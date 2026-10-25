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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261025/kiev-icin-fatura-agirlasiyor-ukraynanin-2027de-savasi-surdurmek-icin-gunde-480-milyon-dolara-1109838219.html
Kiev için fatura ağırlaşıyor: Ukrayna'nın 2027'de savaşı sürdürmek için günde 480 milyon dolara ihtiyacı olacak
Kiev için fatura ağırlaşıyor: Ukrayna'nın 2027'de savaşı sürdürmek için günde 480 milyon dolara ihtiyacı olacak
Sputnik Türkiye
Bütçedeki devasa açığa rağmen Kiev yönetimi, askeri harcamalara her zamankinden daha fazla kaynak ayırmayı planlıyor. 25.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-25T16:16+0300
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ukrayna
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Ukrayna Savunma Bakanlığı verileri, ülkenin gelecek yıl savaşa devam edebilmesi için günde yaklaşık 479.4 milyon dolar harcamak zorunda kalacağını ortaya koydu.Ukrayna Maliye Bakan Yardımcısı Roman Yermoliçev, Eylül ayında yaptığı açıklamada, Savunma Bakanlığı'nın gelecek yıl için 175 milyar dolarlık savunma bütçesine ihtiyaç duyduğunu, buna karşın mevcut bütçe planlamalarında ordunun kullanımına yalnızca 100 milyar dolar ayrılabileceğini açıkladı.Öngörülen 37 milyar dolarlık bütçe açığına ve 276 milyar dolara ulaşması beklenen kamu borcuna rağmen Kiev, 2027 yılı taslak bütçesinde savunmaya 108.3 milyar dolar tahsis ederek çatışmaların başından bu yanaki en yüksek askeri harcama seviyesine ulaşmayı hedefliyor.Moskova, Batı'ya yönelik sert uyarılarına devam ediyorBölgedeki gerilim tırmanırken Rusya tarafından konuya ilişkin sert tepkiler gelmeye devam ediyor.Batı'nın Ukrayna'yı silahlandırma politikasını eleştiren Moskova yönetimi, NATO ülkelerinin ateşle oynadığını defaatle vurguladı ve her fırsatta vurgulamaya devam ediyor.Rus yetkililer, sürekli hale gelen Batı'dan silah sevkiyatlarının barış görüşmelerini ilerletme çabalarını baltaladığı ve çatışmayı daha da derinleştirdiği konusunda uyarılarını sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261025/rusya-silahli-kuvvetlerinden-ukraynanin-lojistik-ve-liman-altyapisina-genis-capli-bombardiman-1109833709.html
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kiev, moskova, rusya, ukrayna savunma bakanlığı, nato, ukrayna, ukrayna ordusu
kiev, moskova, rusya, ukrayna savunma bakanlığı, nato, ukrayna, ukrayna ordusu

Kiev için fatura ağırlaşıyor: Ukrayna'nın 2027'de savaşı sürdürmek için günde 480 milyon dolara ihtiyacı olacak

16:16 25.10.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky乌克兰武装部队军人
乌克兰武装部队军人 - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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Bütçedeki devasa açığa rağmen Kiev yönetimi, askeri harcamalara her zamankinden daha fazla kaynak ayırmayı planlıyor.
Ukrayna Savunma Bakanlığı verileri, ülkenin gelecek yıl savaşa devam edebilmesi için günde yaklaşık 479.4 milyon dolar harcamak zorunda kalacağını ortaya koydu.

Ukrayna Maliye Bakan Yardımcısı Roman Yermoliçev, Eylül ayında yaptığı açıklamada, Savunma Bakanlığı'nın gelecek yıl için 175 milyar dolarlık savunma bütçesine ihtiyaç duyduğunu, buna karşın mevcut bütçe planlamalarında ordunun kullanımına yalnızca 100 milyar dolar ayrılabileceğini açıkladı.

Öngörülen 37 milyar dolarlık bütçe açığına ve 276 milyar dolara ulaşması beklenen kamu borcuna rağmen Kiev, 2027 yılı taslak bütçesinde savunmaya 108.3 milyar dolar tahsis ederek çatışmaların başından bu yanaki en yüksek askeri harcama seviyesine ulaşmayı hedefliyor.

Moskova, Batı'ya yönelik sert uyarılarına devam ediyor

Bölgedeki gerilim tırmanırken Rusya tarafından konuya ilişkin sert tepkiler gelmeye devam ediyor.

Batı'nın Ukrayna'yı silahlandırma politikasını eleştiren Moskova yönetimi, NATO ülkelerinin ateşle oynadığını defaatle vurguladı ve her fırsatta vurgulamaya devam ediyor.

Rus yetkililer, sürekli hale gelen Batı'dan silah sevkiyatlarının barış görüşmelerini ilerletme çabalarını baltaladığı ve çatışmayı daha da derinleştirdiği konusunda uyarılarını sürdürüyor.
Soldiers of the artillery crew of self-propelled guns in the course of a combat mission in the Kharkiv region. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2026
UKRAYNA KRİZİ
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