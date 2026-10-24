https://anlatilaninotesi.com.tr/20261024/rusya-operasyona-devam-ediyor-rus-hava-savunmasi-4-neptun-fuzesi-ve-1297-iha-onledi-1109821324.html

Rusya operasyona devam ediyor: Rus hava savunması 4 Neptun füzesi ve 1.297 İHA önledi

Rusya operasyona devam ediyor: Rus hava savunması 4 Neptun füzesi ve 1.297 İHA önledi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin özel askeri operasyon kapsamında ilerleyişini sürdürerek taktik konumlarını güçlendirmeye, daha avantajlı... 24.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-24T13:04+0300

2026-10-24T13:04+0300

2026-10-24T13:04+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

rusya savunma bakanlığı

rus silahlı kuvvetleri

ukrayna

donbass

özel askeri harekat

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekat bölgesinde son bir günde yaşanan gelişmelere ilişkin güncel bilgileri paylaştı.Rus Silahlı Kuvvetleri’nin özel askeri operasyon kapsamında ilerleyişini sürdürerek taktik konumlarını güçlendirmeye, daha avantajlı mevzileri ele geçirmeye devam ettiği kaydedilen açıklamaya göre, Rus güçleri son 24 saat içinde 1.190 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca son bir günde Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 17 zırhlı savaş aracı imha edildi.Rus ordusu kara ve deniz tabanlı yüksek hassasiyetli silahlar ve uzun menzilli insansız hava araçları (İHA) ile Ukrayna ordusu tarafından kullanılan enerji ve ulaşım altyapı tesislerini vurdu.Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusu tarafından ateşlenen bir hava tabanlı SCALP füzesi, 4 uzun menzilli Neptun füzesi ve 1.297 uçak tipi İHA önledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/rusya-silahli-kuvvetleri-kupyansk-rus-ordusunun-kontrolunde-1101837734.html

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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna, donbass, özel askeri harekat