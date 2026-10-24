Siyaset Bilimci Siracusa, dizel anlaşması iddialarını değerlendirdi: 'Yapabilecekleri en fazla şey gürültü koparmak'

Demokratlar ara seçimleri kazansa bile, ki Temsilciler Meclisi'ni en azından kazanma olasılıkları oldukça yüksek, soruşturmalar veya şirketler üzerindeki baskı yoluyla Rusya menşeli motorin ithalatını durdurabileceklerine ya da önemli ölçüde sınırlandırabileceklerine inanmak gerçekçi değildir. Bunun iki nedeni vardır: Birincisi, Temsilciler Meclisi'nin denetim ve soruşturma yetkileri, Başkan Trump'ın başkanlık kararnamelerini geçersiz kılamaz. İkincisi ise Başkan yakın zamanda görevden ayrılmayacaktır. Yapabilecekleri en fazla şey gürültü koparmak, oturumlar düzenlemek ve şirket yöneticilerini sindirmeye çalışmaktır. Ancak bu bir politika değil, siyasi bir gösteridir. Sonuçta fırtınaya göğüs gerip germemeye ya da baskıya boyun eğip eğmemeye şirketlerin kendileri karar verecektir.