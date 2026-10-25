https://anlatilaninotesi.com.tr/20261025/ayvalik-aciklarinda-tekne-kazasi-kaybolan-doktorun-cansiz-bedenine-ulasildi-1109839278.html

Ayvalık açıklarında tekne kazası: Kaybolan doktorun cansız bedenine ulaşıldı

Ayvalık açıklarında tekne kazası: Kaybolan doktorun cansız bedenine ulaşıldı

Sputnik Türkiye

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında özel bir teknenin batması sonucu denize düşen 9 kişiden 8'i sağ kurtarıldı, kayıp 1 kişinin ise cansız bedenine... 25.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-25T18:01+0300

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Kara Adası'nın güneyinde özel bir teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye 6 Sahil Güvenlik botu, 1 dalış timi, 1 insansız hava aracı ve 1 helikopter sevk edildi.Ekiplerin yürüttüğü arama kurtarma çalışmaları kapsamında deniz yüzeyinden kurtarılan 8 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu ve bilinçlerinin açık bulunduğu öğrenildi. Kurtarılan kişiler, Sahil Güvenlik botuyla Ayvalık Sahil Güvenlik İskelesi'ne götürüldü.Kurtarılanların verdiği bilgiler doğrultusunda teknede kayıp olduğu belirlenen Burhaniye Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü doktorlarından Op. Dr. Şahin Bingüllü'nün cansız bedeni bulundu.Doktorun çocuklara can yeleği giydirdiği öğrenildiOp. Dr. Şahin Bingüllü'nün cansız bedeni Ayvalık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bingüllü'nün tekne batarken çocuklara can yeleği giydirdiği öğrenildi.

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sahil güvenlik, ayvalık, türkiye, tekne, tekne faciası, tekne kazası, tekne turu, balıkçı teknesi