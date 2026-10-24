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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261024/trump-belki-de-kucuk-bir-destansi-ofke-operasyonu-daha-yapariz-irandan-donerken-kuba-meselesini-de-1109816528.html
Trump: Belki de küçük bir ‘Destansı Öfke Operasyonu’ daha yaparız, İran’dan dönerken Küba meselesini de halledeceğiz
Trump: Belki de küçük bir ‘Destansı Öfke Operasyonu’ daha yaparız, İran’dan dönerken Küba meselesini de halledeceğiz
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, İran’la yaşanan çatışmalar kapsamında askeri operasyonların yeniden başlayabileceğini belirterek “Küçük bir Destansı Öfke Operasyonu... 24.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-24T03:46+0300
2026-10-24T03:46+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
i̇ran
marco rubio
küba
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ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, İran’a yönelik 'Destansı Öfke Operasyonu' kapsamında askeri harekatın yeniden başlatılabileceğini dile getirdi.Florida’da destekçilerine hitap eden Trump, İran’a yönelik olası yeni bir operasyon hakkında, şunları söyledi:Trump, Tahran yönetiminin 'akıllıca davranması' durumunda iki tarafın yeniden müzakere masasına oturabileceğini belirterek, ABD ile İran arasındaki görüşmelerin devam edebileceğine işaret etti.Trump’tan Küba’ya mesaj: “İran’dan dönerken halledeceğiz”Küba’ya da değinen Trump, ada ülkesiyle bir anlaşmaya varılması için ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’yu görevlendireceklerini söyledi.Küba ile ilgili süreci İran’a yönelik gelişmelerin ardından ele alacaklarını belirten Trump, “İran’dan dönerken Küba meselesini de halledeceğiz.” dedi.Küba’ya yönelik açıklamalarında ABD’nin askeri gücüne vurgu yapan Trump, İran’dan dönecek Amerikan savaş gemilerinin ada ülkesinin yakınından geçmesinin ve kısa süreli bir duraklama yapmasının yeterli olacağını öne sürdü.Trump, planlarını şu sözlerle anlattı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/abdnin-bm-daimi-temsilcisi-waltz-iranla-uzun-sureli-catismaya-haziriz-1109814334.html
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abd, i̇ran, marco rubio, küba
abd, i̇ran, marco rubio, küba

Trump: Belki de küçük bir ‘Destansı Öfke Operasyonu’ daha yaparız, İran’dan dönerken Küba meselesini de halledeceğiz

03:46 24.10.2026
© REUTERS Umit BektasTrump, İran ile müzakere yapmadıklarını ve yakında 'bir şeyler olacağını' söyledi
Trump, İran ile müzakere yapmadıklarını ve yakında 'bir şeyler olacağını' söyledi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2026
© REUTERS Umit Bektas
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ABD Başkanı Donald Trump, İran’la yaşanan çatışmalar kapsamında askeri operasyonların yeniden başlayabileceğini belirterek “Küçük bir Destansı Öfke Operasyonu daha yapabiliriz” dedi. Trump, İran’la yaşanan çatışmanın ardından Küba’yı gündemine alacağını ve anlaşma sürecinde Dışişleri Bakanı Marco Rubio’yu görevlendireceğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, İran’a yönelik 'Destansı Öfke Operasyonu' kapsamında askeri harekatın yeniden başlatılabileceğini dile getirdi.
Florida’da destekçilerine hitap eden Trump, İran’a yönelik olası yeni bir operasyon hakkında, şunları söyledi:
“Belki de küçük bir ‘Destansı Öfke Operasyonu’ daha yaparız.”
Trump, Tahran yönetiminin 'akıllıca davranması' durumunda iki tarafın yeniden müzakere masasına oturabileceğini belirterek, ABD ile İran arasındaki görüşmelerin devam edebileceğine işaret etti.

Trump’tan Küba’ya mesaj: “İran’dan dönerken halledeceğiz”

Küba’ya da değinen Trump, ada ülkesiyle bir anlaşmaya varılması için ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’yu görevlendireceklerini söyledi.
Küba ile ilgili süreci İran’a yönelik gelişmelerin ardından ele alacaklarını belirten Trump, “İran’dan dönerken Küba meselesini de halledeceğiz.” dedi.
Küba’ya yönelik açıklamalarında ABD’nin askeri gücüne vurgu yapan Trump, İran’dan dönecek Amerikan savaş gemilerinin ada ülkesinin yakınından geçmesinin ve kısa süreli bir duraklama yapmasının yeterli olacağını öne sürdü.
Trump, planlarını şu sözlerle anlattı:
“İran’dan dönerken o muazzam gemilerimizle Küba’nın yakınından geçeceğiz. Gemilerimizden birini kıyıdan yaklaşık 50 yarda, yani 45 metre açığa demirleteceğiz. Onlar ellerini havaya kaldırıp teslim olacaklar. Biz de anlaşmayı tamamlaması için Marco Rubio’yu devreye sokacağız.”
İran-ABD bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2026
DÜNYA
ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Waltz: İran'la uzun süreli çatışmaya hazırız
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