https://anlatilaninotesi.com.tr/20261025/osmaniye-fistigi-festivalinde-gastronomi-ve-muzik-bulustu-1109842826.html

Osmaniye Fıstığı Festivali'nde gastronomi ve müzik buluştu

Osmaniye Fıstığı Festivali'nde gastronomi ve müzik buluştu

Sputnik Türkiye

Osmaniye Belediyesince bu yıl üçüncüsü düzenlenen Osmaniye Fıstığı Festivali, şarkıcı Semicenk'in verdiği konserle sona erdi. 25.10.2026, Sputnik Türkiye

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Osmaniye Fıstığı Festivali, Akyar Caddesi'nden Atatürk Caddesi'ndeki etkinlik alanına düzenlenen kortej yürüyüşüyle başladı. Yürüyüşe Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, Belediye Başkanı İbrahim Çenet ve çok sayıda kişi katıldı.Vali Serdengeçti, açılışta yaptığı konuşmada yer fıstığının üretiminden pazarlanmasına kadar Osmaniye için önemli bir değer olduğunu belirterek, "Fıstığın başkentinde bir fıstık festivali gerekliydi onu da Belediye Başkanımız İbrahim Çenet yaptı. Kendisine teşekkür ederiz" dedi.Belediye Başkanı İbrahim Çenet ise, "Biz Osmaniye'mizi bu festivalle Türkiye'yle ve dünyayla buluşturuyoruz. Bakın Rusya'dan Kanada'ya, Filistin'den Tunus'a, Azerbaycan'a kadar dünyanın her yerinden aşçılar var. Türkiye'mizin dört bir köşesinden şeflerimiz var. Bu büyük buluşma aslında gastronomi anlamında da Akdeniz'in ne büyük bir zenginliğe sahip olduğunu gösteriyor" açıklamasında bulundu.İki gün süren festival kapsamında yurt içinden ve yurt dışından gelen şefler gastro şovlar gerçekleştirdi. Yer fıstığıyla hazırlanan tatlıların yarıştığı 'Annemin Fıstık Gibi Tatlıları' yarışmasında Canan Türker birinci, Berra Gülcü ikinci, Zehra Özdemir ise üçüncü oldu.Yemek ve çocuk yarışmalarının yanı sıra çeşitli gösteri ve konserlerin düzenlendiği festival, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi stadında sahne alan Semicenk'in konseriyle sona erdi. Konsere katılan müzikseverler, sanatçının şarkılarına eşlik etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261004/33-uluslararasi-adana-altin-koza-film-festivalinde-oduller-sahiplerini-buldu-1109270469.html

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