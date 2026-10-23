https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/ahmet-hakan-ertan-aydin-da-gozaltina-alindigina-gore-bu-sefer-gercekten-de-geliyor-gelmekte-olan-1109787549.html
Ahmet Hakan: Ertan Aydın da gözaltına alındığına göre, bu sefer gerçekten de geliyor gelmekte olan
Ahmet Hakan: Ertan Aydın da gözaltına alındığına göre, bu sefer gerçekten de geliyor gelmekte olan
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Ahmet Hakan, fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ertan Aydın'ı hatırlatarak ""Ertan Aydın da gözaltına alındığına göre, fon soruşturmasında kendisini... 23.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-23T09:11+0300
2026-10-23T09:11+0300
2026-10-23T09:11+0300
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ahmet hakan
ertan aydın
fon soruşturması
fon
gözaltı
recep tayyip erdoğan
ak parti
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Hürriyet yazarı Ahmet Hakan fon soruşturmasında gelinen son aşamayı değerlendirdi. Bugünkü köşe yazısında Ertan Aydın'ın gözaltına alınmasını da hatırlatan Ahmet Hakan şu noktalara dikkat çekti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/fon-sorusturmasinda-yeni-gozaltilar-sayi-31e-yukseldi-1109756098.html
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ahmet hakan, ertan aydın, fon soruşturması, fon, gözaltı, recep tayyip erdoğan, ak parti
ahmet hakan, ertan aydın, fon soruşturması, fon, gözaltı, recep tayyip erdoğan, ak parti
Ahmet Hakan: Ertan Aydın da gözaltına alındığına göre, bu sefer gerçekten de geliyor gelmekte olan
Ahmet Hakan, fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ertan Aydın'ı hatırlatarak ""Ertan Aydın da gözaltına alındığına göre, fon soruşturmasında kendisini “ben kolay kolay feda edilemem” konumuna yerleştiren bir tek kişi bile kalmamıştır. Bu sefer gerçekten de geliyor gelmekte olan." dedi.
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan fon soruşturmasında gelinen son aşamayı değerlendirdi.
Bugünkü köşe yazısında Ertan Aydın'ın gözaltına alınmasını da hatırlatan Ahmet Hakan şu noktalara dikkat çekti
:
Ertan Aydın da gözaltına alındığına göre... Fon soruşturmasında kendisini “ben kolay kolay feda edilemem” konumuna yerleştiren bir tek kişi bile kalmamıştır. Erdoğan’ın kararlılığının adım adım hayata geçtiğinin önemli bir göstergesidir bu gözaltı. Şu son olaydan yola çıkarak... Fon soruşturmasında kim kendini koruma altında hissediyorsa ona sesleniyorum: Bu sefer gerçekten de geliyor gelmekte olan.