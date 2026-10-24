https://anlatilaninotesi.com.tr/20261024/suc-orgutu-davasinda-coskun-necati-arabaciya-15-yil-6-ay-hapis-1109826436.html

Suç örgütü davasında Coşkun Necati Arabacı'ya 15 yıl 6 ay hapis

Suç örgütü davasında Coşkun Necati Arabacı'ya 15 yıl 6 ay hapis

Sputnik Türkiye

İzmir'de organize suç örgütü elebaşı Coşkun Necati Arabacı, 15 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. 24.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-24T16:59+0300

2026-10-24T16:59+0300

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coşkun necati arabacı

i̇zmir

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İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 22 Ekim'de yapılan karar duruşmasında Coşkun Necati Arabacı'ya 'suç işlemek amacıyla örgüt kurup yönetmek' suçundan 6 yıl, 2 ayrı mağdura karşı 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte liderlik kapsamında kasten yaralama' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.Mahkeme heyeti, Arabacı'yı iki ayrı 'kasten silahla yaralama eyleminde suç işlemek amacıyla kurulan örgüte liderlik kapsamında ruhsatsız ateşli silah taşıma' suçundan da 2 yıl hapis cezasına çarptırdı.Sanık Arabacı hakkındaki diğer suçlamalardan ise beraat etti.Organize suç örgütü elebaşı Coşkun Necati Arabacı'nın, 5 Ekim 2025'te Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan Adnan Menderes Havalimanı'na geldiği tespit edilmiş, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Arabacı, nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261024/unlu-sarkici-nev-hayatini-kaybetti-1109825236.html

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