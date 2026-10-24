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Suç örgütü davasında Coşkun Necati Arabacı'ya 15 yıl 6 ay hapis
Suç örgütü davasında Coşkun Necati Arabacı'ya 15 yıl 6 ay hapis
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İzmir'de organize suç örgütü elebaşı Coşkun Necati Arabacı, 15 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. 24.10.2026, Sputnik Türkiye
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İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 22 Ekim'de yapılan karar duruşmasında Coşkun Necati Arabacı'ya 'suç işlemek amacıyla örgüt kurup yönetmek' suçundan 6 yıl, 2 ayrı mağdura karşı 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte liderlik kapsamında kasten yaralama' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.Mahkeme heyeti, Arabacı'yı iki ayrı 'kasten silahla yaralama eyleminde suç işlemek amacıyla kurulan örgüte liderlik kapsamında ruhsatsız ateşli silah taşıma' suçundan da 2 yıl hapis cezasına çarptırdı.Sanık Arabacı hakkındaki diğer suçlamalardan ise beraat etti.Organize suç örgütü elebaşı Coşkun Necati Arabacı'nın, 5 Ekim 2025'te Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan Adnan Menderes Havalimanı'na geldiği tespit edilmiş, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Arabacı, nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.
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türkiye, coşkun necati arabacı, i̇zmir
türkiye, coşkun necati arabacı, i̇zmir

Suç örgütü davasında Coşkun Necati Arabacı'ya 15 yıl 6 ay hapis

16:59 24.10.2026
© Fotoğraf : Necati Arabacı sosyal medyaNecati Arabacı
Necati Arabacı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2026
© Fotoğraf : Necati Arabacı sosyal medya
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İzmir'de organize suç örgütü elebaşı Coşkun Necati Arabacı, 15 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 22 Ekim'de yapılan karar duruşmasında Coşkun Necati Arabacı'ya 'suç işlemek amacıyla örgüt kurup yönetmek' suçundan 6 yıl, 2 ayrı mağdura karşı 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte liderlik kapsamında kasten yaralama' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Mahkeme heyeti, Arabacı'yı iki ayrı 'kasten silahla yaralama eyleminde suç işlemek amacıyla kurulan örgüte liderlik kapsamında ruhsatsız ateşli silah taşıma' suçundan da 2 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Sanık Arabacı hakkındaki diğer suçlamalardan ise beraat etti.
Organize suç örgütü elebaşı Coşkun Necati Arabacı'nın, 5 Ekim 2025'te Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan Adnan Menderes Havalimanı'na geldiği tespit edilmiş, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Arabacı, nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.
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