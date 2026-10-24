https://anlatilaninotesi.com.tr/20261024/mustafa-sandalin-esi-ve-kayinpederinin-3-milyar-liralik-fon-kri-gundemde-parayi-iade-etmek-1109818975.html

Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup ve kayınpederinin 3 milyar liralık fon kârı gündemde: Parayı iade etmek istiyorlar

Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup ve kayınpederinin 3 milyar liralık fon kârı gündemde: Parayı iade etmek istiyorlar

Sputnik Türkiye

Soruşturma dosyasına göre Melis Sütşurup Sandal, 2026'da TERA TLY fonundan 2 milyar 355 milyon TL, babası Cihan Sütşurup ise 639 milyon TL kâr elde etti. Yurt... 24.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-24T10:04+0300

2026-10-24T10:04+0300

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Soruşturma dosyasına giren resmi veriler ve hesap tablosuna göre Melis Sütşurup Sandal, 2026 yılında TERA'nın TLY fonuna 13 milyar 673 milyon TL yatırdı.Sabah'ın haberine göre, aynı yıl hesaplarından gerçekleşen toplam fon çıkışı 15 milyar 793 milyon TL olarak kaydedildi.Sandal'ın yalnızca bu fondan elde ettiği kâr 2 milyar 355 milyon 287 bin TL oldu. Bu tutarla Sandal, 2026 yılı gerçek kişiler kâr sıralamasında birinci sırada yer aldı.Resmi kayıtlarda, 16 Eylül 2026 itibarıyla Sandal'ın fon bünyesinde 249 milyon 992 bin TL bakiyesinin bulunduğu belirtildi.Cihan Sütşurup 639 milyon lira kâr elde ettiAynı fon işlemlerinde Melis Sütşurup Sandal'ın babası Cihan Sütşurup'un hesap hareketleri de dikkat çekti.Soruşturma dosyasındaki verilere göre Cihan Sütşurup, 2026 yılı boyunca TERA TLY fonuna 3 milyar 707 milyon TL yatırdı.Sütşurup, fondan elde ettiği 639 milyon 402 bin 912 TL kârla, gerçek kişiler kâr sıralamasında altıncı sırada yer aldı.16 Eylül 2026 tarihi itibarıyla hesabında kalan bakiyenin ise 72 milyon 757 bin TL olduğu kayıtlara geçti.Baba ve kızın avukatlarından başvuruMelis Sütşurup Sandal ve Cihan Sütşurup'un, TERA fonundan toplam 2 milyar 994 milyon lira kâr elde ettikten sonra yurt dışına çıktıkları belirtildi.Soruşturma kapsamında aranan baba ile kızının avukatları, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulundu.Avukatlar, Sütşurup ailesinin şu talebini iletti:"Fondan kazandığımız parayı iade etmek istiyoruz"Başsavcılık avukatları TMSF'ye yönlendirdiİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, iade talebinin ardından ailenin avukatlarını idari ve finansal işlemler için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) yönlendirdi.Fon kazançlarının iadesine ilişkin sürecin nasıl ilerleyeceği ve iade edilecek tutarların ne kadar olacağı henüz netleşmedi.

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mustafa sandal, fon, melis sütşurup sandal , tmsf