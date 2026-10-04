https://anlatilaninotesi.com.tr/20261004/33-uluslararasi-adana-altin-koza-film-festivalinde-oduller-sahiplerini-buldu-1109270469.html

33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

Sputnik Türkiye

Adana Büyükşehir Belediyesince bu yıl 33'üncüsü düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Ödülleri... 04.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-04T10:48+0300

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yaşam

volkan severcan

hasan yalçın

altın koza

oyuncu

film

adana

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Adana Büyükşehir Belediyesince bu yıl 33'üncüsü düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Ödülleri sahiplerini buldu.Altın Koza ödülleri sahiplerini bulduÇukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine katılan sanatçılar, kırmızı halıda yürüdükten sonra alana geçti. Sunuculuğunu Volkan Severcan ve Jülide Ateş'in yaptığı törende, bu yıl vefat eden Türk sinemasının önemli isimleri anıldı.Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, açılış konuşmasında, festivalin 60 yıllık bir emeğin sonucu olduğunu söyledi.Festivalin gelişmesi adına geçmişten bu yana destek sunanlara teşekkür eden Geçer, "Gelecek nesillerin daha aydınlık bir Türkiye'de, daha temiz bir dünyada film tadında yaşamalarını diliyorum." dedi.Festivalin Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Samancılar da organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.Açılış konuşmalarının ardından 10 filmin yarıştığı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın ödülleri sahiplerine verildi.Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması ÖdülleriTörende ayrıca Uluslararası Kısa Film Yarışması, Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması, Ulusal Yapay Zeka Kısa Film Yarışması, Ulusal Kısa Film Yarışması, Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Yarışması, Ulusal Belgesel Film Yarışması'nın kazananlarına da ödülleri verildi.Hazar Ergüçlü'den madenci mesajı:En İyi Kadın Oyuncu Ödülünü alan ve teşekkür konuşması için sahneye çıkan Hazar Ergüçlü Soma'da hayatını kaybeden madencileri andı ve şunları söyledi:Törene Vali Yardımcısı Hasan Balcı da katıldı.Etkinliğin sonunda ödül alanlar ile ödülleri takdim edenler hatıra fotoğrafı çektirdi.

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volkan severcan, hasan yalçın, altın koza, oyuncu, film, adana