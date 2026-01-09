Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260109/istanbul-barosu-davasinda-baskan-kaboglu-ve-10-yonetici-hakkinda-karar-aciklandi-1102619728.html
İstanbul Barosu davasında Başkan Kaboğlu ve 10 yönetici hakkında karar açıklandı
İstanbul Barosu davasında Başkan Kaboğlu ve 10 yönetici hakkında karar açıklandı
İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve 10 yönetim kurulu üyesi 'basın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak' suçundan görülen davada beraat etti. 09.01.2026, Sputnik Türkiye
İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile 10 yönetim kurulu üyesinin "basın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" ve "basın yoluyla halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme Kaboğlu ve yönetim kurulu üyelerinin beraatine karar verdi. Bütün suçlamalardan beraat kararı verildiSilivri Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda görülen davaya çok sayıda baro başkanı ve yöneticisinin yanı sıra 83 ülkenin hukukçularını temsilen 30 baro ile 17 uluslararası hukuk birliğinin baro başkanı ve yöneticileri de katıldı. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar İbrahim Kaboğlu, Rukiye Leyla Süren, Hürrem Sönmez, Ahmet Ergin, Metin İriz, Mehmedali Barış Beşli, Yelda Koçak Urfa, Fırat Epözdemir, Ezgi Şahin Yalvarıcı, Ekrem Bilen Selimoğlu ve Bengisu Kadı Çavdar'ın beraatlerine karar verdi.Hukukun ne olduğu geç de olsa kaydedildiDuruşma sonrası açıklama yapan Kaboğlu, haklılıklarının İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi kararıyla tescil edildiğini söyledi. Kaboğlu, "Biz İstanbul Barosu olarak Ekim 2024'ten başlayarak bugüne kadar hep hukuk dedik. Aslında seçilmemizden sonra karşılaştığımız davalar zinciri de hukuku etkili kılma çabamıza karşı verilen bir yanıttı. Bugün burada, Silivri hapishanesinin duruşma salonunda hukuk ortaya çıktı. Hukukun ne olduğu geç de olsa kaydedildi." diye konuştu.Ne olmuştu?Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, haklarında "PKK/KCK/YPG/YDG-H silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından soruşturma yürütülen ve kamu davasında yargılanırken Suriye'de güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmada etkisiz hale getirilen terör örgütü mensubu Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'e yönelik İstanbul Barosuna ait sosyal medya hesabından açıklama yapılması üzerine soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.
İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve 10 yönetim kurulu üyesi 'basın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak' suçundan görülen davada beraat etti.
İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile 10 yönetim kurulu üyesinin "basın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" ve "basın yoluyla halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme Kaboğlu ve yönetim kurulu üyelerinin beraatine karar verdi.

Bütün suçlamalardan beraat kararı verildi

Silivri Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda görülen davaya çok sayıda baro başkanı ve yöneticisinin yanı sıra 83 ülkenin hukukçularını temsilen 30 baro ile 17 uluslararası hukuk birliğinin baro başkanı ve yöneticileri de katıldı. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar İbrahim Kaboğlu, Rukiye Leyla Süren, Hürrem Sönmez, Ahmet Ergin, Metin İriz, Mehmedali Barış Beşli, Yelda Koçak Urfa, Fırat Epözdemir, Ezgi Şahin Yalvarıcı, Ekrem Bilen Selimoğlu ve Bengisu Kadı Çavdar'ın beraatlerine karar verdi.

Hukukun ne olduğu geç de olsa kaydedildi

Duruşma sonrası açıklama yapan Kaboğlu, haklılıklarının İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi kararıyla tescil edildiğini söyledi. Kaboğlu, "Biz İstanbul Barosu olarak Ekim 2024'ten başlayarak bugüne kadar hep hukuk dedik. Aslında seçilmemizden sonra karşılaştığımız davalar zinciri de hukuku etkili kılma çabamıza karşı verilen bir yanıttı. Bugün burada, Silivri hapishanesinin duruşma salonunda hukuk ortaya çıktı. Hukukun ne olduğu geç de olsa kaydedildi." diye konuştu.

Ne olmuştu?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, haklarında "PKK/KCK/YPG/YDG-H silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından soruşturma yürütülen ve kamu davasında yargılanırken Suriye'de güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmada etkisiz hale getirilen terör örgütü mensubu Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'e yönelik İstanbul Barosuna ait sosyal medya hesabından açıklama yapılması üzerine soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.
