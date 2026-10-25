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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261025/abddeki-kilisede-cinsel-istismar-davalari-800-milyon-dolar-cezaya-carptirildilar-1109835517.html
ABD'deki kilisede cinsel istismar davaları: 800 milyon dolar cezaya çarptırıldılar
ABD'deki kilisede cinsel istismar davaları: 800 milyon dolar cezaya çarptırıldılar
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ABD'de New York Katolik Başpiskoposluğu, din adamlarının cinsel istismarına uğradıklarını belirten yaklaşık bin 300 kişiyle 800 milyon dolarlık tazminat... 25.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-25T13:36+0300
2026-10-25T13:37+0300
dünya
abd
new york
katolik kilisesi
manhattan
cinsel istismar
tazminat
başpiskopos
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ABD'nin New York kentinde Katolik Kilisesi'ne yönelik cinsel istismar davalarında önemli bir gelişme yaşandı. New York Başpiskoposluğu ile mağdurları temsil eden avukatlar, yedi yılı aşkın süredir devam eden hukuki süreci sona erdirmek amacıyla 800 milyon dolarlık tazminat konusunda anlaşmaya vardı.Başpiskopos Ronald Hicks, cumartesi günü din adamlarına gönderdiği e-postada anlaşmayı doğruladı. Hicks, tarafların anlaşmayı 6 Kasım haftasında imzalamasının planlandığını, imzalar atılana kadar sürecin resmen tamamlanmış sayılmayacağını belirtti.ABD'deki en büyük ikinci tazminat anlaşmasıNew York'ta varılan uzlaşma, ABD'de bir Katolik başpiskoposluğunun cinsel istismar iddiaları nedeniyle kabul ettiği en yüksek ikinci tazminat oldu.Ülkedeki en büyük anlaşma ise 2024 yılında Los Angeles Başpiskoposluğu tarafından yapılmıştı. Başpiskoposluk, yaklaşık bin mağdura 880 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti.Yedi yılı aşkın hukuki süreç sona eriyorYaklaşık 2.5 milyon Katoliğin bağlı olduğu New York Başpiskoposluğu, Manhattan, Bronx ve Staten Island'ın yanı sıra kentin kuzeyindeki yedi bölgeyi kapsıyor.Taraflar, mayıs ayında anlaşmanın genel çerçevesi üzerinde uzlaşmış ancak davacıların tamamının onayı şart koşulmuştu. Son gelişmeyle birlikte yaklaşık bin 300 kişinin tazminat taleplerini kapsayan süreçte anlaşma sağlandı.Başpiskopos Hicks, uzlaşmanın mağdurların yaşadıkları acıların hafifletilmesine katkıda bulunmasını umduğunu ifade etti.New York'ta 2019 yılında kabul edilen yasa, çocukluk döneminde cinsel istismara uğrayan kişilere 55 yaşına kadar dava açma hakkı tanımıştı. Düzenleme, geçmişte yaşanan olaylarla ilgili çok sayıda davanın mahkemelere taşımasının önünü açmıştı.ABD'de kilisenin geçmiş istismar davalarıABD'de Katolik Kilisesi, geçmiş yıllarda da din adamlarının çocuklara yönelik cinsel istismar iddiaları nedeniyle çok sayıda davayla karşı karşıya kaldı.2002 yılında Boston'da ortaya çıkarılan istismar skandalı, kilisenin suçlamalar karşısındaki tutumunu ülke gündemine taşıdı. Olayların ardından Boston Başpiskoposluğu, 2003'te 500'den fazla davayı sonuçlandırmak için 85 milyon dolar ödemeyi kabul etti.Benzer davalar daha sonraki yıllarda da devam etti. Los Angeles Başpiskoposluğu 2024'te 880 milyon dolar, San Francisco Başpiskoposluğu 2026'da 395 milyon dolar ve New Orleans Başpiskoposluğu 2025'te en az 230 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti.
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abd, new york, katolik kilisesi, manhattan, cinsel istismar, tazminat, başpiskopos
abd, new york, katolik kilisesi, manhattan, cinsel istismar, tazminat, başpiskopos

ABD'deki kilisede cinsel istismar davaları: 800 milyon dolar cezaya çarptırıldılar

13:36 25.10.2026 (güncellendi: 13:37 25.10.2026)
© Fotoğraf : TwitterCinsel istismar
Cinsel istismar - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2026
© Fotoğraf : Twitter
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ABD'de New York Katolik Başpiskoposluğu, din adamlarının cinsel istismarına uğradıklarını belirten yaklaşık bin 300 kişiyle 800 milyon dolarlık tazminat anlaşmasına vardı. Anlaşma, ülkede Katolik Kilisesi'nin karıştığı en büyük ikinci cinsel istismar uzlaşması oldu.
ABD'nin New York kentinde Katolik Kilisesi'ne yönelik cinsel istismar davalarında önemli bir gelişme yaşandı. New York Başpiskoposluğu ile mağdurları temsil eden avukatlar, yedi yılı aşkın süredir devam eden hukuki süreci sona erdirmek amacıyla 800 milyon dolarlık tazminat konusunda anlaşmaya vardı.
Başpiskopos Ronald Hicks, cumartesi günü din adamlarına gönderdiği e-postada anlaşmayı doğruladı. Hicks, tarafların anlaşmayı 6 Kasım haftasında imzalamasının planlandığını, imzalar atılana kadar sürecin resmen tamamlanmış sayılmayacağını belirtti.

ABD'deki en büyük ikinci tazminat anlaşması

New York'ta varılan uzlaşma, ABD'de bir Katolik başpiskoposluğunun cinsel istismar iddiaları nedeniyle kabul ettiği en yüksek ikinci tazminat oldu.
Ülkedeki en büyük anlaşma ise 2024 yılında Los Angeles Başpiskoposluğu tarafından yapılmıştı. Başpiskoposluk, yaklaşık bin mağdura 880 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti.
New York'taki davalarda mağdurları temsil eden avukatlardan Jeff Anderson, anlaşmanın mağdurlar açısından önemli bir gelişme olduğunu belirterek, "Mağdurların cesareti, fedakarlığı ve kararlılığı, hesap verebilirlik yolunda anlamlı bir ilerleme sağladı" ifadelerini kullandı.

Yedi yılı aşkın hukuki süreç sona eriyor

Yaklaşık 2.5 milyon Katoliğin bağlı olduğu New York Başpiskoposluğu, Manhattan, Bronx ve Staten Island'ın yanı sıra kentin kuzeyindeki yedi bölgeyi kapsıyor.
Taraflar, mayıs ayında anlaşmanın genel çerçevesi üzerinde uzlaşmış ancak davacıların tamamının onayı şart koşulmuştu. Son gelişmeyle birlikte yaklaşık bin 300 kişinin tazminat taleplerini kapsayan süreçte anlaşma sağlandı.
Başpiskopos Hicks, uzlaşmanın mağdurların yaşadıkları acıların hafifletilmesine katkıda bulunmasını umduğunu ifade etti.
New York'ta 2019 yılında kabul edilen yasa, çocukluk döneminde cinsel istismara uğrayan kişilere 55 yaşına kadar dava açma hakkı tanımıştı. Düzenleme, geçmişte yaşanan olaylarla ilgili çok sayıda davanın mahkemelere taşımasının önünü açmıştı.

ABD'de kilisenin geçmiş istismar davaları

ABD'de Katolik Kilisesi, geçmiş yıllarda da din adamlarının çocuklara yönelik cinsel istismar iddiaları nedeniyle çok sayıda davayla karşı karşıya kaldı.
2002 yılında Boston'da ortaya çıkarılan istismar skandalı, kilisenin suçlamalar karşısındaki tutumunu ülke gündemine taşıdı. Olayların ardından Boston Başpiskoposluğu, 2003'te 500'den fazla davayı sonuçlandırmak için 85 milyon dolar ödemeyi kabul etti.
Benzer davalar daha sonraki yıllarda da devam etti. Los Angeles Başpiskoposluğu 2024'te 880 milyon dolar, San Francisco Başpiskoposluğu 2026'da 395 milyon dolar ve New Orleans Başpiskoposluğu 2025'te en az 230 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti.
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