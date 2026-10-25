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Adalet Bakanı Gürlek'ten fon soruşturması açıklaması
Adalet Bakanı Gürlek'ten fon soruşturması açıklaması
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmaları kapsamında yapılan gönüllü iadelerin hukuki niteliğine ilişkin hiçbir tereddüde yer bırakılmayacağını belirtti... 25.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-25T18:51+0300
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmalarında iyi niyetli yatırımcıların haklarının korunması ve adaletin sağlanmasının öncelikli olduğunu söyledi.Bakan Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu irade doğrultusunda, fırsatçılar ile iyi niyetli yatırımcılar arasındaki ayrımın gözetildiği, sermaye piyasalarına duyulan güvenin korunması ve hukuka aykırı kazançların ortaya çıkarılması amacıyla yürütülen soruşturmaların titizlikle takip edildiğini açıkladı.Sosyal medya hesabından Bakan Gürlek, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261025/ertan-aydin-hakkinda-fon-sorusturmasinda-yakalama-karari-1109837404.html
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akın gürlek, fon, fon soruşturması, adalet bakanlığı
akın gürlek, fon, fon soruşturması, adalet bakanlığı

Adalet Bakanı Gürlek'ten fon soruşturması açıklaması

18:51 25.10.2026 (güncellendi: 18:55 25.10.2026)
© AA / Adalet BakanlığıAdalet Bakanı Akın Gürlek
Adalet Bakanı Akın Gürlek - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2026
© AA / Adalet Bakanlığı
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmaları kapsamında yapılan gönüllü iadelerin hukuki niteliğine ilişkin hiçbir tereddüde yer bırakılmayacağını belirtti. Gürlek, gönüllü iadenin tek başına gerçek veya tüzel kişilerin hukuki sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağını ifade etti.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmalarında iyi niyetli yatırımcıların haklarının korunması ve adaletin sağlanmasının öncelikli olduğunu söyledi.
Bakan Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu irade doğrultusunda, fırsatçılar ile iyi niyetli yatırımcılar arasındaki ayrımın gözetildiği, sermaye piyasalarına duyulan güvenin korunması ve hukuka aykırı kazançların ortaya çıkarılması amacıyla yürütülen soruşturmaların titizlikle takip edildiğini açıkladı.
Sosyal medya hesabından Bakan Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

Fon soruşturmaları kapsamında yapılan gönüllü iadelerin hukuki niteliği konusunda hiçbir tereddüde yer bırakılmayacaktır. Gönüllü iade yapılması, tek başına hiçbir gerçek veya tüzel kişinin hukuki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Mağduriyetlerin giderilmesine katkı sağlayan bu iadeler, soruşturmaların yürütülmesine ve delillerin değerlendirilmesine engel teşkil etmez. Önceliğimiz, iade edilen tutarların gerçek hak sahiplerine ulaştırılmasıdır. Bu kapsamda iadelerin kaynağı, zamanı, miktarı ve gerçek hak sahiplerine ulaştırılma biçimi titizlikle incelenecek; ilgili kişi ve işlemler hakkındaki iddialar da elde edilen deliller ışığında ayrıca hukuken değerlendirilecektir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmalar kapsamında, mal varlıklarının kaçırılmasını, devredilmesini veya gizlenmesini önlemek ve iyi niyetli yatırımcılarımızın haklarını güvence altına almak amacıyla soruşturma konusu işlemlerle bağlantılı olduğu değerlendirilen gerçek ve tüzel kişilerin mal varlıklarına yönelik koruma tedbirleri uygulanmıştır. Elde edilecek yeni bilgi, belge ve deliller doğrultusunda, hukuki şartların oluşması hâlinde ilgili adli makamlarca ilave mal varlığı tedbirleri de uygulanacaktır. İlgili kurumlarla koordinasyon içinde, soruşturmaların sağlıklı yürütülmesi ve mağduriyetlerin giderilmesi için gerekli adımlar atılacaktır. Vatandaşlarımızın bilmesini isterim ki, iyi niyetli yatırımcılarımızın haklarının korunması ve sorumlular hakkında hukukun gereğinin yerine getirilmesi için sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Hiçbir hukuka aykırılığın karşılıksız kalmaması, mağduriyetlerin giderilmesi ve adaletin eksiksiz tecellisi için kararlılıkla çalışacağız!

Ertan Aydın - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2026
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