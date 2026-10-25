https://anlatilaninotesi.com.tr/20261025/hukumetin-yeni-yaptirimlarinin-ardindan-arnavutlukta-protestolar-yeniden-basladi-1109840405.html

Hükümetin yeni yaptırımlarının ardından Arnavutluk'ta protestolar yeniden başladı

Hükümetin yeni yaptırımlarının ardından Arnavutluk'ta protestolar yeniden başladı

Sputnik Türkiye

Arnavutluk'ta hükümet karşıtı gösteriler devam ederken Başbakan Edi Rama, şiddet olaylarının yaşandığı protestolara katılanlara yaklaşık 6 bin 200 dolar para... 25.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-25T19:36+0300

2026-10-25T19:36+0300

2026-10-25T19:36+0300

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Arnavutluk'un başkenti Tiran'da hükümet karşıtı protestolar, Başbakan Edi Rama'nın açıkladığı yeni önlemlere rağmen devam ediyor. Hükümette yolsuzluk yapıldığı iddiaları, işsizlik ve eğitim sistemindeki sorunlar nedeniyle başlayan gösteriler, ülkenin farklı kentlerine de yayıldı.2013 yılından bu yana iktidarda bulunan Rama, protestoların şiddet olaylarına dönüşmesi üzerine yeni yaptırımları devreye soktu.Başbakanın pazar günü açıkladığı düzenlemeye göre, şiddet olaylarının yaşandığı gösterilere katılanlara 500 bin lek (yaklaşık 6 bin 188 dolar) para cezası verilecek. Cezalar, doğrudan şiddet eylemine katılmayan göstericileri de kapsayacak.Ancak hükümetin açıklamasından yalnızca birkaç saat sonra protestocular yeniden sokaklara çıktı.Yağmura rağmen Eğitim Bakanlığı önünde toplanan göstericiler, buradan Rama'nın çalışma ofisine yürüdü. Kalabalık, başbakanın protestocuları hükümetle görüşmeye davet etmek amacıyla binanın önüne yerleştirdiği sandalyeleri ateşe verdi.Ülkede bu ay öğrencilerin öncülüğünde başlayan protestolar, kısa sürede hükümet karşıtı geniş çaplı gösterilere dönüştü.Rama'nın istifasını talep eden protestocular, daha önceki eylemlerde hükümet binalarını ve bankaları ateşe verirken mağazaların camlarını kırdı. Bazı göstericiler ise söktükleri kaldırım taşlarını polise fırlattı.Artan tepkiler üzerine video mesaj yayımlayan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, istifa çağrılarını reddetti.Ülkedeki siyasi gerilim, yaz aylarında ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'ın desteklediği lüks kıyı projesine karşı düzenlenen protestoların ardından yükselmişti.Büyük ölçüde barışçıl geçen yaz gösterilerinin aksine son protestolarda şiddet olayları yaşanırken, geçen yıl dördüncü kez başbakan seçilen Rama, 2013'te iktidara gelmesinden bu yana en büyük siyasi sınavıyla karşı karşıya bulunuyor.

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