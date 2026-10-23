https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/son-dakika-haberleri-urdunde-kiliseye-silahli-saldiri-en-az-7-olu-1109804996.html
Ürdün'de kiliseye silahlı saldırı: En az 7 ölü
Ürdün'de kiliseye silahlı saldırı: En az 7 ölü
Sputnik Türkiye
Ürdün'ün Kerak vilayetinde bir kilisede düzenlenen silahlı saldırıda en az 7 kişi öldü. Ürdün Kamu Güvenliği Müdürlüğü, saldırının cenaze töreni sırasında... 23.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-23T16:34+0300
2026-10-23T16:34+0300
2026-10-23T16:34+0300
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ortadoğu
ürdün
silahlı saldırı
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Ürdün hükümet sözcüsü Muhammed el-Momani, X hesabından yaptığı açıklamada, "Güvenlik güçleri, Kerak vilayetinde meydana gelen silahlı saldırı olayını takip ediyor" ifadelerini kullandı.Görgü tanıklarından biri, devlet televizyonu Al-Mamlaka'ya yaptığı açıklamada saldırganlardan birinin AK-47 tipi Kalaşnikof tüfek taşıdığını söyledi. Tanık, silah seslerinin birkaç dakika boyunca devam ettiğini aktardı.Bölgede nüfusun çoğu Hristiyanlardan oluşuyorSaldırı, Kerak'ın kuzeyindeki, nüfusunun çoğunluğunu Hristiyanların oluşturduğu Hmood kasabasında meydana geldi. Güvenlik güçleri, kimlikleri henüz açıklanmayan saldırganları yakalamak için operasyonlarını sürdürüyor.Ürdün makamlarından saldırının nedeni veya faillerin kimliği hakkında henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/dunya-capinda-siber-saldiri-alarmi-telefon-bilgisayar-ve-ev-aletleri-nasil-korunur-hangi-adimlari-1109790849.html
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ak-47, kalaşnikof, kerak, ortadoğu, ürdün, silahlı saldırı
ak-47, kalaşnikof, kerak, ortadoğu, ürdün, silahlı saldırı
Ürdün'de kiliseye silahlı saldırı: En az 7 ölü
Ayrıntılar geliyor
Ürdün'ün Kerak vilayetinde bir kilisede düzenlenen silahlı saldırıda en az 7 kişi öldü. Ürdün Kamu Güvenliği Müdürlüğü, saldırının cenaze töreni sırasında gerçekleştiğini ve kimlikleri henüz belirlenemeyen silahlı kişilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
Ürdün hükümet sözcüsü Muhammed el-Momani, X hesabından yaptığı açıklamada, "Güvenlik güçleri, Kerak vilayetinde meydana gelen silahlı saldırı olayını takip ediyor" ifadelerini kullandı.
Görgü tanıklarından biri, devlet televizyonu Al-Mamlaka'ya yaptığı açıklamada saldırganlardan birinin AK-47 tipi Kalaşnikof tüfek taşıdığını söyledi. Tanık, silah seslerinin birkaç dakika boyunca devam ettiğini aktardı.
Bölgede nüfusun çoğu Hristiyanlardan oluşuyor
Saldırı, Kerak'ın kuzeyindeki, nüfusunun çoğunluğunu Hristiyanların oluşturduğu Hmood kasabasında meydana geldi. Güvenlik güçleri, kimlikleri henüz açıklanmayan saldırganları yakalamak için operasyonlarını sürdürüyor.
Ürdün makamlarından saldırının nedeni veya faillerin kimliği hakkında henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.