https://anlatilaninotesi.com.tr/20261025/kpss-adayi-asansorde-mahsur-kaldi-itfaiye-devreye-girdi-1109836669.html
KPSS adayı asansörde mahsur kaldı: İtfaiye devreye girdi
KPSS adayı asansörde mahsur kaldı: İtfaiye devreye girdi
Sputnik Türkiye
Elazığ’da asansörde mahsur kalan KPSS adayı, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak sınava gireceği okula yetiştirildi. 25.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-25T14:11+0300
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Sürsürü Mahallesi Kuloğlu Sokak’ta yaşayan KPSS adayı, sınava gitmek üzere evinden çıktığı sırada binanın asansörünün arızalanması sonucu içeride mahsur kaldı. Adayın yardım çağrısı üzerine bölgeye Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.Ekipler tarafından kurtarılan aday, sınava geç kalmaması için itfaiye aracıyla Mustafapaşa Mahallesi’ndeki Kaya Karakaya Ortaokulu’na götürüldü. Sınav yerine zamanında ulaşan aday, kendisine yardımcı olan ekiplere teşekkür etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261025/kpss-ortaogretim-2026-cevap-anahtari-aciklandi-1109836176.html
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kpss, elazığ, sınav, ortak sınav , sınav yerleri, sınav soruları, sınav sistemi
KPSS adayı asansörde mahsur kaldı: İtfaiye devreye girdi
Elazığ’da asansörde mahsur kalan KPSS adayı, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak sınava gireceği okula yetiştirildi.
Sürsürü Mahallesi Kuloğlu Sokak’ta yaşayan KPSS adayı, sınava gitmek üzere evinden çıktığı sırada binanın asansörünün arızalanması sonucu içeride mahsur kaldı.
Adayın yardım çağrısı üzerine bölgeye Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından kurtarılan aday, sınava geç kalmaması için itfaiye aracıyla Mustafapaşa Mahallesi’ndeki Kaya Karakaya Ortaokulu’na götürüldü.
Sınav yerine zamanında ulaşan aday, kendisine yardımcı olan ekiplere teşekkür etti.