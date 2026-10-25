https://anlatilaninotesi.com.tr/20261025/putin-avrupadaki-protestolarin-faturasinin-rusyaya-kesilmesini-acizlik-olarak-niteledi-1109836788.html

Putin Avrupa'daki protestoların faturasının Rusya'ya kesilmesini 'acizlik' olarak niteledi

Putin Avrupa'daki protestoların faturasının Rusya'ya kesilmesini 'acizlik' olarak niteledi

Sputnik Türkiye

Avrupa ülkelerinde tırmanan kitlesel protestoları değerlendiren Putin, Batılı yöneticilerin iç siyasette yaşanan krizlerin faturasını Moskova'ya kesmeye... 25.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-25T14:16+0300

2026-10-25T14:16+0300

2026-10-25T14:16+0300

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa ülkelerinde tırmanan kitlesel protestoların arkasında Rusya'nın bulunduğu yönündeki iddialara yanıt verdi. Rus basınına konuşan Putin, bu tür suçlamaların Avrupalı siyasilerin kendi başarısızlıklarıyla yüzleşmekten kaçındıklarını ve acizlik gösterdiklerini ortaya koyduğunu söyledi.'Sorumluluk almaktan acizler'Rus lider, Batılı yöneticilerin iç siyasette yaşanan krizlerin faturasını Moskova'ya kesmeye çalıştığını vurguladı. Putin, söz konusu iddialara ilişkin değerlendirmesinde, “Bu durum, bazı Avrupalı liderlerin zayıflığını ve meydana gelen olayların sorumluluğunu üstlenme konusundaki yetersizliğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.'ABD'yi suçlamalarına şaşırdım'Avrupa'nın protestolar konusunda ABD'yi suçlamasına şaşırdığını anlatan Putin, "Avrupalı liderlerin ana müttefiklerine böyle saldırmalarını beklemiyordum. ABD'yi sorumlu tuttuktan sonra çabucak kendilerine gelip Rusya'ya yönelik geleneksel suçlamalara geri döndüler" diye konuştu.Sokak eylemleri Avrupa geneline yayılıyorAvrupa'daki protesto dalgası ilk olarak eylül ayı ortalarında Fransa'da liseli öğrencilerin okul şartlarının iyileştirilmesi talebiyle sokağa dökülmesiyle başladı.Zamanla artan hayat pahalılığına tepki gösteren kesimlerin de katılmasıyla büyüyen eylemler, İtalya, Arnavutluk, Belçika ve İspanya gibi ülkelere sıçradı.İtalya'nın Milano kentinde yağma ve şiddet olaylarına dönüşen gösterilerin yanı sıra Arnavutluk'ta da halk Başbakan Edi Rama'nın istifasını talep ediyor.

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