil tüketiminin humanin seviyeleriyle bağlantılı olduğu görüldü. Zeytinyağı tüketen ve beyaz ekmek ile şekerli yiyecekler gibi işlenmiş karbonhidratları daha az tüketen kişilerde ise SHMOOSE seviyeleri daha yüksekti.Araştırmada ayrıca Akdeniz diyetine daha fazla bağlı kalan kişilerde hücrelere zarar verebilen oksidatif stresin daha düşük olduğu tespit edildi.Yaşlanma sürecine ilişkin yeni bulguAraştırmanın başındaki USC Gerontoloji Bölümü Öğretim Üyesi Roberto Vicinanza, söz konusu proteinlerin beslenme alışkanlıkları ile hücrelerin yaşlanma süreci arasında bağlantı kurabileceğini belirtti.Araştırmanın kıdemli yazarı ve USC Leonard Davis Gerontoloji Okulu Dekanı Prof. Pinchas Cohen ise bulguların, Akdeniz diyetinin hücrelerin işleyişini nasıl etkilediğinin anlaşılmasına yardımcı olabileceğini ifade etti.Bilim insanları, araştırmanın sınırlı sayıda katılımcıyla gerçekleştirildiğini ve doğrudan neden-sonuç ilişkisini kanıtlamadığını vurguladı.Akdeniz diyetinin söz konusu proteinleri gerçekten artırıp artırmadığının ve bunun kalp hastalıkları ile zihinsel gerileme riskini azaltıp azaltmadığının yeni araştırmalarla belirlenmesi gerekiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/yeni-arastirma-sosyal-yasam-yaslilarda-hafizayi-olumlu-etkiliyor-1109810751.html
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akdeniz, akdeniz diyeti, yaşlanma, zeytinyağı, besin zinciri, protein
akdeniz, akdeniz diyeti, yaşlanma, zeytinyağı, besin zinciri, protein

Yeni araştırma: Akdeniz diyetinin kalp ve beyin sağlığına etkisi ortaya çıktı

15:31 25.10.2026
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturAkdeniz diyeti
Akdeniz diyeti - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2026
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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ABD'de yapılan yeni bir araştırma, Akdeniz diyetinin kalp ve beyin sağlığını destekleyebilecek bir etkisini ortaya çıkardı. Bilim insanları, bu beslenme biçimini benimseyen kişilerde hücreleri korumayla ilişkilendirilen iki proteinin daha yüksek seviyelerde bulunduğunu belirledi.
ABD'deki Güney Kaliforniya Üniversitesi (USC) araştırmacıları, Akdeniz diyetinin yaşlanma süreci üzerindeki etkilerini inceledi. Araştırmada, zeytinyağı, balık, baklagiller, meyve ve sebze ağırlıklı beslenen kişilerde kalp ve beyin sağlığıyla bağlantılı bazı proteinlerin daha yüksek seviyelerde olduğu görüldü.

Hücreleri koruyan iki protein öne çıktı

Araştırmacılar, Akdeniz diyetine daha fazla bağlı kalan yaşlıların kanında 'humanin' ve 'SHMOOSE' adlı iki küçük proteinin daha yüksek seviyelerde bulunduğunu belirledi.
Daha önce yapılan çalışmalarda bu proteinler, kalp-damar hastalıklarına ve Alzheimer gibi nörolojik hastalıklara karşı koruyucu etkilerle ilişkilendirilmişti.
Özellikle zeytinyağı, balık ve baklagil tüketiminin humanin seviyeleriyle bağlantılı olduğu görüldü. Zeytinyağı tüketen ve beyaz ekmek ile şekerli yiyecekler gibi işlenmiş karbonhidratları daha az tüketen kişilerde ise SHMOOSE seviyeleri daha yüksekti.
Araştırmada ayrıca Akdeniz diyetine daha fazla bağlı kalan kişilerde hücrelere zarar verebilen oksidatif stresin daha düşük olduğu tespit edildi.

Yaşlanma sürecine ilişkin yeni bulgu

Araştırmanın başındaki USC Gerontoloji Bölümü Öğretim Üyesi Roberto Vicinanza, söz konusu proteinlerin beslenme alışkanlıkları ile hücrelerin yaşlanma süreci arasında bağlantı kurabileceğini belirtti.
Araştırmanın kıdemli yazarı ve USC Leonard Davis Gerontoloji Okulu Dekanı Prof. Pinchas Cohen ise bulguların, Akdeniz diyetinin hücrelerin işleyişini nasıl etkilediğinin anlaşılmasına yardımcı olabileceğini ifade etti.
Bilim insanları, araştırmanın sınırlı sayıda katılımcıyla gerçekleştirildiğini ve doğrudan neden-sonuç ilişkisini kanıtlamadığını vurguladı.
Akdeniz diyetinin söz konusu proteinleri gerçekten artırıp artırmadığının ve bunun kalp hastalıkları ile zihinsel gerileme riskini azaltıp azaltmadığının yeni araştırmalarla belirlenmesi gerekiyor.
Yapılan araştırma, sosyal etkinliklere katılan yaşlıların hafıza ve düşünme testlerinde daha başarılı olduğunu ortaya koydu. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2026
SAĞLIK
Yeni araştırma: Sosyal yaşam yaşlılarda hafızayı olumlu etkiliyor
23 Ekim, 19:33
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