https://anlatilaninotesi.com.tr/20261025/rusya-silahli-kuvvetlerinden-ukraynanin-lojistik-ve-liman-altyapisina-genis-capli-bombardiman-1109833709.html

Rusya Silahlı Kuvvetleri'nden Ukrayna'nın lojistik ve liman altyapısına geniş çaplı bombardıman

Rusya Silahlı Kuvvetleri'nden Ukrayna'nın lojistik ve liman altyapısına geniş çaplı bombardıman

Sputnik Türkiye

Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ordusunun lojistik ve askeri altyapısına yönelik nokta atışı operasyonlarını sürdürüyor. 25.10.2026, Sputnik Türkiye

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ukrayna kri̇zi̇

ukrayna

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Rusya Savunma Bakanlığı, bu gece Ukrayna'ya ait lojistik merkezleri, liman altyapıları ve askeri amaçla kullanılan ticari gemilere İHA'larla bombardıman düzenlendiğini açıkladı.Gece saatlerinde İHA'larla gerçekleştirilen kapsamlı bombardımanda, Harkov Bölgesi'ndeki stratejik lojistik merkezleri ve Karadeniz’de Kiev rejimine askeri malzeme taşıyan bir kuru yük gemisi imha edildi.📢Rus ordusunun vurduğu hedefler şöyle:📍Harkov:🔴Ukrayna ordusu için kullanılan 'Epicentr' lojistik merkezi🔴Askeri ve çift kullanımlı kargoların depolandığı ve dağıtıldığı merkez🔴Askeri teçhizat ve malzeme depolanan 'Vasişevo' lojistik terminali📍Karadeniz:🔴Çernomorsk Limanı'na askeri kargo taşıyan kuru yük gemisi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261025/zaharova-rusya-abd-ve-cin-liderlerinin-olasi-gorusmesi-istikrara-gecis-umudu-veriyor-1109833409.html

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ukrayna, karadeniz, rusya savunma bakanlığı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), rus ordusu, rusya silahlı kuvvetleri, rusya, harkov