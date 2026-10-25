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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261025/batida-ukrayna-tartismasi-buyuyor-elon-musk-avrupali-liderleri-kana-susamis-savas-kiskirticilari-1109836033.html
Batı'da Ukrayna tartışması büyüyor: Elon Musk Avrupalı liderleri kana susamış savaş kışkırtıcıları olmakla suçladı
Batı'da Ukrayna tartışması büyüyor: Elon Musk Avrupalı liderleri kana susamış savaş kışkırtıcıları olmakla suçladı
Sputnik Türkiye
Batı'da Ukrayna'ya verilen desteği en fazla eleştiren isimlerden biri olan Musk, Avrupa'nın Kiev'e yönelik yaklaşımını sert bir dille yeniden tenkit etti. 25.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-25T12:51+0300
2026-10-25T12:51+0300
ukrayna kri̇zi̇
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SpaceX ve X şirketlerinin kurucusu Elon Musk, sosyal medya platformunda yaptığı bir paylaşıma verdiği yanıtla Avrupa'nın Ukrayna politikasını sert bir dille eleştirdi.Tartışma, sosyal medya platformu X'te bir kullanıcının neokonservatif çevrelerin Ukrayna'daki çatışmaları sonu gelmez bir şekilde uzatma gayretinde olduğunu iddia ettiği paylaşımıyla başladı.Söz konusu paylaşıma yanıt veren Musk, Batılı liderlerin izlediği politikalara tepki göstererek Avrupalı yöneticileri 'kana susamış savaş kışkırtıcıları' olmakla itham etti.Musk'ın Ukrayna yaklaşımı yeniden gündemdeMusk’ın bu çıkışı, Batı kamuoyunda Ukrayna’ya sağlanan askeri desteğin sınırları ve barış müzakerelerinin gerekliliği konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.Ünlü iş insanı daha önce de çatışmaların diplomatik yollarla bir an önce sona erdirilmesi gerektiğine dair açıklamalarda bulunmuş ve bu duruşuyla sık sık Batılı siyasilerin hedefi haline gelmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261025/rusya-silahli-kuvvetlerinden-ukraynanin-lojistik-ve-liman-altyapisina-genis-capli-bombardiman-1109833709.html
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Batı'da Ukrayna tartışması büyüyor: Elon Musk Avrupalı liderleri kana susamış savaş kışkırtıcıları olmakla suçladı

12:51 25.10.2026
© REUTERS Manuel OrbegozoElon Musk
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2026
© REUTERS Manuel Orbegozo
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Batı'da Ukrayna'ya verilen desteği en fazla eleştiren isimlerden biri olan Musk, Avrupa'nın Kiev'e yönelik yaklaşımını sert bir dille yeniden tenkit etti.
SpaceX ve X şirketlerinin kurucusu Elon Musk, sosyal medya platformunda yaptığı bir paylaşıma verdiği yanıtla Avrupa'nın Ukrayna politikasını sert bir dille eleştirdi.

Tartışma, sosyal medya platformu X'te bir kullanıcının neokonservatif çevrelerin Ukrayna'daki çatışmaları sonu gelmez bir şekilde uzatma gayretinde olduğunu iddia ettiği paylaşımıyla başladı.

Söz konusu paylaşıma yanıt veren Musk, Batılı liderlerin izlediği politikalara tepki göstererek Avrupalı yöneticileri 'kana susamış savaş kışkırtıcıları' olmakla itham etti.

Musk'ın Ukrayna yaklaşımı yeniden gündemde

Musk’ın bu çıkışı, Batı kamuoyunda Ukrayna’ya sağlanan askeri desteğin sınırları ve barış müzakerelerinin gerekliliği konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Ünlü iş insanı daha önce de çatışmaların diplomatik yollarla bir an önce sona erdirilmesi gerektiğine dair açıklamalarda bulunmuş ve bu duruşuyla sık sık Batılı siyasilerin hedefi haline gelmişti.
Soldiers of the artillery crew of self-propelled guns in the course of a combat mission in the Kharkiv region. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2026
UKRAYNA KRİZİ
Rusya Silahlı Kuvvetleri'nden Ukrayna'nın lojistik ve liman altyapısına geniş çaplı bombardıman
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