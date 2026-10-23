https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/zonguldakta-maden-ocaginda-patlama-olu-ve-yaralilar-var-1109791030.html

Zonguldak'ta maden ocağında patlama: Ölü ve yaralılar var

Zonguldak'ta maden ocağında patlama: Ölü ve yaralılar var

Sputnik Türkiye

Zonguldak Kilimli'de maden ocağında grizu patlaması meydana geldi. İlk bilgilere göre, patlamada 2 işçi hayatını kaybetti, 5 işçi yaralandı. 23.10.2026, Sputnik Türkiye

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türki̇ye

maden

zonguldak

patlama

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Zonguldak'ta özel bir maden ocağında patlama meydana geldi.İlk bilgilere göre, meydana gelen grizu patlamasında 2 işçi hayatını kaybetti, 2’si ağır 5 işçi yaralandı.Yaralanan 5 işçi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.2'sinin durumu ağırZonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, hastane önünde açıklamalarda bulundu.Ocaktaki 8 kişiden 7'sinin çıkarıldığını ve iki işçinin hayatını kaybettiğini açıklayan Hacıbektaşoğlu, işçilerden ikisinin yanıkları olduğunu dile getirip entübe edildiklerini açıkladı. Madencilerin Ankara'ya sevk edileceklerini de dile getiren Vali, “Şu anda bir madencimiz madende. Ona ulaşıldı” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/yokten-ogrenci-affi-kapsamindaki-yatay-gecislere-yeni-duzenleme-hangi-sartlarda-yatay-gecis-1109789402.html

türki̇ye

zonguldak

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