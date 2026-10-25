https://anlatilaninotesi.com.tr/20261025/ronaldinho-46-yasinda-sahaya-donuyor-hedef-300-gol-1109834553.html

Ronaldinho 46 yaşında sahaya dönüyor: Hedef 300. gol

Ronaldinho 46 yaşında sahaya dönüyor: Hedef 300. gol

Sputnik Türkiye

Brezilyalı eski futbolcu Ronaldinho’nun, hisse aldığı İtalya Serie C ekibi Ravenna’da 15 Kasım’da Forli karşısında forma giyeceği duyuruldu. 46 yaşındaki... 25.10.2026, Sputnik Türkiye

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spor

ravenna

fluminense

paris saint-germain (psg)

dünya kupası

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ronaldinho

kulüp

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Ronaldinho, 46 yaşında yeniden sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Aktarılan habere göre ağustos ayında İtalya Serie C ekiplerinden Ravenna ile anlaşan Brezilyalı yıldızın, 15 Kasım’da Forli karşısında forma giyeceği açıklandı.Ravenna’dan hisse de satın alan Ronaldinho, böylece kulüple kurduğu ortaklık bağını sahaya taşımaya hazırlanıyor. Brezilyalı futbolcunun dönüşü için belirlenen karşılaşma, takımın yerel rakibi Forli’ye karşı olacak.Ravenna’dan Ronaldinho için “sihir” mesajıKulüp, Ronaldinho’nun sahaya dönüşünü “Sihir hiç kaybolmadı. Şimdi onu yeniden sahaya taşıma zamanı” sözleriyle duyurdu.2018’de futbolu bıraktığını açıklayan Ronaldinho, son resmi karşılaşmasına ise 2015 yılında Fluminense formasıyla çıktı. Açıklanan planın gerçekleşmesi halinde Brezilyalı yıldız, uzun bir aranın ardından yeniden kulüp formasıyla sahada olacak.Ronaldinho’nun gündeminde 300. gol varRonaldinho’nun Ravenna ile anlaşmasının ardından gündeme gelen konulardan biri de kariyerinin 300. golüne ulaşma ihtimali oldu. Sahaya çıkıp çıkmayacağının henüz kesinleşmediği dönemde bu olasılık sorulan Brezilyalı yıldız, “Eğer bu gerçekleşirse çok daha güzel olur” yanıtını vermişti.Ronaldinho, futbolculuğun yanı sıra arkadaşı Ignazio Cipriani’nin sahibi olduğu Ravenna’dan hisse alarak kulübün ortaklık yapısına da katıldı.Dünya Kupası ve Ballon d’Or kazandıKariyerinde Paris Saint-Germain, Barcelona ve Milan gibi kulüplerin formasını giyen Ronaldinho, Brezilya Milli Takımı ile 2002 Dünya Kupası’nı kazandı.Brezilyalı yıldız, 2005 yılında Ballon d’Or ödülüne layık görüldü. Şimdi gözler, Ronaldinho’nun yıllar sonra sahaya çıkmasının planlandığı 15 Kasım’daki Ravenna–Forli karşılaşmasına çevrildi.

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