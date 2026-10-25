https://anlatilaninotesi.com.tr/20261025/ertan-aydin-hakkinda-fon-sorusturmasinda-yakalama-karari-1109837404.html
Fon soruşturması: Ertan Aydın ve Gürol Sami Özer gözaltına alındı
Fon soruşturması: Ertan Aydın ve Gürol Sami Özer gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturması kapsamında, eski AK Parti milletvekili ve araştırma şirketi kurucusu Ertan Aydın ile... 25.10.2026, Sputnik Türkiye
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturmasında, Ertan Aydın hakkında verilen adli kontrol kararına savcılık tarafından itiraz edildi.İtirazı değerlendiren mahkeme, eski AK Parti Milletvekili ve araştırma şirketi kurucusu Aydın hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.Kararın ardından Ankara'da gözaltına alınan Aydın'ın, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılacağı belirtildi.Soruşturma kapsamında savcılık, Aydın'ın tutuklanmasını talep etmiş, sulh ceza hakimliği ise şüpheli hakkında konutu terk etmeme ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar vermişti.Gürol Sami Özer'e de gözaltıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında, Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Özer'in, ifadesinin alınması için savcılığa getirildiği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/ahmet-hakan-ertan-aydin-da-gozaltina-alindigina-gore-bu-sefer-gercekten-de-geliyor-gelmekte-olan-1109787549.html
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ertan aydın, ak parti, fon, fon soruşturması
ertan aydın, ak parti, fon, fon soruşturması
Fon soruşturması: Ertan Aydın ve Gürol Sami Özer gözaltına alındı
15:07 25.10.2026 (güncellendi: 17:05 25.10.2026)
Sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturması kapsamında, eski AK Parti milletvekili ve araştırma şirketi kurucusu Ertan Aydın ile Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturmasında, Ertan Aydın hakkında verilen adli kontrol kararına savcılık tarafından itiraz edildi.
İtirazı değerlendiren mahkeme, eski AK Parti Milletvekili ve araştırma şirketi kurucusu Aydın hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.
Kararın ardından Ankara'da gözaltına alınan Aydın'ın, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılacağı belirtildi.
Soruşturma kapsamında savcılık, Aydın'ın tutuklanmasını talep etmiş, sulh ceza hakimliği ise şüpheli hakkında konutu terk etmeme ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar vermişti.
Gürol Sami Özer'e de gözaltı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında, Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Özer'in, ifadesinin alınması için savcılığa getirildiği bildirildi.