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KPSS Ortaöğretim 2026: Cevap anahtarı açıklandı
KPSS Ortaöğretim 2026: Cevap anahtarı açıklandı
Sputnik Türkiye
25 Ekim’de düzenlenen 2026 KPSS Ortaöğretim sınavıyla birlikte gözler ÖSYM’nin soru kitapçığı ve cevap anahtarı duyurusuna çevrildi. Kontrol edilen resmi... 25.10.2026, Sputnik Türkiye
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2026 KPSS Ortaöğretim soru kitapçığı ve cevap anahtarı, sınava katılan adayların gündeminde. Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerindeki yanıtlarını kontrol etmek isteyen adaylar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) duyurusunu bekliyordu. Cevap anahtarı yayınlandı:2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak?ÖSYM’nin sınav takvimine göre 2026 KPSS Ortaöğretim sonuçlarının 19 Kasım 2026’da açıklanması planlanıyor.
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ösym, kpss, ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi, cevap
ösym, kpss, ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi, cevap

KPSS Ortaöğretim 2026: Cevap anahtarı açıklandı

13:35 25.10.2026 (güncellendi: 13:36 25.10.2026)
© AAKPSS
KPSS - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2026
© AA
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25 Ekim’de düzenlenen 2026 KPSS Ortaöğretim sınavıyla birlikte gözler ÖSYM’nin soru kitapçığı ve cevap anahtarı duyurusuna çevrildi. Kontrol edilen resmi duyurularda cevap anahtarı yayınlandı. Sonuçların 19 Kasım’da açıklanması planlanıyor.
2026 KPSS Ortaöğretim soru kitapçığı ve cevap anahtarı, sınava katılan adayların gündeminde. Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerindeki yanıtlarını kontrol etmek isteyen adaylar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) duyurusunu bekliyordu. Cevap anahtarı yayınlandı:

2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM’nin sınav takvimine göre 2026 KPSS Ortaöğretim sonuçlarının 19 Kasım 2026’da açıklanması planlanıyor.
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