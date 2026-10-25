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Ankara'da meydana gelen askeri araç kazasında Albay Sayit Gökgöz şehit oldu
Ankara'da meydana gelen askeri araç kazasında Albay Sayit Gökgöz şehit oldu
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Milli Savunma Bakanlığı, Ankara'da meydana gelen askeri araç kazasında Albay Sayit Gökgöz'ün şehit olduğunu, 2 personelin yaralandığını bildirdi. 25.10.2026, Sputnik Türkiye
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Ankara'da meydana gelen askeri araç kazasında Albay Sayit Gökgöz şehit olduBakanlık'tan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261025/icisleri-bakani-ciftci-sahipsiz-sokak-hayvanlarini-barinaklara-veya-dogal-yasam-alanlarina-aldik-1109832301.html
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ankara, milli savunma bakanlığı (msb), türk silahlı kuvvetleri (tsk), şehit
ankara, milli savunma bakanlığı (msb), türk silahlı kuvvetleri (tsk), şehit

Ankara'da meydana gelen askeri araç kazasında Albay Sayit Gökgöz şehit oldu

00:14 25.10.2026
© Fotoğraf : Twitter /Milli Savunma BakanlığıMilli Savunma Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2026
© Fotoğraf : Twitter /Milli Savunma Bakanlığı
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Milli Savunma Bakanlığı, Ankara'da meydana gelen askeri araç kazasında Albay Sayit Gökgöz'ün şehit olduğunu, 2 personelin yaralandığını bildirdi.
Ankara'da meydana gelen askeri araç kazasında Albay Sayit Gökgöz şehit oldu
Bakanlık'tan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

Ankara'da meydana gelen askeri araç kazasında silah arkadaşımız Albay Sayit Gökgöz, 24 Ekim 2026 tarihinde şehit olmuş, 2 personelimiz de yaralanmıştır. Yaralılarımızın tedavisi hastanede devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralanan personelimize acil şifalar dileriz.

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