https://anlatilaninotesi.com.tr/20261025/umit-kocasakal-istanbul-barosunun-yeni-baskani-secildi-1109839787.html

Ümit Kocasakal, İstanbul Barosu'nun yeni başkanı seçildi

Ümit Kocasakal, İstanbul Barosu'nun yeni başkanı seçildi

Sputnik Türkiye

İstanbul Barosu başkanlık seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre Ümit Kocasakal galip geldi. 25.10.2026, Sputnik Türkiye

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İstanbul Barosu'nun 128. Olağan Genel Kurulu kapsamında başkanlık seçimi, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.2010-2016 yılları arasında üç dönem üst üste İstanbul Barosu Başkanlığı görevini yürüten Ümit Kocasakal, 10 yıl aradan sonra yeniden başkanlık koltuğuna oturdu.Ümit Kocasakal kimdir?Ümit Kocasakal, 11 Mayıs 1966'da Almanya'nın Köln kentinde dünyaya geldi. Hukukçu, avukat ve akademisyen olan Kocasakal, 2010-2016 yılları arasında üç dönem İstanbul Barosu Başkanlığı görevini yürüttü.Ümit Kocasakal'ın eğitim hayatıGalatasaray Lisesi'nden 1986 yılında mezun olan Kocasakal, 1990'da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Askerlik görevini 8. Kolordu Komutanlığı'nda askeri savcı olarak yaptı.Bir süre avukatlık yapan Kocasakal, 1995 yılında Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku alanında araştırma görevlisi olarak akademik kariyerine başladı. 2000 yılında doktora derecesini aldı, 2005'te ise doçent oldu. Ceza hukuku alanında çok sayıda makale ve çalışma yayımladı.İstanbul Barosu Başkanlığı dönemiÜmit Kocasakal, 7 Kasım 2010'da İstanbul Barosu Başkanı seçildi. 14 Ekim 2012 ve 19 Ekim 2014 tarihlerindeki seçimleri de kazanarak üç dönem üst üste bu görevi yürüttü. 2016 yılında yapılan seçimlerde yeniden aday olmadı.Siyasi yaşamıKocasakal, 24 Ekim 2015'te Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) üye oldu. 2018 yılında CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıkladı. 2 Nisan 2020'de CHP'den ihraç edildi.Akademik çalışmalarını ve avukatlık faaliyetlerini sürdüren Kocasakal, ceza hukuku alanındaki uzmanlığı ve hukuk üzerine yaptığı açıklamalarla tanınıyor.

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