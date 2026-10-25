https://anlatilaninotesi.com.tr/20261025/camura-saplanan-kopegin-kurtarilma-anlarini-bakan-ciftci-paylasti-adi-sansli-oldu-1109842070.html

Çamura saplanan köpeğin kurtarılma anlarını Bakan Çiftçi paylaştı: Adı 'şanslı' oldu

Çamura saplanan köpeğin kurtarılma anlarını Bakan Çiftçi paylaştı: Adı 'şanslı' oldu

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Çiftçi, İzmir'de çamur depolama alanına düşerek mahsur kalan köpeğin AFAD ekiplerince kurtulmasına ilişkin görüntüleri paylaştı. 25.10.2026, Sputnik Türkiye

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türki̇ye

mustafa çiftçi

i̇zmir

afad

köpek

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İzmir'in Buca ilçesinde çamur depolama alanına düşerek mahsur kalan köpeğin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerince kurtulmasına ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.Çiftçi, paylaşımda yıkanarak temizlenen köpeğe "Şanslı" adının verildiğini belirtti.Veteriner hekimler tarafından tedavi altına alınan köpeğin bakım ve tedavisinin devam ettiğini aktaran Çiftçi, "Yaradılan her can bizler için kıymetli, her can bize emanettir. Can dostumuzun kurtarılması için başta AFAD olmak üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve veteriner ekiplerimize özverili çabalarından dolayı gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261025/bahcesine-giren-ayiyi-gel-gel-kacma-diye-cagirdi-1109841501.html

türki̇ye

i̇zmir

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mustafa çiftçi, i̇zmir, afad, köpek