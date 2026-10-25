https://anlatilaninotesi.com.tr/20261025/peskov-putin-ile-trump-arasinda-apec-zirvesinde-ikili-gorusme-olasiligi-masada-1109840734.html

Peskov: Putin ile Trump arasında APEC Zirvesi’nde ikili görüşme olasılığı masada

Peskov: Putin ile Trump arasında APEC Zirvesi’nde ikili görüşme olasılığı masada

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya lideri Putin ile ABD Başkanı Trump arasında Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenecek APEC Zirvesi’nde yeni bir ikili görüşme... 25.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-25T19:52+0300

2026-10-25T19:52+0300

2026-10-25T19:52+0300

dünya

rusya

kremlin

dmitriy peskov

vladimir putin

abd

donald trump

asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec)

görüşme

ikili görüşme

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sputnik’e verdiği demeçte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılması beklenen görüşmenin önümüzdeki ay Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenecek olan Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nde düzenlenebileceğinin sinyalini verdi.Ne ikili ne de üçlü görüşme konusunda henüz nihai bir anlaşmaya varılmadığına dikkat çeken Peskov, “Ancak yine de böyle bir imkanın olacağını umuyoruz” ifadelerini kullandı.Daha önce Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Çin’de 18-19 Kasım’da düzenlenecek APEC Zirvesi’nde Putin, Şi ve Trump arasında görüşme organize edilmesi için hazırlıkların başladığını açıklamıştı.APEC zirvesi, 18–19 Kasım tarihlerinde Çin'in Shenzhen kentinde gerçekleştirilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/kremlin-abdyle-yapilan-anlasma-kapsaminda-dizel-sevkiyati-basladi-1109797355.html

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rusya, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, abd, donald trump, asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec), görüşme, ikili görüşme