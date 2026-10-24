https://anlatilaninotesi.com.tr/20261024/sarkici-gullunun-olumune-iliskin-kizina-verilen-agirlastirilmis-muebbet-hapis-cezasinin-gerekcesi-1109830685.html

Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin kızına verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının gerekçesi açıklandı

Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin kızına verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının gerekçesi açıklandı

Sputnik Türkiye

Yalova'da şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili davada, kızı Tuğyan Ülkem Gülter'e verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı... 24.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-24T20:57+0300

2026-10-24T20:57+0300

2026-10-24T20:57+0300

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tuğyan ülkem gülter

şarkıcı güllü

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Yalova'da, “Güllü” adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüne ilişkin davada, kızı Tuğyan Ülkem Gülter'e verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının gerekçeli kararı yayımlandı.Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesinin kararında, Gül Tut'un kızı tarafından pencereden atılarak öldürüldüğü sonucuna varıldığı belirtildi. Mahkeme, sanığın eylemini “kadına ve üstsoya karşı kasten öldürme” suçu kapsamında değerlendirerek ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmetti. Sanık hakkında takdiri indirim uygulanmasına yer olmadığına ve tutukluluk halinin devamına karar verildi.Kararda, olay sırasında aynı odada bulunan Sultan Nur Ulu'nun duruşmadaki ifadelerinin önemli deliller arasında değerlendirildiği kaydedildi. Ulu'nun soruşturmanın ilk aşamalarında düşme anını görmediğine ilişkin beyanlarıyla duruşmadaki anlatımı arasındaki çelişkiyi korktuğu gerekçesiyle açıkladığı aktarıldı. Mahkemenin, tanığın duruşmadaki yeminli anlatımını dosyadaki diğer bulgularla birlikte değerlendirerek esas aldığı belirtildi. Pencerenin önünden alınan örneklerde kayganlık sağlayıcı madde kalıntısına rastlanmadığına ilişkin kriminal rapor da tanık anlatımını destekleyen bulgular arasında gösterildi. Gül Tut'un ölüm nedeninin yüksekten düşmeye bağlı ağır beden travması ve iç kanama olduğu ifade edildi.Tasarlayarak öldürme suçlaması kabul edilmediGerekçeli kararda, iddianame ve savcılık mütalaasında sanık hakkında tasarlayarak öldürme suçundan ceza talep edildiği hatırlatıldı. Ancak mahkeme, öldürme kararının ne zaman alındığının ve bu karar ile eylem arasında tasarlama suçunun unsurlarını oluşturacak bir sürenin bulunup bulunmadığının mevcut delillerle kesin olarak belirlenemediğini değerlendirdi. Bu nedenle tasarlama suçunun unsurlarının oluşmadığına hükmedildi.Karara karşı, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde Bursa Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf başvurusu yapılabileceği bildirildi. Sanık avukatı Merve Uçanok da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, mahkumiyet kararının hukuka aykırı olduğunu savunarak üst mahkemelere başvuracaklarını belirtti.Ne olmuştu?Güllü, 26 Eylül 2025'te Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti.Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Tuğyan Ülkem Gülter ve olay sırasında aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun da aralarında olduğu 5 kişi gözaltına alınmıştı. Gülter tutuklanırken Ulu hakkında ev hapsi kararı verilmiş, diğer 3 kişi serbest bırakılmıştı. Gülter'in eski nişanlısı Kervan E. de “kasten öldürmeye azmettirme” suçlamasıyla gözaltına alınmış, hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.İddianamede, Gül Tut'un olay günü saat 01.26'da kızına ait odanın penceresinden 18,17 metre yükseklikten beton zemine düştüğü belirtilmişti. Kamera ses kayıtlarına ilişkin bilirkişi incelemesinde, düşmeden hemen önce genç bir kadının “Hadi görüşüürüüüz” dediğinin değerlendirildiği ve sesin sanık Gülter'e ait olduğu kanaatine varıldığı aktarılmıştı. İddianamede, Gülter'in annesini pencereden aşağı attığı ileri sürülerek ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti. Sultan Nur Ulu hakkında ise “yalan tanıklık” suçlamasıyla ayrı dava açılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/gullu-davasinda-karar-gunu-tugyan-ulkem-gulter-yeniden-hakim-karsisinda-1109419332.html

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