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Sırbistan eski Cumhurbaşkanı Vucic: 3. Dünya Savaşı başlamazsa bu bir mucize olur
Sırbistan eski Cumhurbaşkanı Vucic: 3. Dünya Savaşı başlamazsa bu bir mucize olur
Sputnik Türkiye
Sırbistan eski Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Avrupa'nın savunma gerekçesiyle büyük ölçekte yeniden silahlandığını belirterek 3. Dünya Savaşı'nın... 20.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-20T23:19+0300
2026-10-20T23:19+0300
dünya
sırbistan
aleksandar vucic
savaş
savaş uçağı
savaş gemisi
savaş bakanlığı
savaş bakanı
3. dünya savaşı
i̇kinci dünya savaşı
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Sırbistan eski Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, 3. Dünya Savaşı ihtimaline ilişkin yaptığı açıklamada, “3. Dünya Savaşı başlamazsa bu bir mucize olur. Yanılıyor olsaydım dünyanın en mutlu insanı olurdum. Ancak korkarım ki yanılmıyorum” ifadelerini kullandı.Avrupa'nın yeniden silahlanmasına dikkati çeken Vucic, ''Avrupa'nın nasıl silahlandığını görmüyorsanız, görmezden geliyormuş gibi yapıyorsunuz demektir. Peki neden silahlanıyor? Hangi amaçla? Bu, Çehov'un oyunlarını andırıyor: İlk perdede duvarda bir silah asılıysa üçüncü perdede ateşlenir. Almanlar bu sektörde olağanüstü ilerleme kaydetti. Kârlarını 17 kat artırdılar. Yüzde 17 değil, 17 kat'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/israil-basbakani-netanyahudan-turkiye-aciklamasi-karsi-karsiya-gelmeyi-istemiyorum-1109715486.html
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sırbistan, aleksandar vucic, savaş, savaş uçağı, savaş gemisi, savaş bakanlığı, savaş bakanı, 3. dünya savaşı, i̇kinci dünya savaşı, birinci dünya savaşı
sırbistan, aleksandar vucic, savaş, savaş uçağı, savaş gemisi, savaş bakanlığı, savaş bakanı, 3. dünya savaşı, i̇kinci dünya savaşı, birinci dünya savaşı

Sırbistan eski Cumhurbaşkanı Vucic: 3. Dünya Savaşı başlamazsa bu bir mucize olur

23:19 20.10.2026
© Sputnik / Стрингер / Multimedya arşivine gidinAleksandr Vucic
Aleksandr Vucic - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2026
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Sırbistan eski Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Avrupa'nın savunma gerekçesiyle büyük ölçekte yeniden silahlandığını belirterek 3. Dünya Savaşı'nın başlamamasının mucize olacağını söyledi.
Sırbistan eski Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, 3. Dünya Savaşı ihtimaline ilişkin yaptığı açıklamada, “3. Dünya Savaşı başlamazsa bu bir mucize olur. Yanılıyor olsaydım dünyanın en mutlu insanı olurdum. Ancak korkarım ki yanılmıyorum” ifadelerini kullandı.
Avrupa'nın yeniden silahlanmasına dikkati çeken Vucic, ''Avrupa'nın nasıl silahlandığını görmüyorsanız, görmezden geliyormuş gibi yapıyorsunuz demektir. Peki neden silahlanıyor? Hangi amaçla? Bu, Çehov'un oyunlarını andırıyor: İlk perdede duvarda bir silah asılıysa üçüncü perdede ateşlenir. Almanlar bu sektörde olağanüstü ilerleme kaydetti. Kârlarını 17 kat artırdılar. Yüzde 17 değil, 17 kat'' dedi.
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