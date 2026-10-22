Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/kirmizi-bultenle-aranan-hukumlu-istanbulda-yakalandi-1109765432.html
Kırmızı bültenle aranan hükümlü İstanbul'da yakalandı
Kırmızı bültenle aranan hükümlü İstanbul'da yakalandı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da, "çocuğun cinsel istismarı", "başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanma" ve "tutuklu veya hükümlünün firarı" suçlarından 6 yıl hapis cezası... 22.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-22T13:15+0300
2026-10-22T13:15+0300
türki̇ye
ömer güney
i̇stanbul
asayiş
interpol
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/07/1088903033_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_7cdf9003c39067f0b7572445f57d1eda.jpg
Kırmızı bültenle aranan hükümlü İstanbul'da yakalandı.İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.Ekipler, kentte 2007-2017 yılları arasında 2 çocuğa yönelik "cinsel istismar", "başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanma" ve "tutuklu veya hükümlünün firarı" suçlarından 6 yıl hapis cezası bulunan Güney'in Büyükçekmece'de olduğunu belirledi.Interpol tarafından hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve 20 Ağustos 2014'ten bu yana aranan hükümlü, 21 Ekim'de bulunduğu adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan Güney, adliyeye sevk edildi. Hükümlü, infaz işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/icisleri-bakanligindan-8-ulkede-operasyon-kirmizi-bulten-ve-ulusal-seviyede-aranan-76-kisi-1108960325.html
türki̇ye
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/07/1088903033_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_0e69ffac9a4347174d989b123474cb1b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ömer güney, i̇stanbul, asayiş, interpol, haberler
ömer güney, i̇stanbul, asayiş, interpol, haberler

Kırmızı bültenle aranan hükümlü İstanbul'da yakalandı

13:15 22.10.2026
© AAGözaltı
Gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2026
© AA
Abone ol
İstanbul'da, "çocuğun cinsel istismarı", "başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanma" ve "tutuklu veya hükümlünün firarı" suçlarından 6 yıl hapis cezası bulunan ve kırmızı bültenle aranan Ömer Güney yakalandı.
Kırmızı bültenle aranan hükümlü İstanbul'da yakalandı.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, kentte 2007-2017 yılları arasında 2 çocuğa yönelik "cinsel istismar", "başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanma" ve "tutuklu veya hükümlünün firarı" suçlarından 6 yıl hapis cezası bulunan Güney'in Büyükçekmece'de olduğunu belirledi.
Interpol tarafından hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve 20 Ağustos 2014'ten bu yana aranan hükümlü, 21 Ekim'de bulunduğu adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Güney, adliyeye sevk edildi. Hükümlü, infaz işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Hakkında kırmızı bülten kararı bulunan Barış Boyun liderliğindeki suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma neticesinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden 46’sı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan firari örgüt yöneticisi Zafer Boyun ise yakalanarak gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2026
TÜRKİYE
İçişleri Bakanlığı'ndan 8 ülkede operasyon: Kırmızı Bülten ve ulusal seviyede aranan 76 kişi Türkiye’ye getirildi
23 Eylül, 11:06
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала