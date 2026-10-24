https://anlatilaninotesi.com.tr/20261024/rusya-operasyona-devam-ediyor-rus-hava-savunmasi-4-neptun-fuzesi-ve-1297-iha-onledi-1109821324.html
Rusya operasyona devam ediyor: Rus hava savunması 4 Neptun füzesi ve 1.297 İHA önledi
Rusya operasyona devam ediyor: Rus hava savunması 4 Neptun füzesi ve 1.297 İHA önledi
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin özel askeri operasyon kapsamında ilerleyişini sürdürerek taktik konumlarını güçlendirmeye, daha avantajlı... 24.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-24T13:04+0300
2026-10-24T13:04+0300
2026-10-24T13:04+0300
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rusya savunma bakanlığı
rus silahlı kuvvetleri
ukrayna
donbass
özel askeri harekat
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekat bölgesinde son bir günde yaşanan gelişmelere ilişkin güncel bilgileri paylaştı.Rus Silahlı Kuvvetleri’nin özel askeri operasyon kapsamında ilerleyişini sürdürerek taktik konumlarını güçlendirmeye, daha avantajlı mevzileri ele geçirmeye devam ettiği kaydedilen açıklamaya göre, Rus güçleri son 24 saat içinde 1.190 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca son bir günde Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 17 zırhlı savaş aracı imha edildi.Rus ordusu kara ve deniz tabanlı yüksek hassasiyetli silahlar ve uzun menzilli insansız hava araçları (İHA) ile Ukrayna ordusu tarafından kullanılan enerji ve ulaşım altyapı tesislerini vurdu.Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusu tarafından ateşlenen bir hava tabanlı SCALP füzesi, 4 uzun menzilli Neptun füzesi ve 1.297 uçak tipi İHA önledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/rusya-silahli-kuvvetleri-kupyansk-rus-ordusunun-kontrolunde-1101837734.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna, donbass, özel askeri harekat
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna, donbass, özel askeri harekat
Rusya operasyona devam ediyor: Rus hava savunması 4 Neptun füzesi ve 1.297 İHA önledi
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin özel askeri operasyon kapsamında ilerleyişini sürdürerek taktik konumlarını güçlendirmeye, daha avantajlı mevzileri ele geçirmeye devam ettiğini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekat bölgesinde son bir günde yaşanan gelişmelere ilişkin güncel bilgileri paylaştı.
Rus Silahlı Kuvvetleri’nin özel askeri operasyon kapsamında ilerleyişini sürdürerek taktik konumlarını güçlendirmeye, daha avantajlı mevzileri ele geçirmeye devam ettiği kaydedilen açıklamaya göre, Rus güçleri son 24 saat içinde 1.190 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca son bir günde Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 17 zırhlı savaş aracı imha edildi.
Rus ordusu kara ve deniz tabanlı yüksek hassasiyetli silahlar ve uzun menzilli insansız hava araçları (İHA) ile Ukrayna ordusu tarafından kullanılan enerji ve ulaşım altyapı tesislerini vurdu.
Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusu tarafından ateşlenen bir hava tabanlı SCALP füzesi, 4 uzun menzilli Neptun füzesi ve 1.297 uçak tipi İHA önledi.