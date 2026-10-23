Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/son-dakika-haberleri-urdunde-kiliseye-silahli-saldiri-en-az-7-olu-1109804996.html
Ürdün'de kiliseye silahlı saldırı: En az 7 ölü
Ürdün'de kiliseye silahlı saldırı: En az 7 ölü
Sputnik Türkiye
Ürdün'ün Kerak vilayetinde bir kilisede düzenlenen silahlı saldırıda en az 7 kişi öldü. Ürdün Kamu Güvenliği Müdürlüğü, saldırının cenaze töreni sırasında... 23.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-23T16:34+0300
2026-10-23T16:34+0300
dünya
ak-47
kalaşnikof
kerak
ortadoğu
ürdün
silahlı saldırı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/17/1109804695_0:58:976:607_1920x0_80_0_0_6aabc48201e6e1d21bc82e10bf9c9a48.jpg
Ürdün hükümet sözcüsü Muhammed el-Momani, X hesabından yaptığı açıklamada, "Güvenlik güçleri, Kerak vilayetinde meydana gelen silahlı saldırı olayını takip ediyor" ifadelerini kullandı.Görgü tanıklarından biri, devlet televizyonu Al-Mamlaka'ya yaptığı açıklamada saldırganlardan birinin AK-47 tipi Kalaşnikof tüfek taşıdığını söyledi. Tanık, silah seslerinin birkaç dakika boyunca devam ettiğini aktardı.Bölgede nüfusun çoğu Hristiyanlardan oluşuyorSaldırı, Kerak'ın kuzeyindeki, nüfusunun çoğunluğunu Hristiyanların oluşturduğu Hmood kasabasında meydana geldi. Güvenlik güçleri, kimlikleri henüz açıklanmayan saldırganları yakalamak için operasyonlarını sürdürüyor.Ürdün makamlarından saldırının nedeni veya faillerin kimliği hakkında henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/dunya-capinda-siber-saldiri-alarmi-telefon-bilgisayar-ve-ev-aletleri-nasil-korunur-hangi-adimlari-1109790849.html
kerak
ürdün
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/17/1109804695_45:0:932:665_1920x0_80_0_0_1950c7b4c668031b02cd169020512287.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ak-47, kalaşnikof, kerak, ortadoğu, ürdün, silahlı saldırı
ak-47, kalaşnikof, kerak, ortadoğu, ürdün, silahlı saldırı

Ürdün'de kiliseye silahlı saldırı: En az 7 ölü

16:34 23.10.2026
Ürdün'de kiliseye silahlı saldırı
Ürdün'de kiliseye silahlı saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2026
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Ürdün'ün Kerak vilayetinde bir kilisede düzenlenen silahlı saldırıda en az 7 kişi öldü. Ürdün Kamu Güvenliği Müdürlüğü, saldırının cenaze töreni sırasında gerçekleştiğini ve kimlikleri henüz belirlenemeyen silahlı kişilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
Ürdün hükümet sözcüsü Muhammed el-Momani, X hesabından yaptığı açıklamada, "Güvenlik güçleri, Kerak vilayetinde meydana gelen silahlı saldırı olayını takip ediyor" ifadelerini kullandı.
Görgü tanıklarından biri, devlet televizyonu Al-Mamlaka'ya yaptığı açıklamada saldırganlardan birinin AK-47 tipi Kalaşnikof tüfek taşıdığını söyledi. Tanık, silah seslerinin birkaç dakika boyunca devam ettiğini aktardı.

Bölgede nüfusun çoğu Hristiyanlardan oluşuyor

Saldırı, Kerak'ın kuzeyindeki, nüfusunun çoğunluğunu Hristiyanların oluşturduğu Hmood kasabasında meydana geldi. Güvenlik güçleri, kimlikleri henüz açıklanmayan saldırganları yakalamak için operasyonlarını sürdürüyor.
Ürdün makamlarından saldırının nedeni veya faillerin kimliği hakkında henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.
PHP altyapısına saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2026
YAŞAM
Dünya çapında siber saldırı alarmı: Telefon, bilgisayar ve ev aletleri nasıl korunur? Hangi adımları izlemelisiniz?
13:07
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала