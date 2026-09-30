https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/sinopta-tekne-kazasi-1-polis-yasamini-yitirdi-1-polis-araniyor-1109177884.html
Sinop'ta tekne kazası: 1 polis yaşamını yitirdi, 1 polis aranıyor
Sinop'ta tekne kazası: 1 polis yaşamını yitirdi, 1 polis aranıyor
Sputnik Türkiye
Sinop'ta iki polis memurunun bulunduğu teknenin alabora olması sonucu polis memurlarından biri hayatını kaybetti, diğerini arama çalışmaları sürüyor. 30.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-30T21:58+0300
2026-09-30T21:58+0300
2026-09-30T21:58+0300
türki̇ye
sinop
kaza
kaza sebebi
tekne
tekne faciası
tekne kazası
alabora
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Sinop'ta akşam saatlerinde Yalıkavak köyü açıklarında bir teknenin alabora olduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, Deniz Polisi ve jandarma ekipleri sevk edildi.Ekiplerin çalışması sonucu kıyıya çıkarılan polis memuru O.G.Y., kaldırıldığı Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Kayıp polis memuru N.Ş.'nin bulunması için Sahil Güvenlik Komutanlığının hava desteğiyle Deniz Polisi ve jandarma ekiplerinin katıldığı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/kocaelide-denizden-erkek-cesedi-cikti-1108483430.html
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sinop
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sinop, kaza, kaza sebebi, tekne, tekne faciası, tekne kazası, alabora
sinop, kaza, kaza sebebi, tekne, tekne faciası, tekne kazası, alabora
Sinop'ta tekne kazası: 1 polis yaşamını yitirdi, 1 polis aranıyor
Sinop'ta iki polis memurunun bulunduğu teknenin alabora olması sonucu polis memurlarından biri hayatını kaybetti, diğerini arama çalışmaları sürüyor.
Sinop'ta akşam saatlerinde Yalıkavak köyü açıklarında bir teknenin alabora olduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, Deniz Polisi ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu kıyıya çıkarılan polis memuru O.G.Y., kaldırıldığı Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kayıp polis memuru N.Ş.'nin bulunması için Sahil Güvenlik Komutanlığının hava desteğiyle Deniz Polisi ve jandarma ekiplerinin katıldığı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.