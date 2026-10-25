https://anlatilaninotesi.com.tr/20261025/kahramanmarasta-16-yillik-sir-cozuldu-anneden-kan-donduran-itiraf-1109837735.html
Kahramanmaraş'ta 16 yıllık sır çözüldü: Anneden kan donduran itiraf
Kahramanmaraş'ta 16 yıllık sır çözüldü: Anneden kan donduran itiraf
Sputnik Türkiye
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 9 Aralık 2010'da boş arazide ölü bulunan bebeğin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, dosya 16 yıl sonra yeniden... 25.10.2026, Sputnik Türkiye
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9 Aralık 2010'da Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde boş arazide bulunan bebeğin ölümüne ilişkin yapılan otopsi incelemesinde, bebeğin ağız ve burnunun kapatılması sonucu hayatını kaybettiği değerlendirildi.8 bin 369 kişilik liste incelendiKahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dosya yeniden ele alındı. Soruşturma kapsamında kent genelindeki hastanelerden elde edilen bilgiler doğrultusunda oluşturulan 8 bin 369 kişilik liste incelendi.Bebeğin bulunduğu bölgede gerçekleştirilen saha çalışmaları ve yapılan değerlendirmeler sonucunda şüpheliler R.Ş., eşi İ.Ş. ve kayınvalidesi D.Ş. gözaltına alındı.Bebeği boş araziye bıraktığını itiraf ettiSoruşturma kapsamında ifadesi alınan R.Ş., doğan bebeğin kız olması ve kayınvalidesinin baskısı nedeniyle bebeği doğumdan hemen sonra bir bez parçasına sardığını ve evinin yakınındaki boş araziye bıraktığını itiraf etti.Anne tutuklandıEmniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden R.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi. İ.Ş. hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
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Kahramanmaraş'ta 16 yıllık sır çözüldü: Anneden kan donduran itiraf
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 9 Aralık 2010'da boş arazide ölü bulunan bebeğin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, dosya 16 yıl sonra yeniden incelendi. Çalışmalar kapsamında bebeğin annesi olduğu belirtilen R.Ş. ile eşi İ.Ş. ve kayınvalidesi D.Ş. yakalandı. Şüphelilerden R.Ş. tutuklanırken, İ.Ş. hakkında adli kontrol kararı verildi.
9 Aralık 2010'da Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde boş arazide bulunan bebeğin ölümüne ilişkin yapılan otopsi incelemesinde, bebeğin ağız ve burnunun kapatılması sonucu hayatını kaybettiği değerlendirildi.
8 bin 369 kişilik liste incelendi
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dosya yeniden ele alındı. Soruşturma kapsamında kent genelindeki hastanelerden elde edilen bilgiler doğrultusunda oluşturulan 8 bin 369 kişilik liste incelendi.
Bebeğin bulunduğu bölgede gerçekleştirilen saha çalışmaları ve yapılan değerlendirmeler sonucunda şüpheliler R.Ş., eşi İ.Ş. ve kayınvalidesi D.Ş. gözaltına alındı.
Bebeği boş araziye bıraktığını itiraf etti
Soruşturma kapsamında ifadesi alınan R.Ş., doğan bebeğin kız olması ve kayınvalidesinin baskısı nedeniyle bebeği doğumdan hemen sonra bir bez parçasına sardığını ve evinin yakınındaki boş araziye bıraktığını itiraf etti.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden R.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi. İ.Ş. hakkında ise adli kontrol kararı verildi.