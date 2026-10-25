Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261025/kpss-adayi-asansorde-mahsur-kaldi-itfaiye-devreye-girdi-1109836669.html
KPSS adayı asansörde mahsur kaldı: İtfaiye devreye girdi
KPSS adayı asansörde mahsur kaldı: İtfaiye devreye girdi
Sputnik Türkiye
Elazığ’da asansörde mahsur kalan KPSS adayı, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak sınava gireceği okula yetiştirildi. 25.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-25T14:11+0300
2026-10-25T14:11+0300
türki̇ye
kpss
elazığ
sınav
ortak sınav
sınav yerleri
sınav soruları
sınav sistemi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/19/1109836507_0:48:971:594_1920x0_80_0_0_0bbfc0cdc17e853e8a8a762144f50c58.jpg
Sürsürü Mahallesi Kuloğlu Sokak’ta yaşayan KPSS adayı, sınava gitmek üzere evinden çıktığı sırada binanın asansörünün arızalanması sonucu içeride mahsur kaldı. Adayın yardım çağrısı üzerine bölgeye Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.Ekipler tarafından kurtarılan aday, sınava geç kalmaması için itfaiye aracıyla Mustafapaşa Mahallesi’ndeki Kaya Karakaya Ortaokulu’na götürüldü. Sınav yerine zamanında ulaşan aday, kendisine yardımcı olan ekiplere teşekkür etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261025/kpss-ortaogretim-2026-cevap-anahtari-aciklandi-1109836176.html
türki̇ye
elazığ
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/19/1109836507_0:1:972:729_1920x0_80_0_0_b0e9489ca2fbf7a1dce0f8a126aec715.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kpss, elazığ, sınav, ortak sınav , sınav yerleri, sınav soruları, sınav sistemi
kpss, elazığ, sınav, ortak sınav , sınav yerleri, sınav soruları, sınav sistemi

KPSS adayı asansörde mahsur kaldı: İtfaiye devreye girdi

14:11 25.10.2026
© AA / Elazığ İtfaiyesiElazığ'da itfaiye ekipleri, asansörde mahsur kalan adayı Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) yetiştirdi
Elazığ'da itfaiye ekipleri, asansörde mahsur kalan adayı Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) yetiştirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2026
© AA / Elazığ İtfaiyesi
Abone ol
Elazığ’da asansörde mahsur kalan KPSS adayı, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak sınava gireceği okula yetiştirildi.
Sürsürü Mahallesi Kuloğlu Sokak’ta yaşayan KPSS adayı, sınava gitmek üzere evinden çıktığı sırada binanın asansörünün arızalanması sonucu içeride mahsur kaldı.
Adayın yardım çağrısı üzerine bölgeye Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından kurtarılan aday, sınava geç kalmaması için itfaiye aracıyla Mustafapaşa Mahallesi’ndeki Kaya Karakaya Ortaokulu’na götürüldü.
Sınav yerine zamanında ulaşan aday, kendisine yardımcı olan ekiplere teşekkür etti.
KPSS - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2026
TÜRKİYE
KPSS Ortaöğretim 2026: Cevap anahtarı açıklandı
13:35
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала