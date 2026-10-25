https://anlatilaninotesi.com.tr/20261025/agrida-seker-pancari-yuklu-tir-ile-otomobil-carpisti-4-olu-1109838099.html
Ağrı'da şeker pancarı yüklü tır ile otomobil çarpıştı: 4 ölü
Ağrı'da şeker pancarı yüklü tır ile otomobil çarpıştı: 4 ölü
Sputnik Türkiye
Ağrı'nın Hamur ilçesinde şeker pancarı yüklü tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, tır sürücüsü yaralandı. 25.10.2026, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
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M.K. yönetimindeki şeker pancarı yüklü tır, Hamur-Tutak Kavşağı'nda sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobille çarpıştı.İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan F.K. (15), V.K. (72), D.K. (62) ve A.K. (36) yaşamını yitirdi.Yaralanan tır sürücüsü M.K. ise ambulansla Hamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261024/tem-otoyolunda-zincirleme-kaza-5-arac-birbirine-girdi-biri-takla-atti-trafik-kilitlendi-1109819368.html
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ağrı, kaza, kaza sebebi, kaza tespit tutanağı, trafik kazası, ölüm, toplu ölüm, ölüm riski, ölüm nedeni, ölüm oranı, ölüm nedenleri
Ağrı'da şeker pancarı yüklü tır ile otomobil çarpıştı: 4 ölü
Ağrı'nın Hamur ilçesinde şeker pancarı yüklü tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, tır sürücüsü yaralandı.
M.K. yönetimindeki şeker pancarı yüklü tır, Hamur-Tutak Kavşağı'nda sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan F.K. (15), V.K. (72), D.K. (62) ve A.K. (36) yaşamını yitirdi.
Yaralanan tır sürücüsü M.K. ise ambulansla Hamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün tedavisinin devam ettiği öğrenildi.