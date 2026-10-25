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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261025/sarkici-nev-son-yolculuguna-ugurlandi-cenazeye-bircok-unlu-isim-katildi-1109838649.html
Şarkıcı Nev, son yolculuğuna uğurlandı: Cenazeye birçok ünlü isim katıldı
Şarkıcı Nev, son yolculuğuna uğurlandı: Cenazeye birçok ünlü isim katıldı
Sputnik Türkiye
Şarkıcı Nev, Üsküdar’da son yolculuğuna uğurlandı. Sanatçının cenazesine ailesi ve yakınlarının yanı sıra sevenleri ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da... 25.10.2026, Sputnik Türkiye
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süleyman soylu
karadeniz teknik üniversitesi (ktü)
cenaze töreni
cenaze
cenaze evi
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'Nev' sahne adıyla tanınan şarkıcı, besteci ve söz yazarı Nevzat Doğansoy, karaciğer yetmezliği nedeniyle 57 yaşında hayatını kaybetti. 'Zor', 'Sen Gibi' ve 'Benmişim' şarkılarıyla tanınan sanatçı, Üsküdar’da kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Nev’in cenaze törenine ailesi, yakınları, sevenleri ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldı.Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ''Üniversite yıllarında hem Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde (KTÜ) hem de İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde sınıf arkadaşım olan Nev’i (Nevzat Doğansoy) ebediyete uğurladık. Kıymetli arkadaşım Nevzat’a Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun. Ailesinin, yakınlarının ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261024/unlu-sarkici-nev-hayatini-kaybetti-1109825236.html
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nev, süleyman soylu, karadeniz teknik üniversitesi (ktü), cenaze töreni, cenaze, cenaze evi, cenaze namazı
nev, süleyman soylu, karadeniz teknik üniversitesi (ktü), cenaze töreni, cenaze, cenaze evi, cenaze namazı

Şarkıcı Nev, son yolculuğuna uğurlandı: Cenazeye birçok ünlü isim katıldı

17:12 25.10.2026
© Fotoğraf : Süleyman Soylu sosyal medyaŞarkıcı Nev'in cenazesi
Şarkıcı Nev'in cenazesi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2026
© Fotoğraf : Süleyman Soylu sosyal medya
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Şarkıcı Nev, Üsküdar’da son yolculuğuna uğurlandı. Sanatçının cenazesine ailesi ve yakınlarının yanı sıra sevenleri ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.
'Nev' sahne adıyla tanınan şarkıcı, besteci ve söz yazarı Nevzat Doğansoy, karaciğer yetmezliği nedeniyle 57 yaşında hayatını kaybetti.
'Zor', 'Sen Gibi' ve 'Benmişim' şarkılarıyla tanınan sanatçı, Üsküdar’da kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Nev’in cenaze törenine ailesi, yakınları, sevenleri ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldı.
Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ''Üniversite yıllarında hem Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde (KTÜ) hem de İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde sınıf arkadaşım olan Nev’i (Nevzat Doğansoy) ebediyete uğurladık. Kıymetli arkadaşım Nevzat’a Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun. Ailesinin, yakınlarının ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun'' dedi.
Şarkıcı Nev - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2026
TÜRKİYE
Ünlü şarkıcı Nev hayatını kaybetti
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