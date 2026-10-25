https://anlatilaninotesi.com.tr/20261025/camura-saplanan-kopegin-kurtarilma-anlarini-bakan-ciftci-paylasti-adi-sansli-oldu-1109842070.html
Çamura saplanan köpeğin kurtarılma anlarını Bakan Çiftçi paylaştı: Adı 'şanslı' oldu
Çamura saplanan köpeğin kurtarılma anlarını Bakan Çiftçi paylaştı: Adı 'şanslı' oldu
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Çiftçi, İzmir'de çamur depolama alanına düşerek mahsur kalan köpeğin AFAD ekiplerince kurtulmasına ilişkin görüntüleri paylaştı. 25.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-25T21:27+0300
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türki̇ye
mustafa çiftçi
i̇zmir
afad
köpek
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İzmir'in Buca ilçesinde çamur depolama alanına düşerek mahsur kalan köpeğin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerince kurtulmasına ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.Çiftçi, paylaşımda yıkanarak temizlenen köpeğe "Şanslı" adının verildiğini belirtti.Veteriner hekimler tarafından tedavi altına alınan köpeğin bakım ve tedavisinin devam ettiğini aktaran Çiftçi, "Yaradılan her can bizler için kıymetli, her can bize emanettir. Can dostumuzun kurtarılması için başta AFAD olmak üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve veteriner ekiplerimize özverili çabalarından dolayı gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261025/bahcesine-giren-ayiyi-gel-gel-kacma-diye-cagirdi-1109841501.html
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mustafa çiftçi, i̇zmir, afad, köpek
mustafa çiftçi, i̇zmir, afad, köpek
Çamura saplanan köpeğin kurtarılma anlarını Bakan Çiftçi paylaştı: Adı 'şanslı' oldu
İçişleri Bakanı Çiftçi, İzmir'de çamur depolama alanına düşerek mahsur kalan köpeğin AFAD ekiplerince kurtulmasına ilişkin görüntüleri paylaştı.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İzmir'in Buca ilçesinde çamur depolama alanına düşerek mahsur kalan köpeğin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerince kurtulmasına ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Çiftçi, paylaşımda yıkanarak temizlenen köpeğe "Şanslı" adının verildiğini belirtti.
Veteriner hekimler tarafından tedavi altına alınan köpeğin bakım ve tedavisinin devam ettiğini aktaran Çiftçi, "Yaradılan her can bizler için kıymetli, her can bize emanettir. Can dostumuzun kurtarılması için başta AFAD olmak üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve veteriner ekiplerimize özverili çabalarından dolayı gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.