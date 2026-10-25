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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261025/peskov-putin-ile-trump-arasinda-apec-zirvesinde-ikili-gorusme-olasiligi-masada-1109840734.html
Peskov: Putin ile Trump arasında APEC Zirvesi’nde ikili görüşme olasılığı masada
Peskov: Putin ile Trump arasında APEC Zirvesi’nde ikili görüşme olasılığı masada
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya lideri Putin ile ABD Başkanı Trump arasında Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenecek APEC Zirvesi’nde yeni bir ikili görüşme... 25.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-25T19:52+0300
2026-10-25T19:52+0300
dünya
rusya
kremlin
dmitriy peskov
vladimir putin
abd
donald trump
asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec)
görüşme
ikili görüşme
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sputnik’e verdiği demeçte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılması beklenen görüşmenin önümüzdeki ay Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenecek olan Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nde düzenlenebileceğinin sinyalini verdi.Ne ikili ne de üçlü görüşme konusunda henüz nihai bir anlaşmaya varılmadığına dikkat çeken Peskov, “Ancak yine de böyle bir imkanın olacağını umuyoruz” ifadelerini kullandı.Daha önce Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Çin’de 18-19 Kasım’da düzenlenecek APEC Zirvesi’nde Putin, Şi ve Trump arasında görüşme organize edilmesi için hazırlıkların başladığını açıklamıştı.APEC zirvesi, 18–19 Kasım tarihlerinde Çin'in Shenzhen kentinde gerçekleştirilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/kremlin-abdyle-yapilan-anlasma-kapsaminda-dizel-sevkiyati-basladi-1109797355.html
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, abd, donald trump, asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec), görüşme, ikili görüşme
rusya, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, abd, donald trump, asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec), görüşme, ikili görüşme

Peskov: Putin ile Trump arasında APEC Zirvesi’nde ikili görüşme olasılığı masada

19:52 25.10.2026
© SputnikDmitriy Peskov
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2026
© Sputnik
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya lideri Putin ile ABD Başkanı Trump arasında Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenecek APEC Zirvesi’nde yeni bir ikili görüşme gerçekleşebileceğini, böyle bir olasılığının şu an ‘masada’ olduğunu belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sputnik’e verdiği demeçte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılması beklenen görüşmenin önümüzdeki ay Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenecek olan Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nde düzenlenebileceğinin sinyalini verdi.

Şu anda herkes Shenzhen’de neler olacağını, özellikle de (Putin ile Trump arasında) ikili bir görüşme ya da (Putin, Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in katılacağı) üçlü bir görüşme için imkan doğup doğmayacağını merakla izliyor. Her iki seçenek de tabiri caizse masada.

Ne ikili ne de üçlü görüşme konusunda henüz nihai bir anlaşmaya varılmadığına dikkat çeken Peskov, “Ancak yine de böyle bir imkanın olacağını umuyoruz” ifadelerini kullandı.
Daha önce Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Çin’de 18-19 Kasım’da düzenlenecek APEC Zirvesi’nde Putin, Şi ve Trump arasında görüşme organize edilmesi için hazırlıkların başladığını açıklamıştı.
APEC zirvesi, 18–19 Kasım tarihlerinde Çin'in Shenzhen kentinde gerçekleştirilecek.
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