https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/zonguldakta-maden-ocaginda-patlama-olu-ve-yaralilar-var-1109791030.html
Zonguldak'ta maden ocağında patlama: Ölü ve yaralılar var
Zonguldak'ta maden ocağında patlama: Ölü ve yaralılar var
Sputnik Türkiye
Zonguldak Kilimli'de maden ocağında grizu patlaması meydana geldi. İlk bilgilere göre, patlamada 2 işçi hayatını kaybetti, 5 işçi yaralandı. 23.10.2026, Sputnik Türkiye
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Zonguldak'ta özel bir maden ocağında patlama meydana geldi.İlk bilgilere göre, meydana gelen grizu patlamasında 2 işçi hayatını kaybetti, 2’si ağır 5 işçi yaralandı.Yaralanan 5 işçi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.2'sinin durumu ağırZonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, hastane önünde açıklamalarda bulundu.Ocaktaki 8 kişiden 7'sinin çıkarıldığını ve iki işçinin hayatını kaybettiğini açıklayan Hacıbektaşoğlu, işçilerden ikisinin yanıkları olduğunu dile getirip entübe edildiklerini açıkladı. Madencilerin Ankara'ya sevk edileceklerini de dile getiren Vali, “Şu anda bir madencimiz madende. Ona ulaşıldı” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/yokten-ogrenci-affi-kapsamindaki-yatay-gecislere-yeni-duzenleme-hangi-sartlarda-yatay-gecis-1109789402.html
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maden, zonguldak, patlama
maden, zonguldak, patlama
Zonguldak'ta maden ocağında patlama: Ölü ve yaralılar var
11:12 23.10.2026 (güncellendi: 11:57 23.10.2026)
Zonguldak Kilimli'de maden ocağında grizu patlaması meydana geldi. İlk bilgilere göre, patlamada 2 işçi hayatını kaybetti, 5 işçi yaralandı.
Zonguldak'ta özel bir maden ocağında patlama meydana geldi.
İlk bilgilere göre, meydana gelen grizu patlamasında 2 işçi hayatını kaybetti, 2’si ağır 5 işçi yaralandı.
Yaralanan 5 işçi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.
Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, hastane önünde açıklamalarda bulundu.
Ocaktaki 8 kişiden 7'sinin çıkarıldığını ve iki işçinin hayatını kaybettiğini açıklayan Hacıbektaşoğlu, işçilerden ikisinin yanıkları olduğunu dile getirip entübe edildiklerini açıkladı. Madencilerin Ankara'ya sevk edileceklerini de dile getiren Vali, “Şu anda bir madencimiz madende. Ona ulaşıldı” dedi.