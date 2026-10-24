https://anlatilaninotesi.com.tr/20261024/abdli-analist-lazere-demokratlar-ukraynanin-cikarlarini-abdli-ciftcilerin-cebinden-ustun-tutuyor-1109827078.html
ABD'li analist Lazere: Demokratlar, Ukrayna'nın çıkarlarını ABD'li çiftçilerin cebinden üstün tutuyor
ABD'li analist Lazere: Demokratlar, Ukrayna'nın çıkarlarını ABD'li çiftçilerin cebinden üstün tutuyor
Sputnik Türkiye
Rus dizel yakıtı anlaşmasına yönelik olası ABD Senatosu soruşturması tartışma yarattı. Rus analist Drobnitskiy ve ABD’li analist Dan Lazare, soruşturma... 24.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-24T18:01+0300
2026-10-24T18:01+0300
2026-10-24T18:05+0300
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki anlaşma doğrultusunda Rus dizel yakıtı taşıyan ilk üç tanker yola çıktığı bildirilmişti. Ancak medyada yer alan birtakım iddialara göre Kongre'nin bu anlaşmanın geri kalan kısmını engelleyebileceği öne sürüldü.'Trump’ı taviz vermeye ve bir anlaşmaya varmaya zorlamak için kullanabileceklerini umuyorlar'ABD’li anayasa tarihçisi ve siyasi analist Dan Lazare de olası yaptırım ve denetim tehdidi iddialarına ilişkin konuştu.Demokratların ara seçimleri kazanması halinde soruşturmalar ve şirketler üzerinde baskı yoluyla Rus dizel yakıtı ithalatını durdurmaları konusunu değerlendiren Lazere, şu cümleleri kaydetti:'Bedelini sıradan Amerikalı çiftçiler ödeyecek'Söz konusu yaptırım iddiasının çiftçileri etkileyebileceği konusuna da değinen Lazere, "Bunun ne tür bir etki yaratacağını söylemek için henüz çok erken. Ancak ithalatçıları bu tür anlaşmalardan çekilmeye zorlamayı başarırlarsa etkisi önemli olabilir. Yine de böyle bir durum gerçekleşmeden önce çok sayıda hukuki mücadele ve siyasi manevra yaşanacaktır" dedi.Lazere konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:'Kısa süreli bir rahatlama sağlanacak'Rus dizel yakıtı sevkiyatının ABD'deki dizel fiyatları üzerindeki baskıyı hafifletebileceğine işaret eden Lazere, "Büyük olasılıkla dizel yakıt fiyatları üzerindeki baskıyı hafifletecekler. Ancak genel petrol fiyatları, Hürmüz Boğazı’ndaki askerî gelişmeler ve benzeri başka etkenler de rol oynuyor" dedi.Söz konusu miktarların ABD'ye ulaşsa bile çiftçiler için kurtuluş olmayacağını vurgulayan Lazere, kısa süreli bir rahatlama sağlanacağını dile getirdi.Lazere konuşmasında şu cümleleri kaydetti:'Demokratlar, Ukrayna'nın çıkarlarını ABD'li çiftçilerin cebinden üstün tutuyor'"Demokratlar, hasat mevsiminin en yoğun döneminde Ukrayna’nın çıkarlarını ve Rusya karşıtı gündemi Amerikalı çiftçilerin cebinden daha üstün tutmuş olmuyor mu?" şeklindeki soruya da yanıt veren Lazere, "Demokratlar açıkça böyle yapıyor. Ancak Trump’ı vatansever olmamakla suçlamanın, aksi durumda kaybedeceklerinden daha fazla siyasi destek sağlayacağını umuyorlar" dedi.Sputnik'e yaptığı açıklamayı Lazere, şu cümleler ile tamamladı:'Soruşturma tehdidi şirketleri ve tüketicileri vurabilir'Rus siyasi analist Dmitriy Drobnitskiy, Sputnik’e yaptığı açıklamada bu değerlendirmede bulundu.Drobnitskiy yaptığı açıklamada, ABD’de ara seçimlerin Demokratlara Kongre’nin kontrolünü kazandırması durumunda Senato Demokratlarının Rusya ile yapılan dizel yakıt anlaşmasını soruşturmayı planladıklarına ilişkin haberleri değerlendirerek, 2022 tarihli 'Rus Petrolü İthalatını Sona Erdirme Yasası' konusunda bir yasanın çıkarılabileceğini veya yakın zamanda yasalaşan Graham Yasası kapsamında adımlar atılabileceğini dile getirdi.Drobnitskiy cezai yaptırımlar ve düzenleyici tedbirler uygulanması tehdidinin şirketleri hedef alacağını, ABD’li çiftçilerin ve tüketicilerin ise rekor düzeydeki yakıt fiyatlarını ödemek zorunda kalacağının da altını çizdi.
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abd, donald trump, ukrayna, senato, rusya, demokratlar, sputnik, i̇ran, dizel, dizel yakıt, vladimir putin
abd, donald trump, ukrayna, senato, rusya, demokratlar, sputnik, i̇ran, dizel, dizel yakıt, vladimir putin
ABD'li analist Lazere: Demokratlar, Ukrayna'nın çıkarlarını ABD'li çiftçilerin cebinden üstün tutuyor
18:01 24.10.2026 (güncellendi: 18:05 24.10.2026)
Rus dizel yakıtı anlaşmasına yönelik olası ABD Senatosu soruşturması tartışma yarattı. Rus analist Drobnitskiy ve ABD’li analist Dan Lazare, soruşturma baskısının şirketleri sevkiyatları azaltmaya itebileceğini, bunun da yakıt fiyatlarını yükselterek özellikle hasat dönemindeki Amerikalı çiftçileri olumsuz etkileyebileceğini belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki anlaşma doğrultusunda Rus dizel yakıtı taşıyan ilk üç tanker yola çıktığı bildirilmişti. Ancak medyada yer alan birtakım iddialara göre Kongre'nin bu anlaşmanın geri kalan kısmını engelleyebileceği öne sürüldü.
'Trump’ı taviz vermeye ve bir anlaşmaya varmaya zorlamak için kullanabileceklerini umuyorlar'
ABD’li anayasa tarihçisi ve siyasi analist Dan Lazare de olası yaptırım ve denetim tehdidi iddialarına ilişkin konuştu.
Demokratların ara seçimleri kazanması halinde soruşturmalar ve şirketler üzerinde baskı yoluyla Rus dizel yakıtı ithalatını durdurmaları konusunu değerlendiren Lazere, şu cümleleri kaydetti:
Demokratlar, Kongrenin iki kanadından herhangi birinin kontrolünü ele geçirirse Trump’ı her fırsatta zor durumda bırakmak için kayda değer bir güce sahip olacaklar. Dizel yakıt ithalatçılarına celp gönderilmesi, başvuracakları önemli yöntemlerden biri olacak. Bu, manşetlere taşınacak ve büyük tartışmalara yol açacak ancak bunun dışında pek bir sonuç doğurmayacak. Bununla birlikte Demokratlar, bu tür baskıları Trump’ı taviz vermeye ve bir anlaşmaya varmaya zorlamak için kullanabileceklerini umuyorlar.
'Bedelini sıradan Amerikalı çiftçiler ödeyecek'
Söz konusu yaptırım iddiasının çiftçileri etkileyebileceği konusuna da değinen Lazere, "Bunun ne tür bir etki yaratacağını söylemek için henüz çok erken. Ancak ithalatçıları bu tür anlaşmalardan çekilmeye zorlamayı başarırlarsa etkisi önemli olabilir. Yine de böyle bir durum gerçekleşmeden önce çok sayıda hukuki mücadele ve siyasi manevra yaşanacaktır" dedi.
Lazere konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:
Demokratların gerçekten geri adım atıp atmayacakları belirsiz. Etkilenen seçim bölgelerinden ciddi bir tepki gelirse muhtemelen geri çekileceklerdir. Ancak tekrar belirtmek gerekirse, bunu değerlendirmek için henüz çok erken.
Bununla birlikte, anlaşılması gereken önemli bir nokta var: Bu yola girerlerse çiftçileri etkileyecekler ve onlara ağır bir darbe vuracaklar. Çünkü Rus dizel yakıtı ithalatçılarına yönelik soruşturmalar ve denetim tedbirleri, şirketlerin arzı azaltmasına yol açacak. Bu da yakıt fiyatlarının yeniden yükselmesi anlamına geliyor.
Orta Batı’daki çiftçiler, hem dizel yakıt hem de gübre için İran’la savaş başlamadan önce ödediklerinin iki katını ödüyor. Hasat mevsiminin ortasında bu durum özellikle can yakıyor: Tarım makineleri dizel yakıtla çalışıyor ve galon başına fiyata eklenen her kuruş, çiftçilerin kazancını doğrudan etkiliyor.
Dolayısıyla Demokratlar geri adım atmazsa Trump’a yönelik siyasi bir saldırının bedelini sıradan Amerikalı çiftçiler ödeyecek. Oysa herhangi bir siyasi partinin öncelikleri arasında yer alması gerektiği düşünülebilecek kesim de tam olarak bu insanlar.
'Kısa süreli bir rahatlama sağlanacak'
Rus dizel yakıtı sevkiyatının ABD'deki dizel fiyatları üzerindeki baskıyı hafifletebileceğine işaret eden Lazere, "Büyük olasılıkla dizel yakıt fiyatları üzerindeki baskıyı hafifletecekler. Ancak genel petrol fiyatları, Hürmüz Boğazı’ndaki askerî gelişmeler ve benzeri başka etkenler de rol oynuyor" dedi.
Söz konusu miktarların ABD'ye ulaşsa bile çiftçiler için kurtuluş olmayacağını vurgulayan Lazere, kısa süreli bir rahatlama sağlanacağını dile getirdi.
Lazere konuşmasında şu cümleleri kaydetti:
Bu sevkiyatlar bazı eyaletlerde fiyatları bir miktar düşürebilir ancak küresel ölçekteki durumu tersine çeviremez. Bununla birlikte, şu anda hasat mevsiminin ortasında her galonun hesabını yapan bir çiftçi için küçük bir fiyat düşüşü bile önemlidir. Ancak bu sevkiyatlar durursa veya vaat edilenden daha az yakıt gelirse fiyatlar yeniden yavaş yavaş yükselecektir. Dolayısıyla bu, sorunun çözümü değil; üstelik her an sona erebilecek geçici bir rahatlamadan ibaret.
'Demokratlar, Ukrayna'nın çıkarlarını ABD'li çiftçilerin cebinden üstün tutuyor'
"Demokratlar, hasat mevsiminin en yoğun döneminde Ukrayna’nın çıkarlarını ve Rusya karşıtı gündemi Amerikalı çiftçilerin cebinden daha üstün tutmuş olmuyor mu?" şeklindeki soruya da yanıt veren Lazere, "Demokratlar açıkça böyle yapıyor. Ancak Trump’ı vatansever olmamakla suçlamanın, aksi durumda kaybedeceklerinden daha fazla siyasi destek sağlayacağını umuyorlar" dedi.
Sputnik'e yaptığı açıklamayı Lazere, şu cümleler ile tamamladı:
Şu nokta önemli: Çiftçiler zaten bunun bedelini ödüyor. Eylül ayında dizel yakıtın galon fiyatı rekor düzeyde 6.50 dolara ulaştı. ABD Tarım Bakanlığı, hasadın devam edebilmesini sağlamak için acil yakıt desteği kapsamında 8 milyar doları hızla devreye sokmak zorunda kaldı.
Öte yandan, şimdi Rus dizel yakıtı anlaşmasını soruşturmak isteyen Demokratların ta kendisi, aylardır Ukrayna’ya daha fazla fon sağlanması için baskı yapan taraf. Temsilciler Meclisi'nden geçen bir tasarıda Kiev’e 8 milyar dolarlık kredi verilmesi öngörülüyordu.
Dolayısıyla evet, Demokratlar Rusya karşısında sert bir tutum sergilemenin, Iowa’daki çiftçilerin cebine vereceği zarardan daha fazla siyasi destek sağlayacağını hesaplıyorlar. Bu hesabın işe yarayıp yaramayacağı ise ayrı bir mesele. Ancak her durumda faturayı ödeyenler çiftçiler olacak.
'Soruşturma tehdidi şirketleri ve tüketicileri vurabilir'
Rus siyasi analist Dmitriy Drobnitskiy, Sputnik’e yaptığı açıklamada bu değerlendirmede bulundu.
Drobnitskiy yaptığı açıklamada, ABD’de ara seçimlerin Demokratlara Kongre’nin kontrolünü kazandırması durumunda Senato Demokratlarının Rusya ile yapılan dizel yakıt anlaşmasını soruşturmayı planladıklarına ilişkin haberleri değerlendirerek, 2022 tarihli 'Rus Petrolü İthalatını Sona Erdirme Yasası' konusunda bir yasanın çıkarılabileceğini veya yakın zamanda yasalaşan Graham Yasası kapsamında adımlar atılabileceğini dile getirdi.
Drobnitskiy cezai yaptırımlar ve düzenleyici tedbirler uygulanması tehdidinin şirketleri hedef alacağını, ABD’li çiftçilerin ve tüketicilerin ise rekor düzeydeki yakıt fiyatlarını ödemek zorunda kalacağının da altını çizdi.