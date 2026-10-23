https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/son-dakika-haberleri-cinin-tibet-bolgesinde-7-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1109776456.html

Çin'in Tibet bölgesinde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi: 16 kişi hayatını kaybetti

Çin'in Tibet bölgesinde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi: 16 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nin kuzeyindeki Nagqu bölgesinde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çin Deprem Ağları Merkezi, yerel saatle 22.33'te meydana gelen... 23.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-23T04:06+0300

2026-10-23T04:06+0300

2026-10-23T04:06+0300

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Çin Deprem Ağları Merkezi'ne (CENC) dayandırdığı habere göre, deprem 22 Ekim Perşembe günü yerel saatle 22.33'te kaydedildi.Depremin merkez üssünün, Tibet'in kuzeyindeki Nagqu bölgesinde, yüksek rakımlı bir ilçede bulunduğu belirtildi. Sarsıntının 10 kilometre derinlikte meydana geldiği aktarılırken, merkez üssünün 5 kilometre çevresindeki ortalama rakımın yaklaşık 4 bin 864 metre olduğu kaydedildi.CENC, depremin yerel bölgede belirgin şekilde hissedildiğini açıkladı. Depremin merkez üssünün Tibet'in başkenti Lhasa'ya yaklaşık 400 kilometre uzaklıkta olduğu bildirildi.16 kişi hayatını kaybettiİlk tespitlere göre 16 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı. Sarsıntı nedeniyle 300’den fazla evin yıkıldığı bildirildi.Afetin ardından bölgeye müdahale ekipleri gönderildi. Çalışmalara 300 polis ile 347 itfaiye ve kurtarma personeli katıldı.Yaralılardan 11’inin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, hafif yaralanan 21 kişinin ise hastanelerde tedavi altına alındığı belirtildi.Bölgede arama kurtarma faaliyetleri sürerken, enkaz altında kalanların bulunması ve çalışmaların ilerlemesiyle birlikte can kaybının artabileceği endişesi taşınıyor.Nepal-Tibet sınırındaki depremBölgede en yakın deprem daha önce Nepal'de 8 Eylül'de yaşandı.Deprem, 26 Ağustos'ta Nepal-Tibet sınırı yakınlarında meydana gelen buz ve kaya çığının tetiklediği sellerin ardından devam eden arama kurtarma ve iyileştirme çalışmaları sırasında yaşandı. Afet, evleri, yolları ve köprüleri sürükleyerek götürdü, hidroelektrik projelerine zarar verdi ve binlerce kişiyi kayıp bıraktı.Yetkililer ayrıca bölgenin aşırı hava olaylarına, buzulların geri çekilmesine ve artan sıcaklıklara karşı savunmasızlığı konusunda endişelerini dile getirdi. Çinli araştırmacılar, iklim değişikliğinin Çinghay-Tibet Platosu genelinde buzulların erimesini hızlandırdığı ve gelecekteki afet riskini artırabileceği uyarısında bulundu.Brahmaputra Nehri de dahil olmak üzere sınır aşan birçok büyük nehrin kaynağı olan plato bölgesindeki çevresel değişimler, nehirlerin aşağı havzalarında yaşayan topluluklar açısından da endişe yaratıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/panamada-77-buyuklugundeki-depremin-ardindan-746-artci-sarsinti-yasandi-1-2-ay-surebilir-1109623602.html

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