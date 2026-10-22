https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/trumpin-eski-danismani-flynn-ukraynada-baris-ancak-zelenskiynin-ayrilmasiyla-mumkun-1109781621.html
Trump’ın eski danışmanı Flynn: Ukrayna’da barış ancak Zelenskiy’nin ayrılmasıyla mümkün
Trump’ın eski danışmanı Flynn: Ukrayna’da barış ancak Zelenskiy’nin ayrılmasıyla mümkün
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ABD Başkanı Donald Trump’ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, Ukrayna’da barışın ancak Vladimir Zelenskiy’nin görevden ayrılmasının ardından... 22.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-22T23:24+0300
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Güneydoğu Norveç Üniversitesi Profesörü Glenn Diesen’e konuşan Flynn, Zelenskiy'nin iktidarda kalmasının kalıcı barışın önünde engel teşkil ettiğini söyledi.Diesen’in Substack platformunda yayınladığı yazısında Flynn’in şu sözlerine yer verdi:Yeni bir liderin Rusya ile diyaloğu daha farklı yürütebileceğini ve bunun kalıcı barışın sağlanmasına imkan tanıyabileceğini belirten Flynn, Ukrayna halkının kendi geleceğine kendisinin karar vermesi gerektiğini vurguladı.Wall Street Journal gazetesi daha önce, ABD Başkanı Donald Trump ile Zelenskiy arasındaki ilişkilerin Şubat 2025’te Beyaz Saray’da yaşanan tartışmadan bu yana en düşük seviyeye gerilediğini yazmıştı. Gazeteye göre, ABD ile Rusya arasında dizel yakıt tedariki konusunda varılan anlaşmaların ardından Zelenskiy, Ukrayna’nın finansmanında desteği büyük önem taşıyan Trump hakkında eleştirel açıklamalarda bulunmuştu. Trump ise Ukrayna’nın yeni bir lidere ihtiyaç duyduğunu dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/eski-pentagon-analisti-guvenlik-garantisi-olmadan-ukrayna-catismasini-dondurmak-anlamsiz-1109768265.html
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donald trump, vladimir zelenskiy, ukrayna, rusya, kiev, avrupa birliği, abd, michael flynn, wall street journal
donald trump, vladimir zelenskiy, ukrayna, rusya, kiev, avrupa birliği, abd, michael flynn, wall street journal
Trump’ın eski danışmanı Flynn: Ukrayna’da barış ancak Zelenskiy’nin ayrılmasıyla mümkün
ABD Başkanı Donald Trump’ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, Ukrayna’da barışın ancak Vladimir Zelenskiy’nin görevden ayrılmasının ardından sağlanabileceğini ifade etti.
Güneydoğu Norveç Üniversitesi Profesörü Glenn Diesen’e konuşan Flynn, Zelenskiy'nin iktidarda kalmasının kalıcı barışın önünde engel teşkil ettiğini söyledi.
Diesen’in Substack platformunda yayınladığı yazısında Flynn’in şu sözlerine yer verdi:
Kiev yönetimi Ukrayna halkının iradesine kulak vermeli; ABD ve Avrupa Birliği de derhal seçim düzenlemesi için Zelenskiy’ye baskı yapmalı. O, ülkesini geleceğe taşıyabilecek bir lider değil. İktidarda kalmaya devam etmesi, yüz binlerce, hatta milyonlarca insanın hayatına mal olan savaşın uzaması riskini taşıyor.
Yeni bir liderin Rusya ile diyaloğu daha farklı yürütebileceğini ve bunun kalıcı barışın sağlanmasına imkan tanıyabileceğini belirten Flynn, Ukrayna halkının kendi geleceğine kendisinin karar vermesi gerektiğini vurguladı.
Wall Street Journal gazetesi daha önce, ABD Başkanı Donald Trump ile Zelenskiy arasındaki ilişkilerin Şubat 2025’te Beyaz Saray’da yaşanan tartışmadan bu yana en düşük seviyeye gerilediğini yazmıştı. Gazeteye göre, ABD ile Rusya arasında dizel yakıt tedariki konusunda varılan anlaşmaların ardından Zelenskiy, Ukrayna’nın finansmanında desteği büyük önem taşıyan Trump hakkında eleştirel açıklamalarda bulunmuştu. Trump ise Ukrayna’nın yeni bir lidere ihtiyaç duyduğunu dile getirmişti.