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Ahmet Hakan: Ertan Aydın da gözaltına alındığına göre, bu sefer gerçekten de geliyor gelmekte olan
Ahmet Hakan: Ertan Aydın da gözaltına alındığına göre, bu sefer gerçekten de geliyor gelmekte olan
Sputnik Türkiye
Ahmet Hakan, fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ertan Aydın'ı hatırlatarak ""Ertan Aydın da gözaltına alındığına göre, fon soruşturmasında kendisini... 23.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-23T09:11+0300
2026-10-23T09:11+0300
poli̇ti̇ka
ahmet hakan
ertan aydın
fon soruşturması
fon
gözaltı
recep tayyip erdoğan
ak parti
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Hürriyet yazarı Ahmet Hakan fon soruşturmasında gelinen son aşamayı değerlendirdi. Bugünkü köşe yazısında Ertan Aydın'ın gözaltına alınmasını da hatırlatan Ahmet Hakan şu noktalara dikkat çekti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/fon-sorusturmasinda-yeni-gozaltilar-sayi-31e-yukseldi-1109756098.html
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ahmet hakan, ertan aydın, fon soruşturması, fon, gözaltı, recep tayyip erdoğan, ak parti
ahmet hakan, ertan aydın, fon soruşturması, fon, gözaltı, recep tayyip erdoğan, ak parti

Ahmet Hakan: Ertan Aydın da gözaltına alındığına göre, bu sefer gerçekten de geliyor gelmekte olan

09:11 23.10.2026
© AA / Mehmet Murat ÖnelAhmet Hakan
Ahmet Hakan - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2026
© AA / Mehmet Murat Önel
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Ahmet Hakan, fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ertan Aydın'ı hatırlatarak ""Ertan Aydın da gözaltına alındığına göre, fon soruşturmasında kendisini “ben kolay kolay feda edilemem” konumuna yerleştiren bir tek kişi bile kalmamıştır. Bu sefer gerçekten de geliyor gelmekte olan." dedi.
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan fon soruşturmasında gelinen son aşamayı değerlendirdi.
Bugünkü köşe yazısında Ertan Aydın'ın gözaltına alınmasını da hatırlatan Ahmet Hakan şu noktalara dikkat çekti:
Ertan Aydın da gözaltına alındığına göre... Fon soruşturmasında kendisini “ben kolay kolay feda edilemem” konumuna yerleştiren bir tek kişi bile kalmamıştır. Erdoğan’ın kararlılığının adım adım hayata geçtiğinin önemli bir göstergesidir bu gözaltı. Şu son olaydan yola çıkarak... Fon soruşturmasında kim kendini koruma altında hissediyorsa ona sesleniyorum: Bu sefer gerçekten de geliyor gelmekte olan.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2026
TÜRKİYE
Fon soruşturmasında yeni operasyon: Eski milletvekili Ertan Aydın gözaltında
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