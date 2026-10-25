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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261025/rus-gucleri-odessa-limani-uzerinden-ukrayna-ordusuna-malzeme-tasiyan-bir-kuru-yuk-gemisini-vurdu-1109839978.html
Rus güçleri, Odessa limanı üzerinden Ukrayna ordusuna malzeme taşıyan bir kuru yük gemisini vurdu
Rus güçleri, Odessa limanı üzerinden Ukrayna ordusuna malzeme taşıyan bir kuru yük gemisini vurdu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Odessa limanı üzerinden Ukrayna ordusuna tedarik edilecek malzemeleri taşıyan bir kuru yük gemisini... 25.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-25T19:11+0300
2026-10-25T19:11+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya savunma bakanlığı
odessa
ukrayna
ukrayna silahlı kuvvetleri
rus silahlı kuvvetleri
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Pazar günü boyunca Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan deniz araçlarına yönelik saldırılarını sürdürdüğünü belirtti.Bakanlığın açıklamasına göre, Odesa limanına Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne tedarik edilecek malzeme taşıyan bir kuru yük gemisi denizde seyir halindeyken vuruldu.Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sivil hedeflere yönelik saldırılarının aksine yalnızca askeri sanayi tesislerini ve diğer askeri hedefleri vuruyor. Operasyonlarda hava konuşlu yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçları (İHA) kullanılıyor. Bu gelişmiş sistemler, başkent Kiev de dahil olmak üzere tüm Ukrayna topraklarındaki herhangi bir hedefi imha edebilecek kapasiteye sahip.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/rus-ordusu-ukraynanin-en-buyuk-metalurji-isletmesini-vurdu-1109624989.html
rusya
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rusya, rusya savunma bakanlığı, odessa, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, rus silahlı kuvvetleri, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), kiev
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Rus güçleri, Odessa limanı üzerinden Ukrayna ordusuna malzeme taşıyan bir kuru yük gemisini vurdu

19:11 25.10.2026
© Sputnik / Станислав КрасильниковRus İHA birlikleri operasyon bölgesinde
Rus İHA birlikleri operasyon bölgesinde - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2026
© Sputnik / Станислав Красильников
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Odessa limanı üzerinden Ukrayna ordusuna tedarik edilecek malzemeleri taşıyan bir kuru yük gemisini vurduklarını bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Pazar günü boyunca Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan deniz araçlarına yönelik saldırılarını sürdürdüğünü belirtti.
Bakanlığın açıklamasına göre, Odesa limanına Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne tedarik edilecek malzeme taşıyan bir kuru yük gemisi denizde seyir halindeyken vuruldu.
Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sivil hedeflere yönelik saldırılarının aksine yalnızca askeri sanayi tesislerini ve diğer askeri hedefleri vuruyor. Operasyonlarda hava konuşlu yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçları (İHA) kullanılıyor. Bu gelişmiş sistemler, başkent Kiev de dahil olmak üzere tüm Ukrayna topraklarındaki herhangi bir hedefi imha edebilecek kapasiteye sahip.
Ukrayna ordusunun altyapısına yönelik füze saldırısı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2026
UKRAYNA KRİZİ
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