https://anlatilaninotesi.com.tr/20261025/bahcesine-giren-ayiyi-gel-gel-kacma-diye-cagirdi-1109841501.html
Bahçesine giren ayıyı 'gel gel kaçma' diye çağırdı
Bahçesine giren ayıyı 'gel gel kaçma' diye çağırdı
Sputnik Türkiye
Karabük'te bir adam bahçesine giren ayıyı cep telefonuyla görüntülendi. Adam o sırada arkasını dönüp giden ayıya 'gel gel kaçma' diye seslendi. 25.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-25T20:07+0300
2026-10-25T20:07+0300
2026-10-25T20:07+0300
yaşam
karabük
ayı
bahçe
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Karabük-Ovacık karayolu üzerindeki bahçesine giden Erol A, arazisinde ayıyı fark etti.Bahçe sahibi, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.Arazide bir süre gezinen ayı, kendisine seslenen Erol A'yı görünce koşarak uzaklaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261024/van-goghun-yildizli-gece-tablosunun-ardindaki-gercek-gokyuzu-arastiriliyor-yildizlarin-dizilimi-1109825060.html
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karabük, ayı, bahçe
Bahçesine giren ayıyı 'gel gel kaçma' diye çağırdı
Karabük'te bir adam bahçesine giren ayıyı cep telefonuyla görüntülendi. Adam o sırada arkasını dönüp giden ayıya 'gel gel kaçma' diye seslendi.
Karabük-Ovacık karayolu üzerindeki bahçesine giden Erol A, arazisinde ayıyı fark etti.
Bahçe sahibi, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Arazide bir süre gezinen ayı, kendisine seslenen Erol A'yı görünce koşarak uzaklaştı.