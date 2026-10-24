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Siyaset Bilimci Siracusa, dizel anlaşması iddialarını değerlendirdi: 'Yapabilecekleri en fazla şey gürültü koparmak'
Siyaset Bilimci Siracusa, dizel anlaşması iddialarını değerlendirdi: 'Yapabilecekleri en fazla şey gürültü koparmak'
Sputnik Türkiye
Siyaset Bilimci Siracusa, 'yapabilecekleri en fazla şey gürültü koparmak' diyerek soruşturmaların ithalatı durdurmasının gerçekçi olmadığını dile getirerek... 24.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-24T20:55+0300
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki anlaşma doğrultusunda Rus dizel yakıtı taşıyan ilk üç tanker yola çıktığı bildirilmişti. Ancak medyada yer alan birtakım iddialara göre Kongre'nin bu anlaşmanın geri kalan kısmını engelleyebileceği öne sürülmüştü.'Yapabilecekleri en fazla şey gürültü koparmak'Avustralya'daki Curtin Üniversitesi 'Küresel Gelecek' Bölüm Dekanı ve Siyaset Bilimci Prof. Joe Siracusa, Rus dizel yakıtı anlaşmasına yönelik olası ABD Senatosu soruşturması iddialarına ilişkin Sputnik'e konuştu.Demokratların ara seçimleri kazanması ihtimaline ilişkin bir soruya yanıt veren Siracusa, şu cümleleri kaydetti:'Demokratlar Kansas'taki çiftçiyi düşünmüyorlar'Demokratların sert konuşabileceğini ancak ortalık yatıştığında, seçim sonuçlarının belirleyici olabileceği eyaletlerde kırsal kesimdeki seçmenleri kendilerinden uzaklaştırmanın kaybettirecek bir tercih olduğunun da farkında olduklarını dile getiren Siracusa, işin ironik yanının bu anlaşmaya karşı çıkmalarının, önemsediklerini iddia ettikleri insanlara zarar verebilecek olması olduğunu vurguladı.Siracusa açıklamasını şu cümleler ile sonlandırdı:
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Siyaset Bilimci Siracusa, dizel anlaşması iddialarını değerlendirdi: 'Yapabilecekleri en fazla şey gürültü koparmak'
Siyaset Bilimci Siracusa, 'yapabilecekleri en fazla şey gürültü koparmak' diyerek soruşturmaların ithalatı durdurmasının gerçekçi olmadığını dile getirerek Demokratların Trump’a karşı siyasi puan kazanma uğruna Amerikalı çiftçilerin ihtiyaçlarını ikinci plana attığının altını çizdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki anlaşma doğrultusunda Rus dizel yakıtı taşıyan ilk üç tanker yola çıktığı bildirilmişti. Ancak medyada yer alan birtakım iddialara göre Kongre'nin bu anlaşmanın geri kalan kısmını engelleyebileceği öne sürülmüştü.
'Yapabilecekleri en fazla şey gürültü koparmak'
Avustralya'daki Curtin Üniversitesi 'Küresel Gelecek' Bölüm Dekanı ve Siyaset Bilimci Prof. Joe Siracusa, Rus dizel yakıtı anlaşmasına yönelik olası ABD Senatosu soruşturması iddialarına ilişkin Sputnik'e konuştu.
Demokratların ara seçimleri kazanması ihtimaline ilişkin bir soruya yanıt veren Siracusa, şu cümleleri kaydetti:
Demokratlar ara seçimleri kazansa bile, ki Temsilciler Meclisi'ni en azından kazanma olasılıkları oldukça yüksek, soruşturmalar veya şirketler üzerindeki baskı yoluyla Rusya menşeli motorin ithalatını durdurabileceklerine ya da önemli ölçüde sınırlandırabileceklerine inanmak gerçekçi değildir. Bunun iki nedeni vardır: Birincisi, Temsilciler Meclisi'nin denetim ve soruşturma yetkileri, Başkan Trump'ın başkanlık kararnamelerini geçersiz kılamaz. İkincisi ise Başkan yakın zamanda görevden ayrılmayacaktır. Yapabilecekleri en fazla şey gürültü koparmak, oturumlar düzenlemek ve şirket yöneticilerini sindirmeye çalışmaktır. Ancak bu bir politika değil, siyasi bir gösteridir. Sonuçta fırtınaya göğüs gerip germemeye ya da baskıya boyun eğip eğmemeye şirketlerin kendileri karar verecektir.
'Demokratlar Kansas'taki çiftçiyi düşünmüyorlar'
Demokratların sert konuşabileceğini ancak ortalık yatıştığında, seçim sonuçlarının belirleyici olabileceği eyaletlerde kırsal kesimdeki seçmenleri kendilerinden uzaklaştırmanın kaybettirecek bir tercih olduğunun da farkında olduklarını dile getiren Siracusa, işin ironik yanının bu anlaşmaya karşı çıkmalarının, önemsediklerini iddia ettikleri insanlara zarar verebilecek olması olduğunu vurguladı.
Siracusa açıklamasını şu cümleler ile sonlandırdı:
Yine de Demokratlar, küçük ama önemli bir ölçüde, hasat mevsiminin en yoğun döneminde Ukrayna'nın çıkarlarını ve Rusya karşıtı propagandayı Amerikalı çiftçilerin ihtiyaçlarının önüne koymaktadır. Trump-Putin anlaşmasına karşı çıkmaları basitçe ifade etmek gerekirse, siyasi nedenlere dayanmaktadır. Kansas'taki çiftçiyi düşünmüyorlar. Onların kaygısı anlatı, ara seçimler ve Trump'a karşı siyasi puan kazanmaktır. Çiftçi bu karşılıklı ateşin arasında kalırsa da öyle olsun Washington'da siyaset yapmanın bedeli budur.