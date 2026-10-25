https://anlatilaninotesi.com.tr/20261025/sarkici-nev-son-yolculuguna-ugurlandi-cenazeye-bircok-unlu-isim-katildi-1109838649.html

Şarkıcı Nev, son yolculuğuna uğurlandı: Cenazeye birçok ünlü isim katıldı

Şarkıcı Nev, son yolculuğuna uğurlandı: Cenazeye birçok ünlü isim katıldı

Sputnik Türkiye

Şarkıcı Nev, Üsküdar’da son yolculuğuna uğurlandı. Sanatçının cenazesine ailesi ve yakınlarının yanı sıra sevenleri ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da... 25.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-25T17:12+0300

2026-10-25T17:12+0300

2026-10-25T17:12+0300

türki̇ye

nev

süleyman soylu

karadeniz teknik üniversitesi (ktü)

cenaze töreni

cenaze

cenaze evi

cenaze namazı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/19/1109838468_0:384:2048:1536_1920x0_80_0_0_91d7daa1ac4f0d5da0d4dd074d9ea854.jpg

'Nev' sahne adıyla tanınan şarkıcı, besteci ve söz yazarı Nevzat Doğansoy, karaciğer yetmezliği nedeniyle 57 yaşında hayatını kaybetti. 'Zor', 'Sen Gibi' ve 'Benmişim' şarkılarıyla tanınan sanatçı, Üsküdar’da kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Nev’in cenaze törenine ailesi, yakınları, sevenleri ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldı.Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ''Üniversite yıllarında hem Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde (KTÜ) hem de İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde sınıf arkadaşım olan Nev’i (Nevzat Doğansoy) ebediyete uğurladık. Kıymetli arkadaşım Nevzat’a Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun. Ailesinin, yakınlarının ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun'' dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261024/unlu-sarkici-nev-hayatini-kaybetti-1109825236.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

nev, süleyman soylu, karadeniz teknik üniversitesi (ktü), cenaze töreni, cenaze, cenaze evi, cenaze namazı