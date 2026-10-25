https://anlatilaninotesi.com.tr/20261025/trump-bugun-irana-saldiri-olmayacak-1109840615.html

Trump: Bugün İran'a saldırı olmayacak

Trump: Bugün İran'a saldırı olmayacak

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün İran’a yönelik bir saldırı düzenlenmeyeceğini söyledi. 25.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-25T19:33+0300

2026-10-25T19:33+0300

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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray önünde gazetecilere gündeme dair açıklamalarda bulundu. İran hakkında konuşan Trump, “Bugün İran'a saldırı olmayacak” dedi. Brezilya'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kimi desteklediği sorulan Trump, kime destek verdiğini açıklamaktan kaçındı.Trump, ABD basınına konuştuÖte yandan bir Amerikan kanalına konuşan ABD Başkanı Donald Trump, yaklaşan 3 Kasım Kongre ara seçimleri öncesinde ABD dış politikasını değerlendirdi.İran'la savaşta istedikleri her şeyi elde ettiklerini savunan Trump, özellikle askeri ve ekonomik açıdan Tahran'ın kapasitesini 'yok ettiklerini' savundu.İran'a yönelik ültimatomlarına bir yenisini ekleyen Trump, "Onlarla anlaşma mı yapayım, yoksa onları ortadan mı kaldırayım? Tek soru bu" diye konuştu.Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün tamamen ABD'de olduğunu iddia eden ABD Başkanı, "Unutmayın, artık Hürmüz Boğazı’nı biz kontrol ediyoruz. Onlar hiçbir şey elde edemiyor, her şeyi biz alıyoruz" dedi. Trump, İran'a yönelik deniz ablukasının da çok etkili şekilde devam ettiğini ifade etti.Fransa'daki olayları göçmenlere bağladıABD Başkanı Trump, Fransa'daki olayların temel sebebinin eğitim ya da ekonomi değil, göçmenler ve sınır güvenliği olduğunu savundu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sınırları kapatması tavsiyesini çok önceden verdiğini, ancak Fransa'nın bu konuda hiçbir şey yapmadığını iddia eden Trump, "Sınırları tamamen kapattım. Sızma vakasının sıfır olduğunu biliyorsunuz. Artık hiçbir düzensiz göçmen gelmiyor. Halbuki Fransa’yı mahvediyorsunuz. Ülkenizi nefret eden insanların girmesine izin veriyorsunuz" ifadelerini kullandı.Tayvan'ı suçladıTayvan hakkında ise ABD Başkanı Trump, "Çip işimizi çaldılar, hepsini, çünkü çipleri gülünç bir fiyata ürettiler ve piyasaya sürdüler" şeklinde konuştu.

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ortadoğu, i̇ran, abd, savaş, savaş bakanlığı, savaş bakanı, savaş uçağı, savaş gemisi, hürmüz boğazı