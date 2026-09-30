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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/sinopta-tekne-kazasi-1-polis-yasamini-yitirdi-1-polis-araniyor-1109177884.html
Sinop'ta tekne kazası: 1 polis yaşamını yitirdi, 1 polis aranıyor
Sinop'ta tekne kazası: 1 polis yaşamını yitirdi, 1 polis aranıyor
Sputnik Türkiye
Sinop'ta iki polis memurunun bulunduğu teknenin alabora olması sonucu polis memurlarından biri hayatını kaybetti, diğerini arama çalışmaları sürüyor. 30.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-30T21:58+0300
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türki̇ye
sinop
kaza
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tekne
tekne faciası
tekne kazası
alabora
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Sinop'ta akşam saatlerinde Yalıkavak köyü açıklarında bir teknenin alabora olduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, Deniz Polisi ve jandarma ekipleri sevk edildi.Ekiplerin çalışması sonucu kıyıya çıkarılan polis memuru O.G.Y., kaldırıldığı Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Kayıp polis memuru N.Ş.'nin bulunması için Sahil Güvenlik Komutanlığının hava desteğiyle Deniz Polisi ve jandarma ekiplerinin katıldığı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/kocaelide-denizden-erkek-cesedi-cikti-1108483430.html
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sinop, kaza, kaza sebebi, tekne, tekne faciası, tekne kazası, alabora
sinop, kaza, kaza sebebi, tekne, tekne faciası, tekne kazası, alabora

Sinop'ta tekne kazası: 1 polis yaşamını yitirdi, 1 polis aranıyor

21:58 30.09.2026
© AA / Gökhan GüçüklüoğluSinop'ta alabora olan teknedeki bir polis memuru yaşamını yitirdi, kaybolan bir polis memurunun bulunması için çalışma yürütülüyor
Sinop'ta alabora olan teknedeki bir polis memuru yaşamını yitirdi, kaybolan bir polis memurunun bulunması için çalışma yürütülüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2026
© AA / Gökhan Güçüklüoğlu
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Sinop'ta iki polis memurunun bulunduğu teknenin alabora olması sonucu polis memurlarından biri hayatını kaybetti, diğerini arama çalışmaları sürüyor.
Sinop'ta akşam saatlerinde Yalıkavak köyü açıklarında bir teknenin alabora olduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, Deniz Polisi ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu kıyıya çıkarılan polis memuru O.G.Y., kaldırıldığı Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kayıp polis memuru N.Ş.'nin bulunması için Sahil Güvenlik Komutanlığının hava desteğiyle Deniz Polisi ve jandarma ekiplerinin katıldığı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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