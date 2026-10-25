https://anlatilaninotesi.com.tr/20261025/bahcesine-giren-ayiyi-gel-gel-kacma-diye-cagirdi-1109841501.html

Bahçesine giren ayıyı 'gel gel kaçma' diye çağırdı

Bahçesine giren ayıyı 'gel gel kaçma' diye çağırdı

Sputnik Türkiye

Karabük'te bir adam bahçesine giren ayıyı cep telefonuyla görüntülendi. Adam o sırada arkasını dönüp giden ayıya 'gel gel kaçma' diye seslendi. 25.10.2026, Sputnik Türkiye

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yaşam

karabük

ayı

bahçe

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Karabük-Ovacık karayolu üzerindeki bahçesine giden Erol A, arazisinde ayıyı fark etti.Bahçe sahibi, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.Arazide bir süre gezinen ayı, kendisine seslenen Erol A'yı görünce koşarak uzaklaştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261024/van-goghun-yildizli-gece-tablosunun-ardindaki-gercek-gokyuzu-arastiriliyor-yildizlarin-dizilimi-1109825060.html

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