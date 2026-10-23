https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/abdnin-bm-daimi-temsilcisi-waltz-iranla-uzun-sureli-catismaya-haziriz-1109814334.html
ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Waltz: İran'la uzun süreli çatışmaya hazırız
ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Waltz: İran'la uzun süreli çatışmaya hazırız
Sputnik Türkiye
ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz, İran’a yönelik saldırılar, abluka ve ekonomik yaptırımlarla Tahran yönetimini taviz vermeye zorlamayı hedeflediklerini... 23.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-23T22:55+0300
2026-10-23T22:55+0300
2026-10-23T22:55+0300
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ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mike Waltz, İran’a yönelik baskı politikasının hedeflerine ulaşmasını umduklarını ancak sürecin uzaması ihtimalini de göz önünde bulundurduklarını açıkladı.İngiliz Financial Times gazetesine konuşan Waltz, ABD’nin İran’a yönelik saldırıları, uyguladığı abluka ve ekonomik yaptırımlarla Tahran yönetimini taviz vermeye zorlamayı amaçladığını belirten Waltz, buna rağmen uzun süreli bir çatışma ihtimaline karşı hazırlıklı olduklarını vurguladı.Olası senaryolar hakkında kesin değerlendirmelerde bulunmak istemediğini ifade eden Waltz, “Varsayımlar üzerinden konuşmayacağım. Temennimiz, İran'ın o zamandan önce anlamlı bir şekilde müzakere masasına dönmesi.” dedi.ABD, BM barış gücü misyonlarında reform istiyorWaltz, ABD’nin Birleşmiş Milletler kuruluşlarına sağladığı finansmanı azaltarak gerekli gördükleri reformları gerçekleştirmeyi amaçladıklarını da açıkladı.Bazı BM barış gücü misyonlarının yıllardır devam ettiğine ve yıllık maliyetlerinin 1 milyar dolara kadar ulaşabildiğine dikkat çeken Waltz, bu operasyonların çatışmaları sona erdirmek yerine mevcut durumu sürdürdüğünü savundu.BM Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) hakkında da değerlendirmelerde bulunan Waltz, misyonun mevcut yapısıyla devam etmesine karşı olduklarını belirterek, “Mevcut yapısıyla devam etmeyeceğini, daha doğrusu devam etmemesi gerektiğini düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.Waltz ayrıca ABD’nin gelecekte kurulabilecek farklı bir barış gücü misyonuna ilişkin Fransa, İsrail ve Lübnan ile görüşmeler yürüttüğünü bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/trump-abdnin-hafta-sonu-irana-saldiri-ihtimali-hakkinda-bilgim-yok-1109813347.html
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abd, mike waltz, unifil, i̇ran
abd, mike waltz, unifil, i̇ran
ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Waltz: İran'la uzun süreli çatışmaya hazırız
ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz, İran’a yönelik saldırılar, abluka ve ekonomik yaptırımlarla Tahran yönetimini taviz vermeye zorlamayı hedeflediklerini belirtti. Waltz, nükleer program ve Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiğine ilişkin sorunların devam etmesi ihtimaline karşı uzun süreli bir çatışmaya hazır olduklarını söyledi.
ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mike Waltz, İran’a yönelik baskı politikasının hedeflerine ulaşmasını umduklarını ancak sürecin uzaması ihtimalini de göz önünde bulundurduklarını açıkladı.
İngiliz Financial Times gazetesine konuşan Waltz, ABD’nin İran’a yönelik saldırıları, uyguladığı abluka ve ekonomik yaptırımlarla Tahran yönetimini taviz vermeye zorlamayı amaçladığını belirten Waltz, buna rağmen uzun süreli bir çatışma ihtimaline karşı hazırlıklı olduklarını vurguladı.
Olası senaryolar hakkında kesin değerlendirmelerde bulunmak istemediğini ifade eden Waltz, “Varsayımlar üzerinden konuşmayacağım. Temennimiz, İran'ın o zamandan önce anlamlı bir şekilde müzakere masasına dönmesi.” dedi.
ABD, BM barış gücü misyonlarında reform istiyor
Waltz, ABD’nin Birleşmiş Milletler kuruluşlarına sağladığı finansmanı azaltarak gerekli gördükleri reformları gerçekleştirmeyi amaçladıklarını da açıkladı.
Bazı BM barış gücü misyonlarının yıllardır devam ettiğine ve yıllık maliyetlerinin 1 milyar dolara kadar ulaşabildiğine dikkat çeken Waltz, bu operasyonların çatışmaları sona erdirmek yerine mevcut durumu sürdürdüğünü savundu.
BM Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) hakkında da değerlendirmelerde bulunan Waltz, misyonun mevcut yapısıyla devam etmesine karşı olduklarını belirterek, “Mevcut yapısıyla devam etmeyeceğini, daha doğrusu devam etmemesi gerektiğini düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.
Waltz ayrıca ABD’nin gelecekte kurulabilecek farklı bir barış gücü misyonuna ilişkin Fransa, İsrail ve Lübnan ile görüşmeler yürüttüğünü bildirdi.