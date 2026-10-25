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Ağrı'da şeker pancarı yüklü tır ile otomobil çarpıştı: 4 ölü

Ağrı'da şeker pancarı yüklü tır ile otomobil çarpıştı: 4 ölü

Sputnik Türkiye

Ağrı'nın Hamur ilçesinde şeker pancarı yüklü tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, tır sürücüsü yaralandı. 25.10.2026, Sputnik Türkiye

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M.K. yönetimindeki şeker pancarı yüklü tır, Hamur-Tutak Kavşağı'nda sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobille çarpıştı.İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan F.K. (15), V.K. (72), D.K. (62) ve A.K. (36) yaşamını yitirdi.Yaralanan tır sürücüsü M.K. ise ambulansla Hamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261024/tem-otoyolunda-zincirleme-kaza-5-arac-birbirine-girdi-biri-takla-atti-trafik-kilitlendi-1109819368.html

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