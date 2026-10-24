https://anlatilaninotesi.com.tr/20261024/peskov-rusya-ile-abd-arasinda-calisma-duzeyindeki-temaslar-suruyor-1109831867.html

Peskov: Rusya ile ABD arasında çalışma düzeyindeki temaslar sürüyor

Peskov: Rusya ile ABD arasında çalışma düzeyindeki temaslar sürüyor

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile ABD’nin çalışma düzeyindeki temaslarını sürdürdüğünü belirtti. 24.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-24T22:57+0300

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sputnik’e yaptığı açıklamada, “Amerikalılarla temaslar çalışma düzeyinde devam ediyor” dedi.Peskov daha önce, Herson bölgesindeki Alyoşki’de insani misyon yürütülmesine ilişkin mutabakatların ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yeni bir telefon görüşmesinin henüz gündemde olmadığını açıklamıştı.Peskov ayrıca, insani misyonun organizasyonunda koordinasyon rolünü ABD Başkanı’nın eşi Melania Trump’ın üstlendiğini belirtmişti.Dinyeper Nehri’nin sol kıyısında yer alan Alyoşki,Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kontrolündeki Herson kentinin karşısında bulunuyor. Ukrayna ordusunun faaliyetleri, bölgede ağır bir insani durumun ortaya çıkmasına yol açtı.Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, cuma günü yaptığı açıklamada, Alyoşki bölgesindeki insani operasyon nedeniyle Rus ordusunun 27 Ekim saat 04.00’ten itibaren Moskova saatiyle Herson istikametinde ateşi keseceğini ve “sessizlik rejimi” uygulayacağını duyurmuştu.Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Yana Lantratova ise misyonun önceliğinin bölgedeki sivillere insani yardım ulaştırmak olacağını ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261024/kiev-alyoskide-ateskesi-moskova-ile-es-zamanli-baslatacak-1109829726.html

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kremlin, dmitriy peskov, rusya, herson, ukrayna, donald trump, abd, melania trump