https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/kirmizi-bultenle-aranan-hukumlu-istanbulda-yakalandi-1109765432.html

Kırmızı bültenle aranan hükümlü İstanbul'da yakalandı

Kırmızı bültenle aranan hükümlü İstanbul'da yakalandı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da, "çocuğun cinsel istismarı", "başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanma" ve "tutuklu veya hükümlünün firarı" suçlarından 6 yıl hapis cezası... 22.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-22T13:15+0300

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Kırmızı bültenle aranan hükümlü İstanbul'da yakalandı.İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.Ekipler, kentte 2007-2017 yılları arasında 2 çocuğa yönelik "cinsel istismar", "başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanma" ve "tutuklu veya hükümlünün firarı" suçlarından 6 yıl hapis cezası bulunan Güney'in Büyükçekmece'de olduğunu belirledi.Interpol tarafından hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve 20 Ağustos 2014'ten bu yana aranan hükümlü, 21 Ekim'de bulunduğu adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan Güney, adliyeye sevk edildi. Hükümlü, infaz işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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ömer güney, i̇stanbul, asayiş, interpol, haberler