https://anlatilaninotesi.com.tr/20261025/rusya-silahli-kuvvetlerinden-ukraynanin-lojistik-ve-liman-altyapisina-genis-capli-bombardiman-1109833709.html
Rusya Silahlı Kuvvetleri'nden Ukrayna'nın lojistik ve liman altyapısına geniş çaplı bombardıman
Rusya Silahlı Kuvvetleri'nden Ukrayna'nın lojistik ve liman altyapısına geniş çaplı bombardıman
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Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ordusunun lojistik ve askeri altyapısına yönelik nokta atışı operasyonlarını sürdürüyor. 25.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-25T09:34+0300
2026-10-25T09:34+0300
2026-10-25T09:34+0300
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
karadeniz
rusya savunma bakanlığı
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rus ordusu
rusya silahlı kuvvetleri
rusya
harkov
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Rusya Savunma Bakanlığı, bu gece Ukrayna'ya ait lojistik merkezleri, liman altyapıları ve askeri amaçla kullanılan ticari gemilere İHA'larla bombardıman düzenlendiğini açıkladı.Gece saatlerinde İHA'larla gerçekleştirilen kapsamlı bombardımanda, Harkov Bölgesi'ndeki stratejik lojistik merkezleri ve Karadeniz’de Kiev rejimine askeri malzeme taşıyan bir kuru yük gemisi imha edildi.📢Rus ordusunun vurduğu hedefler şöyle:📍Harkov:🔴Ukrayna ordusu için kullanılan 'Epicentr' lojistik merkezi🔴Askeri ve çift kullanımlı kargoların depolandığı ve dağıtıldığı merkez🔴Askeri teçhizat ve malzeme depolanan 'Vasişevo' lojistik terminali📍Karadeniz:🔴Çernomorsk Limanı'na askeri kargo taşıyan kuru yük gemisi
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261025/zaharova-rusya-abd-ve-cin-liderlerinin-olasi-gorusmesi-istikrara-gecis-umudu-veriyor-1109833409.html
ukrayna
karadeniz
rusya
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ukrayna, karadeniz, rusya savunma bakanlığı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), rus ordusu, rusya silahlı kuvvetleri, rusya, harkov
ukrayna, karadeniz, rusya savunma bakanlığı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), rus ordusu, rusya silahlı kuvvetleri, rusya, harkov
Rusya Silahlı Kuvvetleri'nden Ukrayna'nın lojistik ve liman altyapısına geniş çaplı bombardıman
Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ordusunun lojistik ve askeri altyapısına yönelik nokta atışı operasyonlarını sürdürüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, bu gece Ukrayna'ya ait lojistik merkezleri, liman altyapıları ve askeri amaçla kullanılan ticari gemilere İHA'larla bombardıman düzenlendiğini açıkladı.
Gece saatlerinde İHA'larla gerçekleştirilen kapsamlı bombardımanda, Harkov Bölgesi'ndeki stratejik lojistik merkezleri ve Karadeniz’de Kiev rejimine askeri malzeme taşıyan bir kuru yük gemisi imha edildi.
📢Rus ordusunun vurduğu hedefler şöyle:
📍Harkov:
🔴Ukrayna ordusu için kullanılan 'Epicentr' lojistik merkezi
🔴Askeri ve çift kullanımlı kargoların depolandığı ve dağıtıldığı merkez
🔴Askeri teçhizat ve malzeme depolanan 'Vasişevo' lojistik terminali
📍Karadeniz:
🔴Çernomorsk Limanı'na askeri kargo taşıyan kuru yük gemisi