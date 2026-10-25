https://anlatilaninotesi.com.tr/20261025/rus-gucleri-odessa-limani-uzerinden-ukrayna-ordusuna-malzeme-tasiyan-bir-kuru-yuk-gemisini-vurdu-1109839978.html
Rus güçleri, Odessa limanı üzerinden Ukrayna ordusuna malzeme taşıyan bir kuru yük gemisini vurdu
Rus güçleri, Odessa limanı üzerinden Ukrayna ordusuna malzeme taşıyan bir kuru yük gemisini vurdu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Odessa limanı üzerinden Ukrayna ordusuna tedarik edilecek malzemeleri taşıyan bir kuru yük gemisini... 25.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-25T19:11+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Pazar günü boyunca Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan deniz araçlarına yönelik saldırılarını sürdürdüğünü belirtti.Bakanlığın açıklamasına göre, Odesa limanına Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne tedarik edilecek malzeme taşıyan bir kuru yük gemisi denizde seyir halindeyken vuruldu.Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sivil hedeflere yönelik saldırılarının aksine yalnızca askeri sanayi tesislerini ve diğer askeri hedefleri vuruyor. Operasyonlarda hava konuşlu yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçları (İHA) kullanılıyor. Bu gelişmiş sistemler, başkent Kiev de dahil olmak üzere tüm Ukrayna topraklarındaki herhangi bir hedefi imha edebilecek kapasiteye sahip.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/rus-ordusu-ukraynanin-en-buyuk-metalurji-isletmesini-vurdu-1109624989.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, odessa, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, rus silahlı kuvvetleri, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), kiev
Rus güçleri, Odessa limanı üzerinden Ukrayna ordusuna malzeme taşıyan bir kuru yük gemisini vurdu
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Odessa limanı üzerinden Ukrayna ordusuna tedarik edilecek malzemeleri taşıyan bir kuru yük gemisini vurduklarını bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Pazar günü boyunca Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan deniz araçlarına yönelik saldırılarını sürdürdüğünü belirtti.
Bakanlığın açıklamasına göre, Odesa limanına Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne tedarik edilecek malzeme taşıyan bir kuru yük gemisi denizde seyir halindeyken vuruldu.
Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sivil hedeflere yönelik saldırılarının aksine yalnızca askeri sanayi tesislerini ve diğer askeri hedefleri vuruyor. Operasyonlarda hava konuşlu yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçları (İHA) kullanılıyor. Bu gelişmiş sistemler, başkent Kiev de dahil olmak üzere tüm Ukrayna topraklarındaki herhangi bir hedefi imha edebilecek kapasiteye sahip.