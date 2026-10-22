https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/bakan-gurlek-duyurdu-3-faili-mechul-dosyasinda-yeni-gelisme-1109767067.html

Bakan Gürlek duyurdu: 3 faili meçhul dosyasında yeni gelişme

Bakan Gürlek duyurdu: 3 faili meçhul dosyasında yeni gelişme

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İzmir, Mersin ve Osmaniye'de üç faili meçhul dosyasında gelişmeleri duyurdu. Muharreme Oral dosyasında 5, Furkan Coşkun dosyasında 7... 22.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-22T13:40+0300

2026-10-22T13:40+0300

2026-10-22T13:40+0300

türki̇ye

akın gürlek

faili meçhul cinayet

i̇zmir

mersin

osmaniye

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, İzmir, Mersin ve Osmaniye'de 10 ila 21 yıl öncesine dayanan üç ayrı faili meçhul dosyasında yeni gelişmeler yaşandığını açıkladı.İzmir'de 2005 yılından bu yana kendisinden haber alınamayan Muharreme Oral'ın dosyasında, yeni deliller üzerine çalışma yürütüldü.Bakan Gürlek'in açıklamasına göre, Oral'ın aile bireyleri tarafından öldürüldüğüne ilişkin gizli tanık beyanı, şüphelilerin iletişim kayıtlarıyla birlikte değerlendirildi.Oral'ın bir kuyuya atıldığı iddiası üzerine 19 Ekim 2026'da düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.Muharreme Oral'ın cansız bedenine ulaşılması amacıyla yer altı görüntüleme ve tarama cihazlarıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.Furkan Coşkun dosyasında 9 şüpheli hakkında işlem başlatıldı9 Ekim 2016 tarihinde kaçırılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Furkan Coşkun'un dosyasında tanık beyanları ve iletişim kayıtları yeniden incelendi.Yapılan incelemelerde bazı tanıklarla şüpheliler arasında iletişim bağlantıları tespit edildi.Bu gelişmenin ardından 20 Ekim 2026'da 9 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Şüphelilerden 7'si gözaltına alınırken, diğer 2 şüphelinin ceza infaz kurumunda bulunduğu belirlendi.Furkan Coşkun'un akıbetinin aydınlatılmasına yönelik soruşturma sürüyor.Mehmet Çabuk dosyasında itiraf: Beton zeminin 4 metre altında kemik parçaları bulunduOsmaniye'de 2016 yılında kaybolan Mehmet Çabuk'un dosyasında, yeni beyanlar üzerine soruşturma derinleştirildi.Bakan Gürlek'in aktardığına göre, cezaevinde bulunan bir şüpheli, Mehmet Çabuk'u 27 Ocak 2016 tarihinde öldürerek bir evin bahçesine gömdüğünü itiraf etti.Şüphelinin yer göstermesi üzerine gerçekleştirilen kazılarda, beton zeminin yaklaşık 4 metre altında kemik parçalarına ulaşıldı.Bulunan kalıntılar, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.Soruşturma kapsamında 2 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.Kemik parçalarının Mehmet Çabuk'a ait olup olmadığına ilişkin kesin tespitin adli incelemeyle yapılması bekleniyor.Bakan Gürlek: 64 dosyada 71 cinayet faili meçhul olmaktan çıkarıldıAdalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçların aydınlatılmasına yönelik çalışmaların Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Cumhuriyet başsavcılıkları ve kolluk birimleri tarafından yürütüldüğünü belirtti.Gürlek, 64 dosyada 71 cinayetin faili meçhul olmaktan çıkarıldığını ifade etti.Yıllar önce işlenen suçların aydınlatılması için yeni delillerin, teknik incelemelerin ve sonradan ortaya çıkan beyanların değerlendirildiğini vurgulayan Gürlek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:"Yeni delillerin, teknik incelemelerin ve yıllar sonra ortaya çıkan beyanların sağladığı imkânlarla faili meçhul dosyaların üzerine kararlılıkla gitmeye devam edeceğiz. Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, hakikatin izini sürmekten ve adaletin tecellisi için çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz."

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akın gürlek, faili meçhul cinayet, i̇zmir, mersin, osmaniye