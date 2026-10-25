https://anlatilaninotesi.com.tr/20261025/kenyada-otobus-ile-kamyon-carpisti-22-kisi-hayatini-kaybetti-1109838935.html
Kenya'da otobüs ile kamyon çarpıştı: 22 kişi hayatını kaybetti
Kenya'da otobüs ile kamyon çarpıştı: 22 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Kenya'da yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu en az 22 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Kazanın meydana geldiği kara yolunda üç hafta... 25.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-25T17:50+0300
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Kenya'nın başkenti Nairobi ile Mombasa kentini birbirine bağlayan kara yolunda pazar sabahı yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı. Polis, kazada en az 22 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin de yaralandığını açıkladı.Otobüsteki yolcuların bir cenaze töreninden döndükleri bildirildi. Kazanın ardından yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.Makueni Bölge Komiseri Abdullahi Khalif, ölü sayısının artabileceği uyarısında bulundu.Kazanın kesin nedeni henüz belirlenemezken, Kenya'da daha önce meydana gelen trafik kazalarında aşırı hız ve kötü yol koşullarının etkili olduğu belirtilmişti.Öte yandan, aynı kara yolunda üç hafta önce meydana gelen başka bir kazada 17 kişi hayatını kaybetmişti.Kenya Ulusal Ulaştırma ve Güvenlik Kurumu, son kazanın yaşandığı yol kesiminin daha önce 'kaza riski yüksek bölge' olarak belirlendiğini ve güvenlik sorunlarının giderilmesi için yetkililere öneriler sunulduğunu açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261025/abddeki-kilisede-cinsel-istismar-davalari-800-milyon-dolar-cezaya-carptirildilar-1109835517.html
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kenya, nairobi, trafik kazası, ölü, yaralı
kenya, nairobi, trafik kazası, ölü, yaralı
Kenya'da otobüs ile kamyon çarpıştı: 22 kişi hayatını kaybetti
Kenya'da yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu en az 22 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Kazanın meydana geldiği kara yolunda üç hafta önce yaşanan başka bir kazada da 17 kişi yaşamını yitirmişti.
Kenya'nın başkenti Nairobi ile Mombasa kentini birbirine bağlayan kara yolunda pazar sabahı yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı. Polis, kazada en az 22 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin de yaralandığını açıkladı.
Otobüsteki yolcuların bir cenaze töreninden döndükleri bildirildi. Kazanın ardından yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Makueni Bölge Komiseri Abdullahi Khalif, ölü sayısının artabileceği uyarısında bulundu.
Kazanın kesin nedeni henüz belirlenemezken, Kenya'da daha önce meydana gelen trafik kazalarında aşırı hız ve kötü yol koşullarının etkili olduğu belirtilmişti.
Öte yandan, aynı kara yolunda üç hafta önce meydana gelen başka bir kazada 17 kişi hayatını kaybetmişti.
Kenya Ulusal Ulaştırma ve Güvenlik Kurumu, son kazanın yaşandığı yol kesiminin daha önce 'kaza riski yüksek bölge' olarak belirlendiğini ve güvenlik sorunlarının giderilmesi için yetkililere öneriler sunulduğunu açıkladı.