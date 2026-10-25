https://anlatilaninotesi.com.tr/20261025/rus-gucleri-odessa-limani-uzerinden-ukrayna-ordusuna-malzeme-tasiyan-bir-kuru-yuk-gemisini-vurdu-1109839978.html

Rus güçleri, Odessa limanı üzerinden Ukrayna ordusuna malzeme taşıyan bir kuru yük gemisini vurdu

Rus güçleri, Odessa limanı üzerinden Ukrayna ordusuna malzeme taşıyan bir kuru yük gemisini vurdu

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Odessa limanı üzerinden Ukrayna ordusuna tedarik edilecek malzemeleri taşıyan bir kuru yük gemisini... 25.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-25T19:11+0300

2026-10-25T19:11+0300

2026-10-25T19:11+0300

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rusya savunma bakanlığı

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Pazar günü boyunca Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan deniz araçlarına yönelik saldırılarını sürdürdüğünü belirtti.Bakanlığın açıklamasına göre, Odesa limanına Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne tedarik edilecek malzeme taşıyan bir kuru yük gemisi denizde seyir halindeyken vuruldu.Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sivil hedeflere yönelik saldırılarının aksine yalnızca askeri sanayi tesislerini ve diğer askeri hedefleri vuruyor. Operasyonlarda hava konuşlu yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçları (İHA) kullanılıyor. Bu gelişmiş sistemler, başkent Kiev de dahil olmak üzere tüm Ukrayna topraklarındaki herhangi bir hedefi imha edebilecek kapasiteye sahip.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/rus-ordusu-ukraynanin-en-buyuk-metalurji-isletmesini-vurdu-1109624989.html

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