https://anlatilaninotesi.com.tr/20261025/batida-ukrayna-tartismasi-buyuyor-elon-musk-avrupali-liderleri-kana-susamis-savas-kiskirticilari-1109836033.html

Batı'da Ukrayna tartışması büyüyor: Elon Musk Avrupalı liderleri kana susamış savaş kışkırtıcıları olmakla suçladı

Batı'da Ukrayna tartışması büyüyor: Elon Musk Avrupalı liderleri kana susamış savaş kışkırtıcıları olmakla suçladı

Sputnik Türkiye

Batı'da Ukrayna'ya verilen desteği en fazla eleştiren isimlerden biri olan Musk, Avrupa'nın Kiev'e yönelik yaklaşımını sert bir dille yeniden tenkit etti. 25.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-25T12:51+0300

2026-10-25T12:51+0300

2026-10-25T12:51+0300

ukrayna kri̇zi̇

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SpaceX ve X şirketlerinin kurucusu Elon Musk, sosyal medya platformunda yaptığı bir paylaşıma verdiği yanıtla Avrupa'nın Ukrayna politikasını sert bir dille eleştirdi.Tartışma, sosyal medya platformu X'te bir kullanıcının neokonservatif çevrelerin Ukrayna'daki çatışmaları sonu gelmez bir şekilde uzatma gayretinde olduğunu iddia ettiği paylaşımıyla başladı.Söz konusu paylaşıma yanıt veren Musk, Batılı liderlerin izlediği politikalara tepki göstererek Avrupalı yöneticileri 'kana susamış savaş kışkırtıcıları' olmakla itham etti.Musk'ın Ukrayna yaklaşımı yeniden gündemdeMusk’ın bu çıkışı, Batı kamuoyunda Ukrayna’ya sağlanan askeri desteğin sınırları ve barış müzakerelerinin gerekliliği konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.Ünlü iş insanı daha önce de çatışmaların diplomatik yollarla bir an önce sona erdirilmesi gerektiğine dair açıklamalarda bulunmuş ve bu duruşuyla sık sık Batılı siyasilerin hedefi haline gelmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261025/rusya-silahli-kuvvetlerinden-ukraynanin-lojistik-ve-liman-altyapisina-genis-capli-bombardiman-1109833709.html

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