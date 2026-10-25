https://anlatilaninotesi.com.tr/20261025/uluslararasi-seviyede-araniyordu-valmir-berisha-izmirde-yakalandi-1109837116.html
Uluslararası seviyede aranıyordu: Valmir Berısha İzmir'de yakalandı
Uluslararası seviyede aranıyordu: Valmir Berısha İzmir'de yakalandı
Sputnik Türkiye
Almanya'nın uluslararası seviyede aradığı Valmir Berısha İzmir'de yakalandı. 25.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-25T14:37+0300
2026-10-25T14:37+0300
2026-10-25T14:37+0300
türki̇ye
i̇çişleri bakanlığı
mi̇t başkanlığı
emniyet genel müdürlüğü (egm)
almanya
polis
polis baskını
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İçişleri Bakanlığı, Almanya tarafından uyuşturucu madde ticareti, tehdit ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından uluslararası seviyede aranan Valmir Berısha'nın İzmir'de yakalandığını bildirdi.Bakanlığın açıklamasına göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve MİT Başkanlığı koordinesinde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda Berısha yakalandı.Bakanlık, operasyonda emeği geçen emniyet ve istihbarat birimlerini tebrik etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/kirmizi-bultenle-aranan-hukumlu-istanbulda-yakalandi-1109765432.html
türki̇ye
almanya
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i̇çişleri bakanlığı, mi̇t başkanlığı, emniyet genel müdürlüğü (egm), almanya, polis, polis baskını
i̇çişleri bakanlığı, mi̇t başkanlığı, emniyet genel müdürlüğü (egm), almanya, polis, polis baskını
Uluslararası seviyede aranıyordu: Valmir Berısha İzmir'de yakalandı
Almanya'nın uluslararası seviyede aradığı Valmir Berısha İzmir'de yakalandı.
İçişleri Bakanlığı, Almanya tarafından uyuşturucu madde ticareti, tehdit ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından uluslararası seviyede aranan Valmir Berısha'nın İzmir'de yakalandığını bildirdi.
Bakanlığın açıklamasına göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve MİT Başkanlığı koordinesinde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda Berısha yakalandı.
Bakanlık, operasyonda emeği geçen emniyet ve istihbarat birimlerini tebrik etti.