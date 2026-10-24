ABD'li analist Lazere: Demokratlar, Ukrayna'nın çıkarlarını ABD'li çiftçilerin cebinden üstün tutuyor

Demokratların gerçekten geri adım atıp atmayacakları belirsiz. Etkilenen seçim bölgelerinden ciddi bir tepki gelirse muhtemelen geri çekileceklerdir. Ancak tekrar belirtmek gerekirse, bunu değerlendirmek için henüz çok erken.

Bununla birlikte, anlaşılması gereken önemli bir nokta var: Bu yola girerlerse çiftçileri etkileyecekler ve onlara ağır bir darbe vuracaklar. Çünkü Rus dizel yakıtı ithalatçılarına yönelik soruşturmalar ve denetim tedbirleri, şirketlerin arzı azaltmasına yol açacak. Bu da yakıt fiyatlarının yeniden yükselmesi anlamına geliyor.

Orta Batı’daki çiftçiler, hem dizel yakıt hem de gübre için İran’la savaş başlamadan önce ödediklerinin iki katını ödüyor. Hasat mevsiminin ortasında bu durum özellikle can yakıyor: Tarım makineleri dizel yakıtla çalışıyor ve galon başına fiyata eklenen her kuruş, çiftçilerin kazancını doğrudan etkiliyor.

Dolayısıyla Demokratlar geri adım atmazsa Trump’a yönelik siyasi bir saldırının bedelini sıradan Amerikalı çiftçiler ödeyecek. Oysa herhangi bir siyasi partinin öncelikleri arasında yer alması gerektiği düşünülebilecek kesim de tam olarak bu insanlar.