Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261025/agrida-seker-pancari-yuklu-tir-ile-otomobil-carpisti-4-olu-1109838099.html
Ağrı'da şeker pancarı yüklü tır ile otomobil çarpıştı: 4 ölü
Ağrı'da şeker pancarı yüklü tır ile otomobil çarpıştı: 4 ölü
Sputnik Türkiye
Ağrı'nın Hamur ilçesinde şeker pancarı yüklü tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, tır sürücüsü yaralandı. 25.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-25T16:08+0300
2026-10-25T16:08+0300
türki̇ye
ağrı
kaza
kaza sebebi
kaza tespit tutanağı
trafik kazası
ölüm
toplu ölüm
ölüm riski
ölüm nedeni
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/19/1109837938_0:96:2048:1248_1920x0_80_0_0_01ec496eb1b226a5281efadf9267f664.jpg
M.K. yönetimindeki şeker pancarı yüklü tır, Hamur-Tutak Kavşağı'nda sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobille çarpıştı.İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan F.K. (15), V.K. (72), D.K. (62) ve A.K. (36) yaşamını yitirdi.Yaralanan tır sürücüsü M.K. ise ambulansla Hamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261024/tem-otoyolunda-zincirleme-kaza-5-arac-birbirine-girdi-biri-takla-atti-trafik-kilitlendi-1109819368.html
türki̇ye
ağrı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/19/1109837938_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_8b71aaf14d118d79e10c026bb7297ab5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ağrı, kaza, kaza sebebi, kaza tespit tutanağı, trafik kazası, ölüm, toplu ölüm, ölüm riski, ölüm nedeni, ölüm oranı, ölüm nedenleri
ağrı, kaza, kaza sebebi, kaza tespit tutanağı, trafik kazası, ölüm, toplu ölüm, ölüm riski, ölüm nedeni, ölüm oranı, ölüm nedenleri

Ağrı'da şeker pancarı yüklü tır ile otomobil çarpıştı: 4 ölü

16:08 25.10.2026
© AA / AAAğrı'da şeker pancarı yüklü tır ile otomobil çarpıştı: 4 ölü
Ağrı'da şeker pancarı yüklü tır ile otomobil çarpıştı: 4 ölü - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2026
© AA / AA
Abone ol
Ağrı'nın Hamur ilçesinde şeker pancarı yüklü tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, tır sürücüsü yaralandı.
M.K. yönetimindeki şeker pancarı yüklü tır, Hamur-Tutak Kavşağı'nda sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan F.K. (15), V.K. (72), D.K. (62) ve A.K. (36) yaşamını yitirdi.
Yaralanan tır sürücüsü M.K. ise ambulansla Hamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi, biri takla attı: Trafik kilitlendi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2026
TÜRKİYE
TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi, biri takla attı: Trafik kilitlendi
Dün, 10:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала