https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/sinopta-tekne-kazasi-1-polis-yasamini-yitirdi-1-polis-araniyor-1109177884.html

Sinop'ta tekne kazası: 1 polis yaşamını yitirdi, 1 polis aranıyor

Sinop'ta tekne kazası: 1 polis yaşamını yitirdi, 1 polis aranıyor

Sputnik Türkiye

Sinop'ta iki polis memurunun bulunduğu teknenin alabora olması sonucu polis memurlarından biri hayatını kaybetti, diğerini arama çalışmaları sürüyor. 30.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-30T21:58+0300

2026-09-30T21:58+0300

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türki̇ye

sinop

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alabora

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Sinop'ta akşam saatlerinde Yalıkavak köyü açıklarında bir teknenin alabora olduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, Deniz Polisi ve jandarma ekipleri sevk edildi.Ekiplerin çalışması sonucu kıyıya çıkarılan polis memuru O.G.Y., kaldırıldığı Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Kayıp polis memuru N.Ş.'nin bulunması için Sahil Güvenlik Komutanlığının hava desteğiyle Deniz Polisi ve jandarma ekiplerinin katıldığı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/kocaelide-denizden-erkek-cesedi-cikti-1108483430.html

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sinop

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sinop, kaza, kaza sebebi, tekne, tekne faciası, tekne kazası, alabora