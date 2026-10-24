https://anlatilaninotesi.com.tr/20261024/rus-uzman-novikov-demokratlarin-rus-dizeli-anlasmasini-engelleme-imkani-sinirli-1109829967.html

Rus uzman Novikov: Demokratların Rus dizeli anlaşmasını engelleme imkanı sınırlı

Rus uzman Novikov: Demokratların Rus dizeli anlaşmasını engelleme imkanı sınırlı

Sputnik Türkiye

HSE Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Okulu Direktör Yardımcısı Dmitriy Novikov, Demokratların ara seçimleri kazanmaları halinde bile Rus dizeli ithalatını... 24.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-24T20:03+0300

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görüş

dmitriy novikov

abd

rusya

dizel yakıt

demokratlar

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i̇ran

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HSE Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Okulu Direktör Yardımcısı Dmitriy Novikov, Rus dizeli ithalatına yönelik olası Kongre girişimlerini değerlendirerek ABD Başkanı Donald Trump’ın yürütme ve yaptırım politikası alanındaki yetkilerine dikkat çekti.Demokratların Kongrenin iki kanadını da kazanmasının Trump yönetimini daha fazla zorlayabileceğini belirten Novikov, yalnızca bir kanadın kontrolünü elde etmeleri halinde yasal kısıtlamalar getirmelerinin güç olacağını ifade etti.Denetleyici kurumların yürütmeye bağlı olduğunu hatırlatan Novikov, Kongrenin soruşturmalar ve siyasi kampanyalar yoluyla baskı oluşturabileceğini ancak açık yasal sınırlamalar olmadan anlaşmayı temelden engellemesinin zor olduğunu belirtti.‘Tartışmanın merkezinde seçim hesapları var’Novikov’a göre Trump, Rusya ile dizel anlaşmasını yakıt fiyatlarını düşürmeye yönelik bir adım olarak sunarak ara seçimler öncesinde desteğini artırmayı hedefliyor. Demokratlar ise fiyat artışlarının temel nedeninin Trump’ın İran’a yönelik savaşı olduğunu savunarak anlaşmayı, yönetimin kendi hatalarını telafi etme girişimi olarak gösteriyor.Rus dizeli sevkiyatlarının kısa vadede fiyatlar üzerindeki etkisinin sınırlı kalabileceğini belirten Novikov, yakıtın ekonomiye yansımasının zaman alacağını ve seçimlere kadar belirgin bir düşüş yaşanmasını beklemediğini söyledi. Novikov, Trump’ın öncelikle seçmenleri fiyatların yakında düşeceğine ikna etmeye çalıştığını ifade etti.Demokratların tutumunda da seçim çıkarlarının belirleyici olduğunu vurgulayan Novikov, Ukrayna’ya destek ve Rusya karşıtı söylemin bu mücadelede araç olarak kullanıldığını kaydetti. Novikov, anlaşma üzerindeki çekişmeyi ABD’deki siyasi kutuplaşma ve Kongrenin kontrolü için verilen mücadelenin bir parçası olarak nitelendirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261024/rus-dizeli-anlasmasinin-engellenmesi-kuresel-enerji-krizini-tetikleyebilir-1109829409.html

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dmitriy novikov, abd, rusya, dizel yakıt, demokratlar, kongre, donald trump, i̇ran, abd ara seçimleri