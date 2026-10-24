https://anlatilaninotesi.com.tr/20261024/van-goghun-yildizli-gece-tablosunun-ardindaki-gercek-gokyuzu-arastiriliyor-yildizlarin-dizilimi-1109825060.html

Van Gogh’un ‘Yıldızlı Gece’ tablosunun ardındaki gerçek gökyüzü araştırılıyor: Yıldızların dizilimi 1889’u işaret etti

Van Gogh’un ‘Yıldızlı Gece’ tablosunun ardındaki gerçek gökyüzü araştırılıyor: Yıldızların dizilimi 1889’u işaret etti

Sputnik Türkiye

Vincent van Gogh’un dünyaca ünlü ‘Yıldızlı Gece’ tablosunun, ressamın hayal gücünün yanı sıra gerçek bir gökyüzü gözlemine dayandığı öne sürüldü. Güney Koreli... 24.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-24T15:50+0300

2026-10-24T15:50+0300

2026-10-24T15:50+0300

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vincent van gogh

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yıldızlı gece

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Hollandalı ressam Vincent van Gogh’un en tanınmış eserlerinden biri olan ‘Yıldızlı Gece’nin (The Starry Night), gerçek bir gökyüzü düzeninden esinlenmiş olabileceği ortaya konuldu. Scientific Reports dergisinde yayımlanan araştırmada, tablodaki gök cisimlerinin konumları astronomik hesaplamalar, tarihsel hava durumu kayıtları ve ressamın mektupları üzerinden incelendi.Güney Koreli araştırmacılarının yürüttüğü çalışmada, tablodaki Ay'ın hilal biçimi, Venüs'ün konumu ve Boğa Takımyıldızı'nda bulunan Hyades yıldız kümesinin dizilimi karşılaştırıldı. Araştırmacılar, bu gök cisimlerinin 22 Temmuz 1889 sabahına karşılık gelen gökyüzüyle benzerlik gösterdiğini belirledi. Çalışmaya göre, Hyades yıldız kümesindeki yıldızların birbirlerine göre konumları ile tablodaki yıldızların dizilimi arasındaki benzerlik, ressamın gökyüzünü bütünüyle hayalinden yaratmak yerine gözlemlediği bir düzeni sanatsal yorumuyla tuvale aktarmış olabileceğine işaret ediyor.Van Gogh tabloyu nerede ve ne zaman yaptı?Van Gogh, ‘Yıldızlı Gece’yi 1889'da Fransa'nın güneyindeki Saint-Rémy-de-Provence'da bulunan Saint-Paul-de-Mausole akıl hastanesinde kaldığı dönemde yaptı. Ressam, mayıs 1889'da kendi isteğiyle hastaneye yatmış ve burada yaklaşık bir yıl kalmıştı.New York'taki Modern Sanat Müzesi (MoMA) koleksiyonunda bulunan eser, geleneksel olarak Haziran 1889'un ortalarında yapılmış kabul ediliyor. Bu tarihlendirmede, Van Gogh'un kardeşi Theo'ya 18 Haziran civarında yazdığı mektupta yıldızlı bir gökyüzü çalışmasından söz etmesi etkili oldu. Ancak yeni araştırma, tablonun temmuz ayında da çalışılmış veya tamamlanmış olabileceğini öne sürüyor. Araştırmacılar, 22 Temmuz'daki gökyüzünün tablodaki hilal biçimindeki Ay ve yıldız düzeniyle daha iyi örtüştüğünü belirtiyor. Bununla birlikte çalışma, tablonun hangi gün yapılmaya başlandığını ya da daha sonra yeniden üzerinde çalışılıp çalışılmadığını kesin olarak ortaya koymuyor.Tablodaki yıldızlar nasıl incelendi?Araştırmacılar, Van Gogh'un aynı manzarayı gösterdiği değerlendirilen daha önceki bir çiziminden yararlanarak ressamın gözlem yapmış olabileceği bölgeyi belirledi. Ardından 1889 yılının temmuz ayındaki gökyüzünü simüle ederek Ay'ın, Venüs'ün ve Hyades yıldız kümesinin konumlarını tablodaki düzenle karşılaştırdı.Çalışmada kullanılan geometrik analiz yöntemi, yıldızların tuval üzerindeki konumları ile gerçek gökyüzündeki konumları arasındaki benzerliği boyut, yön ve konum farklılıklarını hesaba katarak değerlendirdi. Araştırmacılara göre, Hyades yıldız kümesinin karakteristik V biçimli dizilimi, tablonun merkezindeki yıldız düzeniyle örtüşüyor.Araştırmacılar ayrıca Van Gogh'un 1888 tarihli ‘Gece Kafesi’ (Café Terrace at Night) tablosundaki yıldız dizilimini de inceledi. Bu eserdeki düzenin de Yaz Üçgeni olarak bilinen yıldız örüntüsüyle benzerlik gösterdiğini bildirdi. Bulgular, tablodaki gökyüzünün gerçek astronomik gözlemlerden izler taşıdığı ihtimalini güçlendirse de eserin bütünüyle gerçekçi bir gökyüzü tasviri olduğu sonucunu ortaya koymuyor. Araştırmacılar da tablonun farklı gecelerde yapılan gözlemlerin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş olabileceğini belirtiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/isvicrede-buzullar-hizla-yok-oluyor-bes-yilda-yuzde-20si-eridi-1109808773.html

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