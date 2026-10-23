https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/isvicrede-buzullar-hizla-yok-oluyor-bes-yilda-yuzde-20si-eridi-1109808773.html
İsviçre'de buzullar hızla yok oluyor: Beş yılda yüzde 20'si eridi
İsviçre'de buzullar hızla yok oluyor: Beş yılda yüzde 20'si eridi
Sputnik Türkiye
İsviçre'de buzulların toplam hacmi son beş yılda yaklaşık yüzde 20 azaldı. Yalnızca 2026 yılında buzulların yüzde 5'inden fazlası erirken bazı bölgelerde buz... 23.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-23T18:43+0300
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i̇sviçre
buzulların erimesi
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sıcaklık
küresel ısınma
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İsviçre'de buzulların erimesi hızlanırken 2026 yılı, ülkenin en fazla buz kaybettiği dönemlerden biri oldu. Azalan kar yağışı ve yaz aylarında etkili olan yüksek sıcaklıklar nedeniyle büyük buzullar ciddi ölçüde küçülürken bazı küçük buzullar tamamen ortadan kayboldu.İsviçre Bilimler Akademisi (SCNAT) tarafından yayımlanan ve GLAMOS Buzul İzleme Ağı verilerine dayanan yıllık rapora göre, ülkedeki buzullar 2026'da toplam hacimlerinin yüzde 5'inden fazlasını kaybetti.Buzulların kalınlığı ortalama 2.5 ila 4 metre azalırken bazı buzulların alt kesimlerinde kayıp 10 metreye ulaştı. Ülkenin en büyük buzulları arasında yer alan Rhone, Aletsch ve Clariden, 2026 yılında tarihlerindeki en şiddetli erimeyi yaşadı. Valais kantonundaki Bella Tola ve Glarus kantonundaki Griessfirn buzulları ise tamamen yok oldu.Raporda, son beş yılda İsviçre'nin toplam buzul hacminin yaklaşık beşte birini kaybettiği belirtildi.Aşırı sıcaklar erimeyi hızlandırdıAraştırmacılara göre buzulların hızla küçülmesinde, 2025-2026 kışında kar yağışının son derece düşük olması ve yaz aylarında etkili olan uzun süreli sıcak hava koşulları belirleyici oldu.Söz konusu kış dönemi, İsviçre'de ölçümlerin başladığı tarihten bu yana en az kar yağan 10 kıştan biri olarak kayıtlara geçti.Yaz aylarında 76 gün boyunca 4 bin metrenin üzerindeki yüksekliklerde bile sıcaklık sıfır derecenin üzerine çıktı. Bu sayı, normalin iki katını aşarak İsviçre'de yeni bir rekor kırdı.Eylül ayında ise 3 bin 500 metre yükseklikte bile kar örtüsü kayboldu ve normalde karla korunan buzul yüzeyleri doğrudan sıcak havaya maruz kaldı.Öte yandan buzulların erimesi, yaz aylarında ülkenin su ihtiyacının karşılanmasına geçici olarak katkı sağladı.Temmuz-eylül döneminde eriyen buzullardan yaklaşık 2.2 trilyon litre su açığa çıktı. Bu miktarın, İsviçre'deki hanelerin bir yılda tükettiği içme suyunun dört katından fazla olduğu belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/ikinci-ramsesin-tapinaginda-essiz-anlar-yilda-yalnizca-iki-kez-gerceklesiyor-1109803754.html
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i̇sviçre, buzulların erimesi, buzul, dağ, su, sıcaklık, küresel ısınma
i̇sviçre, buzulların erimesi, buzul, dağ, su, sıcaklık, küresel ısınma
İsviçre'de buzullar hızla yok oluyor: Beş yılda yüzde 20'si eridi
18:43 23.10.2026 (güncellendi: 18:44 23.10.2026)
İsviçre'de buzulların toplam hacmi son beş yılda yaklaşık yüzde 20 azaldı. Yalnızca 2026 yılında buzulların yüzde 5'inden fazlası erirken bazı bölgelerde buz tabakası 10 metre inceldi. Ülkedeki iki buzul ise tamamen yok oldu.
İsviçre'de buzulların erimesi hızlanırken 2026 yılı, ülkenin en fazla buz kaybettiği dönemlerden biri oldu. Azalan kar yağışı ve yaz aylarında etkili olan yüksek sıcaklıklar nedeniyle büyük buzullar ciddi ölçüde küçülürken bazı küçük buzullar tamamen ortadan kayboldu.
İsviçre Bilimler Akademisi (SCNAT) tarafından yayımlanan ve GLAMOS Buzul İzleme Ağı verilerine dayanan yıllık rapora göre, ülkedeki buzullar 2026'da toplam hacimlerinin yüzde 5'inden fazlasını kaybetti.
Buzulların kalınlığı ortalama 2.5 ila 4 metre azalırken bazı buzulların alt kesimlerinde kayıp 10 metreye ulaştı. Ülkenin en büyük buzulları arasında yer alan Rhone, Aletsch ve Clariden, 2026 yılında tarihlerindeki en şiddetli erimeyi yaşadı. Valais kantonundaki Bella Tola ve Glarus kantonundaki Griessfirn buzulları ise tamamen yok oldu.
Raporda, son beş yılda İsviçre'nin toplam buzul hacminin yaklaşık beşte birini kaybettiği belirtildi.
Aşırı sıcaklar erimeyi hızlandırdı
Araştırmacılara göre buzulların hızla küçülmesinde, 2025-2026 kışında kar yağışının son derece düşük olması ve yaz aylarında etkili olan uzun süreli sıcak hava koşulları belirleyici oldu.
Söz konusu kış dönemi, İsviçre'de ölçümlerin başladığı tarihten bu yana en az kar yağan 10 kıştan biri olarak kayıtlara geçti.
Yaz aylarında 76 gün boyunca 4 bin metrenin üzerindeki yüksekliklerde bile sıcaklık sıfır derecenin üzerine çıktı. Bu sayı, normalin iki katını aşarak İsviçre'de yeni bir rekor kırdı.
Eylül ayında ise 3 bin 500 metre yükseklikte bile kar örtüsü kayboldu ve normalde karla korunan buzul yüzeyleri doğrudan sıcak havaya maruz kaldı.
Öte yandan buzulların erimesi, yaz aylarında ülkenin su ihtiyacının karşılanmasına geçici olarak katkı sağladı.
Temmuz-eylül döneminde eriyen buzullardan yaklaşık 2.2 trilyon litre su açığa çıktı. Bu miktarın, İsviçre'deki hanelerin bir yılda tükettiği içme suyunun dört katından fazla olduğu belirtildi.