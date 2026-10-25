https://anlatilaninotesi.com.tr/20261025/amerikali-uzmandan-demokrat-partiye-rus-dizeli-elestirisi-siyaset-ciftcinin-onune-gecti-1109838342.html

Amerikalı uzmandan Demokrat Parti'ye Rus dizeli eleştirisi: 'Siyaset çiftçinin önüne geçti'

Amerikalı uzmandan Demokrat Parti'ye Rus dizeli eleştirisi: 'Siyaset çiftçinin önüne geçti'

Sputnik Türkiye

Doctorow, muhalefetin ulusal çıkarları ve Amerikalı çiftçilerin refahını bir kenara bırakarak tamamen ideolojik saiklerle hareket ettiğini vurguladı. 25.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-25T16:47+0300

2026-10-25T16:47+0300

2026-10-25T16:47+0300

ukrayna kri̇zi̇

abd

rusya

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dizel

e.l. doctorow

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Uluslararası ilişkiler ve Rusya uzmanı Gilbert Doctorow, ABD'de Demokrat Parti'nin Rusya'dan dizel ithalatını engelleme girişimlerini sert bir dille eleştirdi. Sputnik'e verdiği demeçte Rusya'dan sevkiyatı yapılan yaklaşık 180 bin tonluk dizel yakıtın Amerikan pazarındaki fiyatları radikal şekilde düşürmeyeceğini belirten Doctorow, bu hamlenin ekonomik olmaktan ziyade diplomatik bir anlam taşıdığını ifade etti. Söz konusu anlaşmanın gelecekteki olası bir uzlaşmanın sembolü olduğunu belirten uzman, “Sevkiyatlar ABD'deki dizel fiyatlarını önemli ölçüde düşürmeyecek ancak Washington ile Moskova arasında gelecekte sağlanabilecek bir uyumun simgesini oluşturuyor” değerlendirmesinde bulundu.'Demokratlar halkın değil gücün peşinde'Demokrat Parti'nin yaklaşan ara seçimler öncesinde Rus petrol ürünlerine yönelik kısıtlama baskısını değerlendiren Doctorow, muhalefetin çiftçilerin yaşadığı yüksek yakıt maliyetlerini göz ardı ettiğini söyledi. Partinin pragmatizmi çoktan terk ettiğini vurgulayan ünlü analist, “Demokratlar halka hizmet etmekle değil, sadece iktidarı ele geçirmekle ilgileniyorlar” diyerek ABD iç siyasetindeki Ukrayna eksenli tartışmaların Amerikan tarım sektörüne zarar verdiğine dikkat çekti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261025/kiev-icin-fatura-agirlasiyor-ukraynanin-2027de-savasi-surdurmek-icin-gunde-480-milyon-dolara-1109838219.html

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abd, rusya, sputnik, dizel, e.l. doctorow