https://anlatilaninotesi.com.tr/20261025/ankarada-meydana-gelen-askeri-arac-kazasinda-albay-sayit-gokgoz-sehit-oldu-1109833276.html
Ankara'da meydana gelen askeri araç kazasında Albay Sayit Gökgöz şehit oldu
Ankara'da meydana gelen askeri araç kazasında Albay Sayit Gökgöz şehit oldu
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanlığı, Ankara'da meydana gelen askeri araç kazasında Albay Sayit Gökgöz'ün şehit olduğunu, 2 personelin yaralandığını bildirdi. 25.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-25T00:14+0300
2026-10-25T00:14+0300
2026-10-25T00:14+0300
türki̇ye
ankara
milli savunma bakanlığı (msb)
türk silahlı kuvvetleri (tsk)
şehit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/05/1060802790_0:82:1599:981_1920x0_80_0_0_c3568c652ae4648bd363c8ea4191ff24.jpg
Ankara'da meydana gelen askeri araç kazasında Albay Sayit Gökgöz şehit olduBakanlık'tan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261025/icisleri-bakani-ciftci-sahipsiz-sokak-hayvanlarini-barinaklara-veya-dogal-yasam-alanlarina-aldik-1109832301.html
türki̇ye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/05/1060802790_91:0:1508:1063_1920x0_80_0_0_f2ec90bcc668c8fa07f55aada3ec9061.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ankara, milli savunma bakanlığı (msb), türk silahlı kuvvetleri (tsk), şehit
ankara, milli savunma bakanlığı (msb), türk silahlı kuvvetleri (tsk), şehit
Ankara'da meydana gelen askeri araç kazasında Albay Sayit Gökgöz şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Ankara'da meydana gelen askeri araç kazasında Albay Sayit Gökgöz'ün şehit olduğunu, 2 personelin yaralandığını bildirdi.
Ankara'da meydana gelen askeri araç kazasında Albay Sayit Gökgöz şehit oldu
Bakanlık'tan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
Ankara'da meydana gelen askeri araç kazasında silah arkadaşımız Albay Sayit Gökgöz, 24 Ekim 2026 tarihinde şehit olmuş, 2 personelimiz de yaralanmıştır. Yaralılarımızın tedavisi hastanede devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralanan personelimize acil şifalar dileriz.