https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/sirbistan-eski-cumhurbaskani-vucic-3-dunya-savasi-baslamazsa-bu-bir-mucize-olur-1109719303.html

Sırbistan eski Cumhurbaşkanı Vucic: 3. Dünya Savaşı başlamazsa bu bir mucize olur

Sırbistan eski Cumhurbaşkanı Vucic: 3. Dünya Savaşı başlamazsa bu bir mucize olur

Sputnik Türkiye

Sırbistan eski Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Avrupa'nın savunma gerekçesiyle büyük ölçekte yeniden silahlandığını belirterek 3. Dünya Savaşı'nın... 20.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-20T23:19+0300

2026-10-20T23:19+0300

2026-10-20T23:19+0300

dünya

sırbistan

aleksandar vucic

savaş

savaş uçağı

savaş gemisi

savaş bakanlığı

savaş bakanı

3. dünya savaşı

i̇kinci dünya savaşı

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Sırbistan eski Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, 3. Dünya Savaşı ihtimaline ilişkin yaptığı açıklamada, “3. Dünya Savaşı başlamazsa bu bir mucize olur. Yanılıyor olsaydım dünyanın en mutlu insanı olurdum. Ancak korkarım ki yanılmıyorum” ifadelerini kullandı.Avrupa'nın yeniden silahlanmasına dikkati çeken Vucic, ''Avrupa'nın nasıl silahlandığını görmüyorsanız, görmezden geliyormuş gibi yapıyorsunuz demektir. Peki neden silahlanıyor? Hangi amaçla? Bu, Çehov'un oyunlarını andırıyor: İlk perdede duvarda bir silah asılıysa üçüncü perdede ateşlenir. Almanlar bu sektörde olağanüstü ilerleme kaydetti. Kârlarını 17 kat artırdılar. Yüzde 17 değil, 17 kat'' dedi.

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sırbistan, aleksandar vucic, savaş, savaş uçağı, savaş gemisi, savaş bakanlığı, savaş bakanı, 3. dünya savaşı, i̇kinci dünya savaşı, birinci dünya savaşı