https://anlatilaninotesi.com.tr/20261024/trump-belki-de-kucuk-bir-destansi-ofke-operasyonu-daha-yapariz-irandan-donerken-kuba-meselesini-de-1109816528.html

Trump: Belki de küçük bir ‘Destansı Öfke Operasyonu’ daha yaparız, İran’dan dönerken Küba meselesini de halledeceğiz

Trump: Belki de küçük bir ‘Destansı Öfke Operasyonu’ daha yaparız, İran’dan dönerken Küba meselesini de halledeceğiz

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, İran’la yaşanan çatışmalar kapsamında askeri operasyonların yeniden başlayabileceğini belirterek “Küçük bir Destansı Öfke Operasyonu... 24.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-24T03:46+0300

2026-10-24T03:46+0300

2026-10-24T03:46+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

abd

i̇ran

marco rubio

küba

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ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, İran’a yönelik 'Destansı Öfke Operasyonu' kapsamında askeri harekatın yeniden başlatılabileceğini dile getirdi.Florida’da destekçilerine hitap eden Trump, İran’a yönelik olası yeni bir operasyon hakkında, şunları söyledi:Trump, Tahran yönetiminin 'akıllıca davranması' durumunda iki tarafın yeniden müzakere masasına oturabileceğini belirterek, ABD ile İran arasındaki görüşmelerin devam edebileceğine işaret etti.Trump’tan Küba’ya mesaj: “İran’dan dönerken halledeceğiz”Küba’ya da değinen Trump, ada ülkesiyle bir anlaşmaya varılması için ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’yu görevlendireceklerini söyledi.Küba ile ilgili süreci İran’a yönelik gelişmelerin ardından ele alacaklarını belirten Trump, “İran’dan dönerken Küba meselesini de halledeceğiz.” dedi.Küba’ya yönelik açıklamalarında ABD’nin askeri gücüne vurgu yapan Trump, İran’dan dönecek Amerikan savaş gemilerinin ada ülkesinin yakınından geçmesinin ve kısa süreli bir duraklama yapmasının yeterli olacağını öne sürdü.Trump, planlarını şu sözlerle anlattı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/abdnin-bm-daimi-temsilcisi-waltz-iranla-uzun-sureli-catismaya-haziriz-1109814334.html

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