https://anlatilaninotesi.com.tr/20261025/uluslararasi-seviyede-araniyordu-valmir-berisha-izmirde-yakalandi-1109837116.html

Uluslararası seviyede aranıyordu: Valmir Berısha İzmir'de yakalandı

Uluslararası seviyede aranıyordu: Valmir Berısha İzmir'de yakalandı

Sputnik Türkiye

Almanya'nın uluslararası seviyede aradığı Valmir Berısha İzmir'de yakalandı. 25.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-25T14:37+0300

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türki̇ye

i̇çişleri bakanlığı

mi̇t başkanlığı

emniyet genel müdürlüğü (egm)

almanya

polis

polis baskını

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İçişleri Bakanlığı, Almanya tarafından uyuşturucu madde ticareti, tehdit ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından uluslararası seviyede aranan Valmir Berısha'nın İzmir'de yakalandığını bildirdi.Bakanlığın açıklamasına göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve MİT Başkanlığı koordinesinde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda Berısha yakalandı.Bakanlık, operasyonda emeği geçen emniyet ve istihbarat birimlerini tebrik etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/kirmizi-bultenle-aranan-hukumlu-istanbulda-yakalandi-1109765432.html

türki̇ye

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i̇çişleri bakanlığı, mi̇t başkanlığı, emniyet genel müdürlüğü (egm), almanya, polis, polis baskını