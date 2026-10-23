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Zonguldak'ta maden ocağında patlama: Ölü ve yaralılar var
Zonguldak'ta maden ocağında patlama: Ölü ve yaralılar var
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Zonguldak Kilimli'de maden ocağında grizu patlaması meydana geldi. İlk bilgilere göre, patlamada 2 işçi hayatını kaybetti, 5 işçi yaralandı. 23.10.2026, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
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Zonguldak'ta özel bir maden ocağında patlama meydana geldi.İlk bilgilere göre, meydana gelen grizu patlamasında 2 işçi hayatını kaybetti, 2’si ağır 5 işçi yaralandı.Yaralanan 5 işçi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.2'sinin durumu ağırZonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, hastane önünde açıklamalarda bulundu.Ocaktaki 8 kişiden 7'sinin çıkarıldığını ve iki işçinin hayatını kaybettiğini açıklayan Hacıbektaşoğlu, işçilerden ikisinin yanıkları olduğunu dile getirip entübe edildiklerini açıkladı. Madencilerin Ankara'ya sevk edileceklerini de dile getiren Vali, “Şu anda bir madencimiz madende. Ona ulaşıldı” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/yokten-ogrenci-affi-kapsamindaki-yatay-gecislere-yeni-duzenleme-hangi-sartlarda-yatay-gecis-1109789402.html
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maden, zonguldak, patlama
maden, zonguldak, patlama

Zonguldak'ta maden ocağında patlama: Ölü ve yaralılar var

11:12 23.10.2026 (güncellendi: 11:57 23.10.2026)
© Gökhan YılmazZonguldak'ta maden ocağında grizu patlamasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Zonguldak'ta maden ocağında grizu patlamasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2026
© Gökhan Yılmaz
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Zonguldak Kilimli'de maden ocağında grizu patlaması meydana geldi. İlk bilgilere göre, patlamada 2 işçi hayatını kaybetti, 5 işçi yaralandı.
Zonguldak'ta özel bir maden ocağında patlama meydana geldi.
İlk bilgilere göre, meydana gelen grizu patlamasında 2 işçi hayatını kaybetti, 2’si ağır 5 işçi yaralandı.
Yaralanan 5 işçi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

2'sinin durumu ağır

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, hastane önünde açıklamalarda bulundu.
Ocaktaki 8 kişiden 7'sinin çıkarıldığını ve iki işçinin hayatını kaybettiğini açıklayan Hacıbektaşoğlu, işçilerden ikisinin yanıkları olduğunu dile getirip entübe edildiklerini açıkladı. Madencilerin Ankara'ya sevk edileceklerini de dile getiren Vali, “Şu anda bir madencimiz madende. Ona ulaşıldı” dedi.
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