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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/trumpin-eski-danismani-flynn-ukraynada-baris-ancak-zelenskiynin-ayrilmasiyla-mumkun-1109781621.html
Trump’ın eski danışmanı Flynn: Ukrayna’da barış ancak Zelenskiy’nin ayrılmasıyla mümkün
Trump’ın eski danışmanı Flynn: Ukrayna’da barış ancak Zelenskiy’nin ayrılmasıyla mümkün
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump’ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, Ukrayna’da barışın ancak Vladimir Zelenskiy’nin görevden ayrılmasının ardından... 22.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-22T23:24+0300
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ukrayna kri̇zi̇
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vladimir zelenskiy
ukrayna
rusya
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abd
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Güneydoğu Norveç Üniversitesi Profesörü Glenn Diesen’e konuşan Flynn, Zelenskiy'nin iktidarda kalmasının kalıcı barışın önünde engel teşkil ettiğini söyledi.Diesen’in Substack platformunda yayınladığı yazısında Flynn’in şu sözlerine yer verdi:Yeni bir liderin Rusya ile diyaloğu daha farklı yürütebileceğini ve bunun kalıcı barışın sağlanmasına imkan tanıyabileceğini belirten Flynn, Ukrayna halkının kendi geleceğine kendisinin karar vermesi gerektiğini vurguladı.Wall Street Journal gazetesi daha önce, ABD Başkanı Donald Trump ile Zelenskiy arasındaki ilişkilerin Şubat 2025’te Beyaz Saray’da yaşanan tartışmadan bu yana en düşük seviyeye gerilediğini yazmıştı. Gazeteye göre, ABD ile Rusya arasında dizel yakıt tedariki konusunda varılan anlaşmaların ardından Zelenskiy, Ukrayna’nın finansmanında desteği büyük önem taşıyan Trump hakkında eleştirel açıklamalarda bulunmuştu. Trump ise Ukrayna’nın yeni bir lidere ihtiyaç duyduğunu dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/eski-pentagon-analisti-guvenlik-garantisi-olmadan-ukrayna-catismasini-dondurmak-anlamsiz-1109768265.html
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donald trump, vladimir zelenskiy, ukrayna, rusya, kiev, avrupa birliği, abd, michael flynn, wall street journal
donald trump, vladimir zelenskiy, ukrayna, rusya, kiev, avrupa birliği, abd, michael flynn, wall street journal

Trump’ın eski danışmanı Flynn: Ukrayna’da barış ancak Zelenskiy’nin ayrılmasıyla mümkün

23:24 22.10.2026
© AP Photo / Efrem LukatskyVladimir Zelenskiy
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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ABD Başkanı Donald Trump’ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, Ukrayna’da barışın ancak Vladimir Zelenskiy’nin görevden ayrılmasının ardından sağlanabileceğini ifade etti.
Güneydoğu Norveç Üniversitesi Profesörü Glenn Diesen’e konuşan Flynn, Zelenskiy'nin iktidarda kalmasının kalıcı barışın önünde engel teşkil ettiğini söyledi.
Diesen’in Substack platformunda yayınladığı yazısında Flynn’in şu sözlerine yer verdi:
Kiev yönetimi Ukrayna halkının iradesine kulak vermeli; ABD ve Avrupa Birliği de derhal seçim düzenlemesi için Zelenskiy’ye baskı yapmalı. O, ülkesini geleceğe taşıyabilecek bir lider değil. İktidarda kalmaya devam etmesi, yüz binlerce, hatta milyonlarca insanın hayatına mal olan savaşın uzaması riskini taşıyor.
Yeni bir liderin Rusya ile diyaloğu daha farklı yürütebileceğini ve bunun kalıcı barışın sağlanmasına imkan tanıyabileceğini belirten Flynn, Ukrayna halkının kendi geleceğine kendisinin karar vermesi gerektiğini vurguladı.
Wall Street Journal gazetesi daha önce, ABD Başkanı Donald Trump ile Zelenskiy arasındaki ilişkilerin Şubat 2025’te Beyaz Saray’da yaşanan tartışmadan bu yana en düşük seviyeye gerilediğini yazmıştı. Gazeteye göre, ABD ile Rusya arasında dizel yakıt tedariki konusunda varılan anlaşmaların ardından Zelenskiy, Ukrayna’nın finansmanında desteği büyük önem taşıyan Trump hakkında eleştirel açıklamalarda bulunmuştu. Trump ise Ukrayna’nın yeni bir lidere ihtiyaç duyduğunu dile getirmişti.
A Russian serviceman of a mobile fire unit of the Yug Group of Forces is seen at a position in the Konstantinovka sector of the front line amid Russia's military operation in Ukraine. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2026
UKRAYNA KRİZİ
Eski Pentagon analisti: Güvenlik garantisi olmadan Ukrayna çatışmasını dondurmak anlamsız
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