Ahmet Hakan: Ertan Aydın da gözaltına alındığına göre, bu sefer gerçekten de geliyor gelmekte olan

Ertan Aydın da gözaltına alındığına göre... Fon soruşturmasında kendisini “ben kolay kolay feda edilemem” konumuna yerleştiren bir tek kişi bile kalmamıştır. Erdoğan’ın kararlılığının adım adım hayata geçtiğinin önemli bir göstergesidir bu gözaltı. Şu son olaydan yola çıkarak... Fon soruşturmasında kim kendini koruma altında hissediyorsa ona sesleniyorum: Bu sefer gerçekten de geliyor gelmekte olan.