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Bahçesine giren ayıyı 'gel gel kaçma' diye çağırdı
Bahçesine giren ayıyı 'gel gel kaçma' diye çağırdı
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Karabük'te bir adam bahçesine giren ayıyı cep telefonuyla görüntülendi. Adam o sırada arkasını dönüp giden ayıya 'gel gel kaçma' diye seslendi. 25.10.2026, Sputnik Türkiye
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karabük
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Karabük-Ovacık karayolu üzerindeki bahçesine giden Erol A, arazisinde ayıyı fark etti.Bahçe sahibi, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.Arazide bir süre gezinen ayı, kendisine seslenen Erol A'yı görünce koşarak uzaklaştı.
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karabük, ayı, bahçe
karabük, ayı, bahçe

Bahçesine giren ayıyı 'gel gel kaçma' diye çağırdı

20:07 25.10.2026
© AABahçesine giren ayıyı 'gel gel kaçma' diye çağırdı
Bahçesine giren ayıyı 'gel gel kaçma' diye çağırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2026
© AA
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Karabük'te bir adam bahçesine giren ayıyı cep telefonuyla görüntülendi. Adam o sırada arkasını dönüp giden ayıya 'gel gel kaçma' diye seslendi.
Karabük-Ovacık karayolu üzerindeki bahçesine giden Erol A, arazisinde ayıyı fark etti.
Bahçe sahibi, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Arazide bir süre gezinen ayı, kendisine seslenen Erol A'yı görünce koşarak uzaklaştı.
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